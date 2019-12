Infografika: Tko će biti vladar svjetske ekonomije 2030. godine?

Prognoze Standard Chartered banke predviđaju kako će se gospodarstva u razvoju i države poput Indonezije, Turske, Brazila ili Egipta do 2030. godine popeti vrlo visoko na ljestvici najuspješnijih gospodarstva.

Također, procjenjuje se da će do 2030. godine među sedam najvećih svjetskih ekonomija po BDP-u biti današnje države s tržištima u nastajanju.

Usporedba 2017. s 2030. god

Kako bismo stvorili neki dodatni kontekst, usporedili smo ove projekcije s podacima MMF-a o BDP-u za 2017. godinu.

Možda najveće iznenađenje na popisu je Egipat, zemlja za koju Standard Chartered vidi da raste snažnim tempom tijekom ovog vremenskog okvira.

Uspon tržišta u nastajanju

Prema predviđanjima do 2030. godine Indija će biti drugo najveće gospodarstvo, a do tada će to biti i najnaseljenija zemlja na svijetu. Očekuje se da će preteći Kinu do 2026. godine.

S obzirom da se jaz između gospodarstava u nastajanju i razvijenih gospodarstava zatvara naizgled bržim tempom nego ikad prije, to bi trebalo gledati kao zanimljivu priliku za sve ulagače koji su skloni dugoročnom planiranju.