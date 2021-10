Usporedba bitcoina s tulipomanijom i dot-com balonom - istina ili apsurd?

Usporedba bitcoina s nizozemskom tulipomanijom označuje tešku zabludu. Tehnologija se razvija brže od prirode, a decentralizirane mreže imaju više financijske korisnosti od 'buketa cvijeća'. Kriptovalute su zastupljene tehnologijom, tulipani su biljke i nijedna razumna osoba ne bi odvela usporedbu mnogo dalje.

Tulipomanija, tržišni balon iz 17. stoljeća u kojem je cijena cvjetne lukovice porasla zbog nagađanja nizozemskih ulagača, rezultirala je velikim padom. Cijene su premašile prosječni godišnji prihod tog vremena za šest puta. Najrjeđe lukovice postale su među najskupljim predmetima na planeti.

Iako bitcoin mreža djeluje od 2009. godine, njezina usporedba s balonom tulipana se nastavlja. U veljači prošle godine britanski ekonomist i član vijeća Europske središnje banke Gabriel Makhlouf, govoreći o bitcoinu, banalno je podsjetio da su ljudi prije 300 godina uplaćivali novac u tulipane jer su mislili da je to ulaganje.

Tulipomanija

Uvijek iznova, skeptici bitcoina koriste tulipomaniju kako bi opravdali svoja kratkovidna očekivanja. Priče o maniji tulipana popularizirao je škotski novinar Charles Mackay u svojoj knjizi Memoari izvanrednih popularnih zabluda i ludila mnoštva iz 1841. godine.

- Zlatni mamac visio je primamljivo pred ljudima, a jedan za drugim, ulagali su u tulipane, poput muha oko medene posude. Plemići, građani, poljoprivrednici, mehaničari, pomorci, sluge, sluškinje, čak i dimnjačari i stare krojačice, brčkali su se u tulipanima - napisao je Mackay.

Međutim, kada je mjehuri tulipana puknuo 1637. godine, Mackay tvrdi da je na nizozemskom gospodarstvu nastala pustoš.

Iako apsurdnost situacije čini dobru priču, znanstvenici su primijetili da Mackayevo prepričavanje manije tulipana možda nije istinito. Ovu verziju događaja, osobito, ne podržavaju povjesničari. Anne Goldgar, profesorica rane moderne povijesti na King's Collegeu u Londonu i autorica knjige Tulipmania: Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age, objašnjava zašto se Mackayeva verzija ne slaže.

- To je sjajna priča i razlog zašto je to sjajna priča je taj što čini da ljudi izgledaju glupo - kaže Goldgar, koja žali što je čak i ozbiljan ekonomist poput Johna Kennetha Galbraitha papagajski ponavljao Mackayev račun u kratkoj povijesti financijske euforije.

- Ali ideja da je manija tulipana uzrokovala veliku depresiju potpuno je neistinita. Koliko vidim, to nije izazvalo nikakav stvarni utjecaj na gospodarstvo - dodala je.

Dot-com balon

Osim nizozemske manije tulipana, bull marketi u blockchain tehnologijama ponekad se opisuju kao slični dotcom balon. Ovo je bolja, iako netočna usporedba. U svim svojim oblicima, uključujući kripto i DeFi, Internet of money tek treba pokazati sve svoje slučajeve uporabe. Mnogi nagađaju kako se nalazimo u srednjim devedesetima ekvivalentu dot-com ere.

Nadalje, utjecaj dot-com balona na čovječanstvo bio je daleko manji od utjecaja interneta, uzorak koji će blockchain najvjerojatnije slijediti, posebno u usporedbi s lukovicama tulipana. Prošli ciklusi u kripto prostoru imali su daleko značajnije implikacije od povećanja cijena. Godine 2013. svijet je priznao da bitcoin postoji. U 2017. i 2018. prepoznali su da kripto postoji. Budući da se pokazalo da je velika većina ICO-eva iz 2017. propala, čini se da su mnogi projekti pokrenuti samo kako bi prikupili novac.

Tijekom trenutnog bull runa, vodeće tehnološke tvrtke sve više se uključuju u DeFi i NFT Web 3 svijet. U međuvremenu, zaposlenici FAANG-a (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) sve više se okreću poslovima u kripto industirji, želeći izgraditi okruženje intuitivnim proizvodima. Svaki zaposlenik u financijama trebao bi istraživati DeFi i ozbiljno razmišljati o budućim izazovima industrije u kojoj se nalazi.

Egzodus u DeFi nagovještava da je blockchain budućnost fintecha, a ne samo balon. Tijekom dot-com booma, ljudi u tehnologiji počeli su napuštati tvrtke za koje su radili i počeli graditi svoje ideje i izazivati korisničko iskustvo (UX) i korisničko sučelje (UI) tog vremena. Naknadna poboljšanja dizajna pojednostavili su internet i na kraju ga doveli u svaki dom. Pred blockchain programerima predstoje isti izazovi u području dizajna.

Budući da blockchain UX i korisničko sučelje nisu osobito jednostavni za korištenje, prosječne institucije i korisnici još neće moći usvojiti i integrirati sustav u svoje postojeće procese. No, sve veći broj VC fondova upravo ulaže u te napore. U trećem kvartalu ove godine kripto tvrtke prikupile su rekordnih 6,5 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko veći iznos od ukupnog iznosa prikupljenog tijekom cijele 2020. godine, kada su VC fondovi uložili 3,8 milijardi dolara u kripto tvrtke.

Jednom kada tehnolozi shvate da je blockchain budućnost, donijet će jedinstveni skup vještina koji će pomaknuti granice korisničkog iskustva. Kao i dot-com era, tehnologija će postati lakša za korištenje i redovitije prisustvovati u svakodnevnom životu.