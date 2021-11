The Economist prodao naslovnicu kao NFT za 99,9 ethera

Nakon što je objavio tematsku DeFi naslovnicu u stilu Alise u zemlju čudesa, koja je privukla veliku pozornost kripto industrije, The Economist je prihvatio vlastiti savjet i skočio u Defi 'rabbit hole' te prodao naslovnicu kao NFT.

Časopis je u 26. listopada uspješno prodao NFT svoje naslovnice časopisa 18. rujna za 99,9 ethera, odnosno gotovo 419.000 dolara u trenutku prodaje koji sada vrijede 50.000 dolara više, nakon što je cijena Ethereuma porasla.

Naslovnica 'Down the rabbit hole: The promise and perils of decentralized finance', prikazuje originalnu ilustraciju Sir Johna Tenniela iz Alise u zemlji čudesa, koju je za doba Web3 obnovio digitalni umjetnik Justin Metz. Prodaja predstavlja prvi ulazak 178 godina starog međunarodnog medija u NFT-ove.

Jednodnevna aukcija za djelo otvorena je putem Foundation NFT tržišta. Intenzivno nadmetanje doveo je do povećanja cijene digitalne naslovnice za više od četvrt milijuna dolara u roku od nekoliko minuta.

The Economist nije prvi tradicionalni medij koja je ušao u svijet NFT-ova. U ožujku je The New York Times prodao NFT kolumne za 562.000 dolara. TIME je ranije ove godine prodao više digitalnih naslovnica, a Associated Press je prodao komad digitalne umjetnosti.

Lider je prvi medij u Hrvatskoj koji je izradio vlastiti NFT. Odluka je pala na prvu animiranu Liderovu naslovnicu koja prikazuje veliko srce koje kuca dok je iza njega naslov 'Lider postaje Diler' i obratno. Nakon samo pet dana od kreiranja i stavljanja na platformu OpenSea, Liderov NFT prodan je za simboličnih 0,0007 ethera u usporedbi s milijunskim iznosima globalnih poslovnih medijima.

The Economist smatra aukciju eksperimentom koji će omogućiti njegovom osoblju i čitateljstvu da bolje razumiju obećanje i stvarnost NFT-ova.

- Uvijek smo pisali o potencijalu tehnologije da promijeni svijet, bilo da se radi o samovozećim automobilima ili genskim terapijama. NFT-ovi, i kripto infrastruktura na kojoj počivaju, mogli bi transformirati financije. Kreiranjem i prodajom vlastitog NFT-a doživljavamo to iz prve ruke - napisalo je uredništvo u objavi prošlog tjedna.

The Economist će zadržati 10 posto udjela tantijema, s prihodima od prodaje i svim budućim prodajama koje idu u Economist Educational Foundation, neovisnoj dobrotvornoj organizaciji.