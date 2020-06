THE JOE ROGAN EXPERIENCE: Podcasting-brend koji je postao skuplji od ijednoga glazbenika

U svijetu podcasta prošli će tjedan ostati upamćen kao prijeloman u povijesti industrije. Podcast popularnog stand-up komičara i TV voditelja Joea Rogana 'The Joe Rogan Experience' prodan je streaming-servisu Spotify za nevjerojatnih 100 milijuna dolara. Ljubitelji tog britkog, inteligentnog i duhovitog voditelja od 1. će rujna epizode moći slušati isključivo na platformi Spotify, a sadržaj s ostalih podcast-platformi bit će uklonjen. Iz Spotifya uvjeravaju da će i dalje biti riječ o besplatnom sadržaju (korisnici samo plaćaju pretplatu servisu za sve sadržaje na Spotifyu) te da će kontrola, u kreativnom smislu, biti samo u Roganovim rukama.

Rogan pak, piše New York Times, nije sklon komentirati iznos transakcije, tvrdeći da mu sve još zvuči nestvarno, a on se osjeća prilično odvratno što se tako obogatio, i to baš u trenutku kad mnogi ostaju bez posla. Bio on empatičan ili ne bio, voditelj je tim potezom postao najvrjednija zvijezda svijeta podcasta, punokrvni brend, a kako piše kolumnistica New York Timesa Bari Weiss i – novi mainstream medij.

Za mačo-muškarce

Sve donedavno podcasti su bili doživljavani kao nišna platforma, nišni medij koji konzumiraju tek rijetki i to uglavnom muškarci, pretežno milenijci. No posljednjih godinu dana sadržaj podcasta, koji neodoljivo podsjeća na dobre stare radijske kanale, privlači sve veći broj korisnika, pa tako i oglašivača koji su spremni platiti ozbiljniji novac ne bi li se našli u epizodi nekog od popularnih podcast-igrača. Koliko neki podcast-brend može biti jak, potvrđuje i Joe Rogan, koji je prelaskom ekskluzivno na Spotify povećao vrijednost kompanije za 1,7 milijardi dolara i to u svega – 23 minute!

Kako prenosi kolumnistica Weiss, jedan je glazbeni kritičar tim povodom na Twitteru objavio kako bi glazbeni umjetnik morao generirati 23 milijarde streamova (preslušavanja) kako bi zaradio novac koji su platili Roganu za pravo emitiranja. To znači da Spotifyu vrijedi više od ijednoga glazbenika! Usput rečeno, ta vrlo vrijedna i ozbiljna medijska platforma (vrijednost se procjenjuje na 21 milijardu dolara) sigurna je u budućnost industrije, pa je ranije ove godine platila i dvostruki iznos za podcasting-kompaniju Billa Simmon'sa –​ The Ringer.

Kako tvrde stručnjaci, vrijeme golemih akvizicija u industriji tek počinje tako da je Spotify, konkretno, jedan od onih mudrih pionira koji kani pokupovati sve prije nego se cijena digne u nebo. Budući da broj slušatelja raste dvoznamenkastim stopama, upravo to će se i dogoditi. Naime, podcast kao medij ima gomilu prednosti u usporedbi s drugim, manje tradicionalnim. Za početak, ta je industrija još relativno mlada (ne računam rane, rane usvajače) i svježa, a to su pridjevi koji najbolje rezoniraju s potrošačima od 18 do 50 godina. Osim toga, na tom su mediju konzumenti jako angažirani te, u usporedbi s nekim drugim medijima, poput interneta, a u određenoj mjeri i televizije – sadržaj smatraju relevantnijim. Visoka angažiranost, relevantan i dostupan (čitaj: besplatan) sadržaj dobitna su kombinacija oglašivačima, koji svoj sadržaj pokušavaju što neprimjetnije ili pametnije uklopiti u određeni podcast-kanal odnosno brend. Podcasti su tako zaista novi mainstream medij, a Joe Rogan njegovo zaštitno lice.

