Top 30 visoko plaćenih zanimanja koja će doživjeti ‘boom’ do 2030.

Od sredine 2021. godine milijuni se ljudi diljem svijeta u sklopu pokreta 'velikih otkaza' (eng. great resignation) odlučuju na otkaze i promjenu karijera, na što su pandemija koronavirusa, rad od kuće i ubrzana digitalizacija uvelike utjecali. Međutim, prije donošenja takvih velikih odluka valja provjeriti koja su to najtraženija radna mjesta koja bi u idućim godinama mogla 'procvjetati'. Također, ako tek započinjete svoju karijeru, jednako je tako važno pogledati koje trendove budućnost nosi.

Prema predviđanjima zaposlenosti za razdoblje od 2020. do 2030. godine te podatcima o plaćama za 2020. godinu, Business Insider donosi 30 visoko plaćenih poslova koji će u budućnosti biti najtraženiji. Brzorastući poslovi iz IT sektora očekivano su najbrojniji, no uz njih su se na popisu našle i brojne menadžerske funkcije, ali i poslovi vezani za medicinu. Bilo da birate smjer svog školovanja, tražite novi posao ili želite provjeriti koliko je vaše zanimanje traženo na tržištu rada, ovaj popis brzorastućih poslova bi vam mogao pomoći.

30. Električari

29. Sva ostala računalska zanimanja

28. Oftalmolozi (osim pedijatara) i svi ostali liječnici poput bolničara i liječnika sportske medicine

27. Analitičari računalnih sustava

26. Marketing menadžeri

25. Logističari

24. Stručnjaci za ljudske resurse

23. Fizioterapeuti

22. Liječnički pomoćnici

21. Mehaničari industrijskih strojeva

20. Analitičari informacijske sigurnosti

19. Svi ostali menadžeri osobnih usluga; voditelji zabave i rekreacije (osim kockanja); i svi ostali menadžeri

18. Učitelji u srednjim školama (osim specijalnog i profesionalnog/tehničkog obrazovanja)

17. Voditelji izgradnje

16. Predstavnici prodaje usluga (osim oglašavanja, osiguranja, financijskih usluga i putovanja)

15. Vozači kamiona i tegljača

14. Učitelji viših zdravstvenih specijalnosti

13. Učitelji u osnovnim školama (osim specijalnog obrazovanja)

12. Računovođe i revizori

11. Svi ostali stručnjaci za upravljanje projektima i stručnjaci za poslovne operacije (uključujući stručnjake za održivost i online trgovce)

10. Voditelji računalnih i informacijskih sustava

9. Odvjetnici

8. Analitičari istraživanja tržišta i marketinški stručnjaci

7. Analitičari menadžmenta

6. Medicinske sestre i tehničari (magistri)

5. Voditelji medicinskih i zdravstvenih usluga

4. Financijski menadžeri

3. Medicinske sestre i tehničari (prvostupnici)

2. Generalni i operativni menadžeri

1. Programeri te analitičari i testeri za osiguranje kvalitete softvera