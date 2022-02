Tko stoji iza najvećeg ethereum hakerskog napada?

Bivši izvršni direktor kripto startupa zanijekao je krađu ethereuma koji bi danas vrijedio više od 11 milijardi dolara. Optužbe protiv njega iznesene su u članku koji jenedavno objavio Forbes.

Novinarka Laura Shin optužila je Tobyja Hoenischa, suosnivača i izvršnog direktora tvrtke za kripto debitne kartice TenX, da stoji iza hakiranja DAO-a 2016. godine, jednog od najvećih kripto hakerskih napada ikad.

DAO je bio jedna od prvih decentraliziranih autonomnih organizacija na svijetu, koja je služila kao VC platforma otvorenog koda za kripto projekte. Prikupio je 12,7 milijuna ethera, vrijednih oko 150 milijuna dolara u to vrijeme, od crowdfundinga.

Kada je hakiran 2016. godine, netko je izvukao gotovo trećinu sredstava projekta. Shin je u zajedničkoj istrazi s blockchain analitičkom tvrtkom Chainalysis pratila kretanje ukradenih sredstava, što ju je, kako kaže, dovelo do Hoenischa.

Hoenisch je opovrgnula navode iz Shininog članka, navodno joj rekavši da su njezina ‘izjava i zaključak činjenično netočni‘.

Prema Shin, tko god je hakirao DAO zamijenio je ukradeni ether za bitcoin, a zatim poslao bitcoin u Wasabi novčanik, koji se koristi za zataškavanje bitcoin transakcija, proces se zove ‘mixing‘. No Chainalysis je uspio ‘de-mixati‘ transakcije i pratiti ih do četiri različite kripto mjenjačnice.

Tamo su, tvrdi Shin, dokazi pokazali da je netko zamijenio bitcoin za kriptovalutu fokusiranu na privatnost grin, koji je povučen na ne-skrbnički (self custody) grin čvor (node) nazvan ‘grin.toby.ai‘.

Ime ‘toby.ai‘ Hoenisch je koristio na raznim računima na društvenim mrežama i bila je jedna od njegovih e-malil adresa, napisala je Shin. Hosting IP adrese tog čvora također je ugostio još jedan čvor pod nazivom ‘TenX‘, naziv Hoenischove tvrtke.

TenX se ugasio nakon što je prikupio 80 milijuna dolara u inicijalnoj ponudi kriptovaluta (ICO) jer je njegov izdavatelj kartica Wirecard podnio zahtjev za nesolventnost. Od tada je preimenovan u stablecoin projekt, Mimo Capital.

- Kao što sam ranije primijetila, nakon što mu je poslan dokument u kojem su izneseni dokazi da je on haker i tražeći komentar za moju knjigu, Hoenisch je napisao da je moj zaključak ‘činjenično netočan‘ - napisala je Shin.

Prema Shin, Hoenisch je bio upućen u DAO-ov kod i pisao je postove na blogu u kojima je upozoravao na potencijalne hakerske napade.

Shin je rekla da je istraživala hakiranje za svoju novu knjigu ‘The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze‘, koja je izašla prije nekoliko dana.