Nova medijska era

Ono što je s Roganom posebno zanimljivo (i utrživo) jest činjenica da je uspio izgraditi specifičan brend i privući vrlo zanimljivu publiku koja je mnogim oglašivačima neuhvatljiva. Kako je objasnila Weiss, nije slučajno da je Rogan uspio ostvariti toliki uspjeh i to baš sad. Jednim dijelom za to treba zahvaliti medijskoj slijepoj točki, odnosno bitnom dijelu publike kojom se konvencionalni mediji ne bave ili su to zaboravili. Ilustracije radi, u magazinu GQ posvećenom 'novom maskulinitetu' objavljena je fotografija glazbenika Pharrella odjevenog u žutu vreću za spavanje, a Joe Rogan pozira u lovu pored mrtvog losa. Naravno, to ne znači da su muškarci gladni pucanja na divlje životinje, ali jesu neke sirovosti, autentičnosti, pa čak tradicionalne muževnosti kakvu predstavlja Rogan. To je, velikim dijelom, razlog zbog kojeg na mjesečnoj razini Roganove emisije dosegnu prosječnih 190 milijuna preuzimanja.

Weiss je uvjerena da takvo što signalizira početak novog doba u kojem se mijenjaju teme o kojima ljudi žele razgovarati, kako ih žele slušati i od koga. No, da se ne bi stekao krivi dojam, Rogan nije popularan zato što se ponaša kao 'tipično muško' već zato što se ponaša točno onakav kakav je –​ britak i duhovit. Rogan je u suštini zabavljač i to je ono, a ne lov, što njegov brend čini zabavnim. On sebe ne doživljava pretjerano ozbiljno, ali pokriva ozbiljne teme bilo da je riječ o teoretičarima zavjere, novoj svemirskoj tehnologiji, trendovima u književnosti ili stand-up industriji. Njegovi sugovornici dolaze iz svih mogućih industrija (jako je popularan njegov razgovor s Elonom Muskom), a dosad je objavio nevjerojatnih 1479 epizoda. Ono što njega, a i industriju podcasta razlikuje od drugih medija jest što si Rogan ne zadaje ograničenja u trajanju emisija.

Njegovi intervjui nisu nešto što možete poslušati u pauzi na poslu jer znaju trajati i dva-tri sata. I nisu nimalo naporni. Kako je otkrio New York Timesu, on svoj sadržaj prilagođava ljudima koji trče, kuhaju ili voze auto… S knjigama ili vrpcama publika mora razmišljati, ali s podcastima i ne toliko. Kako nastavlja, slušatelji se naprosto uvuku u razgovor i mogu raditi bilo što drugo dok ga konzumiraju. U tom smislu podcasti su velika konkurencija tradicionalnom novinarstvu, jer će korisnik prije odabrati zabavan intervju s Elonom Muskom nego uroniti u virtualni svijet ne bi li saznao svu faktografiju koja ih zanima.

– S podcastima publika dobiva i pročišćenu, individualiziranu perspektivu. Na mom šouu ne postoji nitko osim mene i gosta. Na televiziji, pak, sadržaj diktiraju istraživanja, fokus-grupe koje imaju neku kolektivnu ideju o tome što bi se narodu moglo svidjeti. I tu se ne može čuti ništa 'divlje'. Ništa zbog čega bi te, da si TV novinar, mogli otpustiti – istaknuo je Rogan i poentirao kako podcast-kanali nisu ispolirani, uglađeni, već suprotnost tome i zato tako dobro rezoniraju s modernom publikom koja je napokon odlučila pustiti glas.

Veća ulaganja

Rogan je uvjeren da prosperitet nije jedina stvar koja je društvo učinila boljim nego prije stotinu godina. Evolucija ideja je prema njemu bila ključna, a sve što je ograničava je opasno. No, suvremeni, 'nekontrolirani' mediji imaju jednu negativnu stranu, a to je da objavljuju jednako opasne neprovjerene informacije. Industrija podcasta polako se rješava tog korova i ulaže novac u relevantne autore ili pak relevantne medijske kuće pokreću svoje kanale.

Relevantni podcasteri poput Rogana za kompanije su zlatne koke, jer s njima u paketu dolazi milijunska publika koja im vjeruje. Dakako, ima on neistomišljenika, a nemali ga se broj puta prozivalo zbog nekorektnosti, ali mu nitko ne može osporiti kvalitetu sadržaja koji servira, a kamoli propitivati je li to fake news ili nije. Budući da je Rogan jedan od pionira podcastinga (u industriju je ušao prije punih 11 godina), moguće je da će ova akvizicija 'pogurati' i druge kvalitetne podcastere prema zvijezdama, jer će se za taj medij zainteresirati i veći broj oglašivača. U svakom slučaju, budućnost podcasta kao novoga mainstream medija tek je započela, a postojeći medijski brendovi i oglašivači trebali bi početi razmišljati kako da i oni oberu dio vrhnja.