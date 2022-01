Teorija o produljenju bitcoin ciklusa postaje sve popularnija i ima sve više zagovornika

Jedna od mnogih jedinstvenih značajki bitcoina je njegov proces prepolovljavanja, odnosno halving, koji je često popraćen bullish pokretom, a kojem prethodi bearish konsolidacija. Bitcoin halving događaji u prošlosti su poslužili kao dobar način za tradicionalno mjerenje bitcoinovih ciklusa sa stajališta ponude i potražnje. Halving je događaj koji se održava jednom u četiri godine i koji prepolovljuje nagradu za rudarenje bloka. Nakon posljednjeg halvinga, koje se dogodilo 11. svibnja 2020., trenutna nagrada iznosi 6,25 bitcoina. Dodjeljuje se prvom rudaru koji rješava matematički algoritam i dešifrira hash sljedećeg bloka.

Kako se postojeća ograničena inflacija dodatno smanjuje, teorija je da potražnja počinje nadmašivati raspoloživu ponudu i cijena imovine raste. Stock-to-flow model mjeri relativnu oskudnost imovine na temelju njezine ponude. Na temelju jednog tweeta PlanB (tvorac Stock-to-Flow modela) smatra da model pokazuje da je bitcoin na donjoj granici u rasponu od 50.000 do 200.000 dolara, što predstavlja signal za kupnju.

Sudionici na tržištu, neminovno su vezani uz implikacije koje nedavne nagle promjene raspoloženja na tržištu i nestabilne vrijednosti portfelja mogu donijeti. Međutim, u vrijeme volatilnosti, ključno je ne izgubiti perspektivu i zapamtiti slogan, "when in doubt, zoom out“. Bitcoin je daleko još uvijek najuspješnija imovina posljednjeg desetljeća i njegove fundamentalne vrijednosti ostale su u osnovi nepromijenjene.

Suprotno od Stock-to-flow modela, promiče se hipoteza o produljenju bitcoin ciklusa, u kojem se pretpostavlja da svaki uzastopni ciklus traje duže, mjereno od apsolutnog dna do apsolutnog vrha cijene.

Na primjer, prvi bitcoinov ciklus trajao je samo 250 dana, drugi je trajao 750 dana, a treći oko 1050 dana. Trenutni ciklus, koji je započeo s dnom od 3.122 dolara 15. prosinca 2018., upravo se približava obilježavanju od 1110 dana.

Supercycle teorija

Također, postoji i 'Supercycle' teorija, koja sugerira da će masovni priljev ulaganja retail investitora prekinuti dosadašnju tržišnu konvenciju. Ova teorija se dobro uklapa u teoriju produljenja ciklusa, koju je popularizirao poznati kripto analitičar i osnivač Into The Cryptoverse youtube kanala, Benjamin Cowen. Općenito, ova teorija sugerira da se tržišni ciklusi bitcoina produžuju, a istovremeno ostvaraju sve manje prinose. Koliko god se danas činilo nevjerojatnim, to podrazumijeva da će se volatilnost bitcoina približiti vrlo niskim vrijednostima za 10 do 15 godina. Da bi bitcoin ostao u skladu s teorijama superciklusa i produljenja ciklusa, mora se odviti još masovnije usvajanje prije nego što se stabilizira na vrhu svoje teorijske S- krivulje.

Kako cijena raste i pada od ranih dana, volatilnost se smanjuje stvarajući tako stabilniji bitcoin tijekom vremena (iako se to ne čini iz današnje perspektive). Teorija predviđa da će biti potrebna desetljeća da se imovina u potpunosti stabilizira. Jedini problem s ovom vrstom teorije je činjenica da je duboko u sukobu s teorijama temeljenim na ponudi i halvingu.

Većina investitora danas sve više vjeruje u produljenje bitcoin ciklusa nakon neuspjeha Stock-to-flow modela u studenom i mjesecima koji su uslijedili. Nakon neuspjeha Wyckoffovog obrasca distribucije i predviđanja PlanB-a, Benjamin Cowen, učvrstio je svoju vjeru u teoriju produljenja ciklusa.

Volatilnost se s vremenom može čak i dodatno smanjiti kako se usvajanje odvija. Kako tržišna kapitalizacija dugoročno raste, kao i likvidnost, volatilnost bi trebala nastaviti opadati dok pratimo logaritamsku krivulju rasta imovine.

Za razliku od dugoročne teze, i bez bikovskih katalizatora na neposrednom horizontu, cijene su pale, te se cijelo tržište vjerojatno nalazi u višemjesečnom bearish trendu.

S druge strane, Benjamin Cowen vjeruje da je razlog produljenja ciklusa povećani priljev novca koji dolazi od različitih tokova širom svijeta. Zemlje poput Indije, Vijetnama i Indonezije postale su ogromna kripto čvorišta u 2021. Osim toga, brojne poznate osobe podržale su NFT projekte i DeFi platforme.

Velike tvrtke kao što su Mastercard, Microsoft, Expedia, AMC Theatres, PayPal, pa čak i Starbucksa, stupile su na kripto teritorij. Nadalje, uz podršku Michaela Saylora, pa i Elona Muska, bitcoin je zabilježio priljev milijardi dolara i zakratko dosegnuo tržišnu granicu od 1,3 bilijuna dolara.

Kao što je istaknuo Willy Woo, popularni on-chain analitičar, ideja o četverogodišnjem ciklusu će uskoro izumrijeti.

Tipičan četverogodišnji ciklus koji većina analitičara koristi za predviđanje cijena, zamijenit će makro pokazatelji, slično kao i kod S&P 500 i ostalih glavnih dioničkih indeksa.