Infografika: ‘Tko bi gori sad je doli‘ - Velik rast i pad dionica kanabisa

Kada su 2012. godine Colorado u Washington kao prve dvije američke države legalizirale rekreacijsko uživanje u kanabisu krenuo je val ili kako su ga u Americi nazvali 'Green Rush'.

Nakon te dvije države, još ih je 11 legaliziralo upotrebu kanabisa, dok je u 33 uporaba kanabisa dozvoljena samo u medicinske svrhe.

Kako se kanabis počeo širiti Amerikom, mnogi su se ulagači i kompanije požurili kako bi unovčili novu zelenu granu industrije. Propisi su se ubrzano mijenjali, otvarale su se nove mogućnosti i mnogi su zagrizli za kanabis.

Sukladno tome, otvorene su mnoge kompanije isključivo vezane uz ovu biljku i dionice tih tvrtki su ubrzano rasle, ali sada se čini da se balon kanabisa rasprsnuo.

U ovoj infografici pokazano je kako se vrijednost dionica kanabisa kretala u posljednjih nekoliko godina i na kojim se granama trenutno nalazi, te koje su tvrtke usprkos svemu opstale jake na zelenom tržištu.

Na kraju 2017. godine kada je otvorena mogućnost legalizacije u Kaliforniji i Kanadi ulagači su, mogli bi reći podivljali te je već početkom 2018. najveća vrijednost dionice iznosila 358,93 dolara, dok se prije toga držala na 105,31 dolar. Ipak, stvari su se naglo preokrenule u drugom tromjesečju 2019. jer su se tvrtke našle na oštroj strani postlegalizacije.

Industrija kanabisa je pred velikim izazovima. U SAD-u se legalni kanabis suočava s visokim porezima, u Kanadi je velika potražnja koju ne prati ponuda, a da stvar bude gora, maloprodajne trgovine se sporo opskrbljuju pa Kanađani pate.

Visoke cijene legalnog kanabisa ponovno su oživile crno tržište koje je tu prepoznalo svoju priliku i počelo raditi ono što je i radilo prije legalizacije.

Prema marihuana indexu ovo su trenutno najjače kanabis kompanije:

Prema ovoj tablici, samo se jedna tvrtka izvan sjeverne Amerike našla među najjačima, a to je farmaceutska tvrtka iz Velike Britanije GW Pharmaceuticals koja polako širi svoj utjecaj i prisutnost na tom tržištu i trenutno drži 41 kanabis patent. No, da se ne zavaravamo i ove su kompanije doživjele veliki pad, što je mnoge ulagače natjeralo da povuku svoje novce iz industrije kanabisa.

No, iako se čini da je industrija zatrpana u problemima, neki tvrde da su tamo samo kratkoročni problemi koji će se riješiti kako industrija bude sazrijevala, jer realno, ovo je veoma mlada i nova industrija.

Neki stručnjaci predviđaju da će prodaja kanabisa u naredim godinama i desetljećima dosegnuti neslućene visine. Tako tvrtka New Frontier Data predviđa prodaju od 30 milijardi do 2025., Jefferies Group LLC je optimističniji s 50 milijardi do 2029. godine. Cowen Inc. Previđa 75 milijardi do 2030., a Stifel Financial Corp čak 100 milijardi do 2029. godine.

U usporedbi s referentnom vrijednošću od 13,6 milijardi dolara danas, ovi se brojevi mogu činiti ambicioznima, ali podržani su glavnim industrijskim trendovima. 2020. bi mogla biti godina u kojoj se tržište stabilizira, a u prilog kanabis industriji idu i ključni igrači u potrošačkoj industriji jer sve više proizvoda u sebi sve češće ima i CBD-a (kanabidiol), pa bi veći broj partnerstva između industrija mogao potaknuti ponovni rast industrije.