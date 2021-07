TikTok zabranio influencerima promociju kriptovaluta

Zabrana promocije kriptovaluta uvedena je potiho u politiku sadržaja ove društvene mreže i ograničava ono što platforma naziva brendiranim sadržajem ili plaćenim oglasima. Inače, brendirani sadržaj jasno je označen na kratkim videozapisima koje korisnici objavljuju, često s hashtagom #ad i vezom na promovirani proizvod, poput veze za prijavu.

Uz kriptovalute, TikTok je zabranio i promociju drugih financijskih proizvoda, poput kredita, kreditnih kartica, raznih brzih shema za bogaćenje, kao i promociju Forex trgovanja i ICO-a.

Zabrana dolazi nakon što je TikTok poslužio kao pokretačka snaga uspona nekoliko meme kriptovaluta, uključujući Dogecoin i Shiba inu, jer algoritmi platforme daju prednost zanimljivom i razigranom sadržaju koji odjekuje s mladim investitorima.

No, TikTokova zabrana proteže se samo na brendirani sadržaj u kojem postoji izravna komercijalna veza. Dakle, nema zabrane besplatnog pumpanja kriptovaluta, iako bi to moglo koristiti onima koji to rade.

Dogecoin, najpopularnija meme kriptovaluta, često je rasla zahvaljujući TikTok kampanjama za tzv. pumpanje tokena do 1 dolara. Takve kampanje mogu se nastaviti bez problema kao i razni sumnjivi viralni investicijski videozapisi. Početkom svibnja, Adyn Schachtel, samozvana analitičarka s 224.000 sljedbenika, predvidjela je da će cijena Dogea dosegnuti 3.000 dolara za manje od nekoliko mjeseci, no on nije prešao ni 0,74 dolara.

Čak i nejasni financijski proroci mogu nastaviti širiti svoju analizu. Kripto astrologinja Maren Altman koristi horoskop kako bi predvidjela cijenu bitcoina za svojih milijun sljedbenika.

Konkurentska platforma Instagram, u vlasništvu Facebooka i dalje dopušta plaćene promocije kriptovaluta što je iskoristila i Kim Kardashian koja je putem Instagrama promovirala nepoznati token, EthereuMax. Ako znamo da Kim ima 228 milijuna pratitelja na toj platformi jasno je koliki utjecaj i doseg može postići svojim objavama.

Jordan Fish, trgovac kriptovalutama poznatiji kao CryptoCobain, rekao je da će kritiziranje otvoreno objavljenih partnerstava ostaviti ulagače 'zaglavljene u sjenovitom neobjavljenom pumpanju lažnih trgovaca'.

Jane Hume, australska ministrica financijskih usluga, izjavila je u svibnju kako je očito da TikTok influenceri nisu vjerodostojniji od običnog „momka u pubu“.

- U nekom trenutku moramo dopustiti ljudima da sami donose odluke, radi se o osobnoj odgovornosti i zdravom razumu - rekla je Hume.