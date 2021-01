Usporedba bitcoina s ostalim kriptovalutama ili koliko je bitcoin velik?

Piše: FIMA Plus

Bitcoin je 18. siječnja 2021. zauzimao oko 66 posto ukupnog tržišta kriptovaluta. Ether je na drugom mjestu, čineći gotovo 14 posto ukupne tržišne kapitalizacije

Čak i nakon nedavnog pada od 15 posto, bitcoin i dalje čini oko 2/3 tržišta kriptovaluta. To znači da je trenutno tržišna kapitalizacija bitcoina veća od svih ostalih altcoina zajedno:

No to nije uvijek bilo tako. Zapravo, njegov je tržišni udio iznosio samo 32,8 posto, i to još u siječnju 2018. godine. Međutim, u roku od godinu dana ponovno je zauzeo većinski udio tržišta da bi početkom 2021. godine dosegao gotovo 70 posto ukupne tržišne kapitalizacije kriptovaluta.

Zašto bitcoin ima veću tržišnu vrijednost?

Kako je bitcoin uspio ostati najbolji na tržištu kriptovaluta tijekom godina? Prema pisanju Visualcapitalista, postoji nekoliko vjerojatnih razloga:

Izgradio je solidnu reputaciju

Bitcoin je bio prva kriptovaluta na tržištu, što mu je dalo prednost pri kretanju u odnosu na kasnije altcoinove, ali i veliku pozornost medija i povjerenje investitora.

Postojat će ograničen broj bitcoina

Globalna ponuda bitcoina doseći će 21 milijun, a trenutno je u opticaju oko 18,6 milijuna. Ta „limitiranost“ povećava mu vrijednost tijekom vremena.

U isto vrijeme ponuda novih bitcoina se smanjuje, a potražnja raste, što prema zakonu ponude i potražnje povećava jediničnu cijenu bitcoina. Za razliku od njega, ponuda većine ostalih kriptovaluta nije ograničena.

Dostupniji je od ostalih kriptovaluta

Bitcoin ima puno veći ekosustav od ostalih kriptovaluta. Budući da postoji sve više aplikacija i trgovaca koji ga prihvaćaju, prikladniji je od ostalih digitalnih valuta.

Trebamo li uopće uspoređivati kriptovalute?

Nemaju sve kriptovalute istu namijenjenu. Na primjer, mreža Ethereum stvorena je prvenstveno za razvoj decentraliziranih aplikacija i pametnih ugovora.

Dakle, iako je zanimljivo usporediti tržišnu kapitalizaciju bitcoina s drugim kriptovalutama, važno je imati na umu da oni nisu nužno izravni konkurenti - a uspjeh jedne kriptovalute ne mora nužno značiti i neuspjeh druge.