Twitter preuzeo aplikaciju za grupne razgovore - Sphere

Društvena platforma Twitter preuzela je aplikaciju za grupne razgovore - Sphere koju je prije pet godina osnovao britanski 'serijski' poduzetnik Nick D'Aloisio. Iako nisu poznati detalji o vrijednosti te akvizicije, ona bi trebala pomoći Twitteru da poboljša nedavno uvedenu značajku Communities te razgovore učini interaktivnijim i organiziranijima, a poslužit će u jačanju strategija 'creator' ekonomije.

Naime, Sphere je platforma za četanje koja, kako stoji na njihovim stranicama, 'transformira grupe u vibrantne zajednice'. Osnovana je kao aplikacija uz pomoć koje korisnici mogu u stvarnom vremenu pronaći pitanja i odgovore koji ih zanimaju, a vrlo se brzo pretvorila u mjesto na kojem se, u grupama, razgovara o različitim temama.

Serijski poduzetnik

Njenom osnivaču, D'Aloisiju to je druga velika prodaja u karijeri. Još kao 17-godišnjak, 2013., svoj je start-up Summly prodao Yahoou i to za 30 milijuna dolara. Nakon što je tamo ostao raditi tri godine kao product menadžer, prešao je u Airbnb, a potom osnovao Sphere u koji je uložio i suvlasnik Airbnbija, Brian Chesky. Od 2017. do 2019., uspio je sakupiti 30 milijuna dolara investicija u svoju platformu za četanje koju je u prvoj verziji koristilo pola milijuna ljudi.

Iako D'Aloisio ne otkriva trenutan broj korisnika, a niti uvjete posljednje transakcije, novinarima CNBC-ija je izjavio da su 'svi sretni s dogovorom'. Također, poduzetnik i njegov tim su se obvezali da će raditi s Twitterovim zaposlenicima kako bi im pomogli Sphere integrirati u novu platformu.