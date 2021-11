U optjecaju je 118 milijuna ethera, no može li taj broj povećati?

Trenutno je u optjecaju preko 118 milijuna ethera. Iako kod ethereuma za razliku od bitcoina nema ograničene ponude, ne očekuje se da će taj broj postati nešto veći.

Prema simulacijama sa web stranice Ultrasound Money, nakon prijelaza na proof of stake, količina ethera u optjecaju trebala bi se približno smanji za oko 2,4 posto godišnje. Ako se trenutne stope održe, ethereumov blockchain početi će spaljivati (uklanjati iz optjecaja) više ethera nego što se proizvodi sa svakim novim.

Početkom kolovoza, implementirana je jedna od najvećih i najvažnijih nadogradnji u povijesti ethereum blockchaina. London hard fork uključivao je EIP-1559, ethereum improvement proposal koji je dizajniran da spali/uništi određeni dio svake transakcijske naknade, umjesto odlaska rudarima.

Cilj je također bio izvršiti deflacijski pritisak na ether koji već ima cirkulirajuću ponudu šest puta veću od bitcoinove. To je u velikoj mjeri postignuto. Prema statistikama iz Watch the Burn, do danas je došlo do 67 postotnog smanjenja izdavanja ethera, preko 1,5 milijuna ethera podijeljeno je kao blok nagrada rudarima, dok ih je preko milijun spaljeno.

Ali kada ethereum prijeđe kroz svoju transformaciju u ethereum 2.0, deflacijski pritisak trebao bi još ojačati, te ukoliko se nastavi dosadašnja potražnja na ethereumu, izgledno će doći do izravne deflacije (smanjenje ponude).

Trenutno se ethereum oslanja na rudare da potvrde i obrade transakcije, baš kao i bitcoin. Proof of work metoda trebala bi se zamijeniti proof of stake sustavom u ne tako dalekoj budućnosti (vjerojatno u prvoj polovici sljedeće godine), kada će vlasnici ethera zaključati svoje coine kako bi osigurali mrežu i zauzvrat primati nagrade. Iako proof of stake tehnički već postoji na ethereumovom beacon chainu, polufunkcionalnom lancu koji ne dopušta povlačenje ili aplikacije, programeri još uvijek trebaju odraditi potpuni prijelaz na novi sustav.

Kada se to dogodi, prag za postizanje deflacije se smanjuje. Tim Beiko, koji koordinira rad ethereum core developera, rekao je u kolovozu da se trenutno proizvodi više ethera sa svakim blokom, osim u slučajevima velikih zagušenja, kada se cijene naknada penju i preko 200 gweia. Gwei je mjerna jedinica koja se koristi za mjerenje transakcijskih naknada. Nakon spajanja, rekao je, kako će osnovna naknada (base fee) od 15 do 45 gweia, biti dovoljna da ether postane deflacionaran.

- Razlog tome je što su staking nagrade 5 do 10 puta niže od proof of work nagrada. Upravo sada dobivamo 2 ethera po svakom bloku. Ali izdavanje putem Beacon chaina samo je djelić toga. Dakle, nakon mergea, samo trebamo to kompenzirati kako bismo bili deflacionarni - napisao je Beiko putem Twittera.

Drugim riječima, nakon prijelaza na proof of stake, sa svakim novim blokom bit će stvoreno manje ethera. Ako upotreba, ostane prilično stabilna, biti će manje ethera u optjecaju krajem sljedeće godine.

Točan prag teško je odrediti, rekao je Beiko, jer se ne zna koliko će ljudi stakeati.