Umjesto zabranjivanja, banke sve češće integriraju kripto usluge

U nedavnom intervjuu za Reuters, Jelena McWilliams, predsjednica Savezne korporacije za osiguranje depozita (FDIC), rekla je da se bankama mora dopustiti da posjeduju kriptovalute na svojim bilancama, osigurati skrbništvo digitalne imovine i olakšati kripto trgovanje klijentima.

– Ako ne uvedemo ovu aktivnost unutar banaka, ona će se razvijati izvan bankarskog sustava. Savezni regulatori to neće moći regulirati. U nekom trenutku uhvatit ćemo se u koštac s time kako i pod kojim okolnostima banke mogu posjedovati kripto na bilanci – rekla je McWilliams.

Komentari iz vrhovnih vlasti pružaju najjasniju sliku onoga što regulatori zemlje istražuju u sklopu istraživačkog tima koji je prvi put najavljen u svibnju. Cilj tima je stvoriti propise o kriptovalutama u suradnji s tri američkih bankarskih regulatora: FDIC, Federalne rezerve (Fed) i Ured kontrolora valute (OCC).

U razgovoru za Federalist Society, McWilliams je rekla kako bi voljela da agencija uči od banaka o promjeni pristupa prema kriptovalutama i kako bi FDIC mogao odigrati svoju ulogu.

To je također jedan od pozitivnih znakova kojim se želi signalizirati da američki regulatori očito žele surađivati s kripto industrijom, umjesto prekidanja komunikacije i zabranjivanja, što se može vidjeti u drugim dijelovima svijeta.

Banke bi mogle ubrzati usvajanje kriptovaluta

Iako su mnogi zabrinuti sve češćim spominjanjem regulatornog konteksta u kripto industriji, sve više počinje prevladavati mišljenje kako je regulacija dugoročno pozitivna za kripto industriju. Ne ukoliko, već kada regulatori dopuste bankama da kupuju, prodaju i posjeduju kriptovalute, to bi samo povećalo usvajanje digitalne imovine diljem SAD-a, zato što je većina navikla koristiti banke za ulaganje, držanje i zaštitu svoje imovine.

U bliskoj budućnosti, bankovni klijenti će moći kupiti bitcoin i ethereum, kao što danas mogu ugovoriti štednju, osiguranje ili ulaganje u investicijski fond. Na taj će način kripto ulaganja postati jednako važna kao i drugi financijski instrumenti te će to označiti samo početak transformacije tradicionalnog financijskog sustava.

Baš kao što su ove godine gotovo sve popularne fintech aplikacije integrirale kripto usluge (PayPal, Revolut, Cash App, Venmo...), tako će i američke banke možda već sljedeće godine učiniti barem slično.

Olakšavanje pristupa i otvaranje 'zečje rupe'

Jednom kada korisnici banaka isprobaju neku od kripto usluga, postoji velika vjerojatnost da neće stati na tome. Tada će se okrenuti visoko inovativnim izvornim kripto platformama.

Kripto skeptici možda će se prvo okušati kupnjom putem banke. Zatim će se preseliti na kripto fokusiranu platformu za raznovrsniji izbor proizvoda i usluga.

Bankovni klijenti počeli bi učiti o kriptovalutama preko svog financijskog savjetnika. Međutim, s vremenom bi postali sofisticiraniji i počeli bi prebacivati svoju imovinu u decentralizirani financijski sustav.

Umjesto da preko svoje lokalne poslovnice ugovore kredit, koristili bi DeFi platformu za trenutni zajam, bez papirologije, provjere kreditne sposobnosti i ostale složene birokratske infrastrukture.

SAD legitimira kriptoindustriju

Jasno je da su McWilliamsini komentari jasan signal da američka vlada želi surađivati s industrijom kriptovaluta kako bi integrirala taj sektor u tradicionalni financijski sustav zemlje.

Počevši prvenstveno od 2021. godine, američki regulatori učinili su prve korake i pokazali kripto investitorima koliko su otvoreni za suradnju s brzorastućom industrijom.

Odobren je prvi bitcoin futures ETF, no i dalje Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) nastavila je odbacivati zahtjeve za spot inačicom Bitcoin ETF-a. Dok investitori u zemljama poput Švicarske, Kanade, Brazila, Australije i Singapura imaju pristup visoko poželjnom i popularnom spot bitcoin ETF-u, američki investitori morat će pričekati do sredine 2022. prema nekim neslužbenim informacijama.

Predsjednik SEC-a Gary Gensler ne tako davno rekao je da neće zabraniti kriptovalute. U suštini govoreći da će odgovornost isključivo na Kongresu da poduzme akciju ako to želi.

Slične izjave dao je i predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powella. Tijekom saslušanja u Kongresu 30. rujna rekao je da 'nema namjeru' zabranjivati kriptovalute.

Iako je Satoshi Nakamoto stvorio bitcoin s ciljem da pruži alternativni sustav plaćanja koji bi funkcionirao bez središnje kontrole nad valutama od financijskih elita i stavi je u ruke običnog čovjeka, inspiriran Cypherpunk pokretom koji zagovara široku upotrebu snažne kriptografije i tehnologija za poboljšanje privatnosti kao puta do društvenih i političkih promjena, jasno je da je institucionalizacija najbrži put masovnom usvajanju.

– First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win – izreka je Mahatme Gandhija koja se često koristi u kripto prostoru i koja možda najbolje opisuje kako se stav banaka mijenja prema kriptovalutama.