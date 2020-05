U svijetu popuštaju mjere, reagira i tržište žitarica

Mnoge zemlje su počele popuštati sa restrikcijama vezanim za COVID -19 u nadi da će epidemiološka slika i dalje ostati pozitivna i da do drugog vala neće ni doći. Globalna događanja uvelike utječu na sva svjetska tržišta, pa tako i na tržište žitarica. Kukuruz se u Americi prodaje po sniženoj cijeni iako je cijena za svibanj ista kao i za lipanj i srpanj. Istovremeno cijene sojinog zrna i sojine sačme nisu značajnije korigirane dok cijene pšenice ovise više o premiji nego o Chicagu. Za očekivati je da će premija sve više padati kako se bližimo žetvi.

SAD ostvaruje velik izvoz sojinog zrna i sojine sačme zbog toga što su cijene za lipanj, srpanj i kolovoz povoljnije nego cijene argentinske i brazilske sojine sačme. Očekujemo da će zbog velike potražnje cijena američke sačme i zrna u narednim tjednima rasti. Trenutno su oči uprte u novi USDA WASDE izvještaj koji može značajnije utjecati na kretanje cijena na tržištu.

U Peruu je objavljena nova kvota od 2,413 milijuna t ulova i sezona će započeti sredinom ovog mjeseca. Ova kvota rezultirati će sa proizvedenih 575 000 mt ribljeg brašna. Prvi izvoz bi mogao krenuti sredinom lipnja. Mnogi smatraju da predviđena kvota neće biti u cijelosti ispunjena zbog COVID 19 restrikcija i predviđaju da će ulov iznositi maksimalno 1,8 milijuna tona. Kompanije koje u vlasništvu imaju samo 1-2 broda biti će limitirane na korištenje samo 60% flote kako dnevni ulov ne bi prelazio 30 000 t.

Također postoje striktna pravila o veličini posade i karanteni posade prije i poslije izlova. Ovogodišnja sezona će biti mnogo kompliciranija od bilo koje do sada no bar će se održati i industrija i zaposlenici će opstati. Ukoliko ribolovna sezona završi sa 1,8 milijuna t ribe proizvodnja ribljeg brašna će pasti za 430 000 t, a kada toj brojki pribrojimo i prošlogodišnji manjak baratamo brojkom od svega 290 000 t ribljeg brašna dostupnog za tržište. Ovakav scenarij bi uvelike mogao utjecati na cijene, no još nam preostaje vidjeti reakciju Kine i njihove potrebe za kolovoz i rujan.