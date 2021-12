Top 10 najvećih grešaka koje radimo na financijskim tržištima

Analizirajući preko stotine a možda i tisuće osoba koje ulaze u svijet trgovanja financijskih tržišta i razloga zašto gube kapital napravio sam listu deset najvećih grešaka. Da se razumijemo svi mi radimo greške jer na kraju ljudski je griješiti ali ako ništa iz grešaka ne naučimo onda to postaje problem koji bi nas mogao vrlo skupo koštati. Da se to ne bi dogodilo izdvojio sam neke u kojim se svatko sigurno barem jednom našao a da možda toga nije ni bio svjestan.

1.ULAZAK U TRGOVINU BEZ PLANA O IZLASKU IZ ISTE - možda i najgora stvar koju možete napraviti. Otvorimo nalog ali ne znamo po kojim uvjetima iz istog izlazimo. Najvažnija stvar je odrediti tzv. stop loss, cijena po kojoj izlazim van iz trgovine ako sam u gubitku, i take profit, cijena po kojoj uzimam profit i trgovina se gasi. Odluka kupnje dionice, Efta ili kripta je u startu promašena ako ne znamo po kojim uvjetima iz iste izlazimo i taj podatak moramo odrediti i znati prije nego što i kupimo bilo koji instrument. Ako to ne napravimo, zapravo se kockamo što sigurno dugoročno nije održivo. Jednako je važno da kako vrijeme bude odmicalo odluku ne modificirano već da se držimo originalnog plana kako bi nam risk reward i money management bio održiv.

2.PREDUGO ZADRŽAVANJE U GUBITNOJ POZICIJI - upravo zato što nismo odredili stop loss, pozicija ponekad može trajati tjednima pa i mjesecima previše od onoga što smo se nadali u početku. Tada ne samo da moramo gledati kako nam se novac "topi", već moramo financirati i swap, tzv. prekonoćno financiranje instrumenta. Također, zadržavanje u gubitnoj poziciji, izrazito loše utječe na našu psihu. Postoji zlatno pravilo a to je "cut loss instant" i ne treba gajiti nadu da će se cijena okrenuti u našu korist jer u većini slučajeva će nam gubitna pozicija koja traje pojesti daleko više kapitala i živaca nego da smo prihvatili gubitak u startu i nastavili dalje s novom trgovinom i novim šansama koje smo imali.

3.OSVEĆUJEM SE TRŽIŠTU, NAGLO I BEZ ANALIZE - događa se nakon nekoliko brzih gubitnih trgovanja. Uglavnom svodi se na emocije jer pokušavamo brzo vratiti izgubljen kapital što će na kraju rezultirati samo novim gubitcima. Daleko je bolje napraviti pauzu, analizirati tržište i prethodne pozicije te pričekati novi moment za trgovanje. Trgovanje bez analize i strategije svakako nije nešto što preporučujem.

4.TRČANJE ZA CIJENOM KAD JE ONA VEĆ PREDALEKO OTIŠLA, ODNOSNO ŽELJA ZA POBJEDOM - obično ako osoba pokušava na minutnim grafovima trgovati ali to radi iz hobbyja tj. usputno te sami moment ulaženja u trgovinu propušta. Tu se obično dogodi da taman kada uđemo u poziciju, pozicija se okrene protiv nas i krene kontra onoga što smo mi odredili. Tada se zna dogoditi da otvorimo još jedan trade koji ide suprotno od prvog tradea te ulazimo u tzv. "škare" gdje jedan trade jede drugi. Moja je preporuka da ako se ne bavite aktivno trgovanjem, više svoju šansu tražite u nekim smirenijim i diverzificiranijim tržištima kao što su etfovi na neki duži period.

5.PONAVLJAM ISTE GREŠKE - kako se to ne bi događalo preporuka je raditi dnevnik trgovanja gdje bi se svaka odluka tj. pozicija zapisala bilo na papir ili putem nekih od platformi koje su automatizirane a nude backlog naših trgovanja kao recimo myfxbook. Iznenadili bi ste se koliko sama statistika i zapis može pomoći kod analiziranja samog trgovanja i greški koje svatko od nas radi. Samo ako to i zabilježimo možemo saznati gdje smo slabi i to popraviti.

Još neke o čestih grešaka su:

Trgujem užurbano, u žurbi sam

Ulazak ili izlazak iz pozicije prije dobivendog signala

Trgovanje kod nereguliranog brokera

Ignoriranje linija otpora i potpore

Mijenjanje postavki u nalogu za trgovinu nakon što je isti već postavljen

