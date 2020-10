Veganska obuća - Ultimativni trend koji su brendovima nametnuli mlađi potrošači

Prvog listopada prvih pedeset američkih kupaca tenisice Forever Floatride GROW dobit će paket svježeg povrća koje su uzgojili lokalni organski poljoprivrednici, a potrebitima će u partnerstvu s mrežom CSA (spaja lokalne farmere s kupcima) biti donirane svježe namirnice. Takvo je obećanje Reebok dao u sklopu kampanje za promidžbu novih veganskih tenisica, posve proizvedenih od prirodnih materijala. Točnije, tenisice Forever Floatride GROW, proizvedene od ricinusa, eukaliptusa, algi, prirodne gume i ljepila, namijenjene su trkačima i svima onima koji se brinu o održivosti obuće koje nose. Kvalitetom, izjavili su za američke medije iz Reeboka, ne zaostaju za njihovim modelima na tržištu i mogu izdržati napore kao što je, primjerice, trčanje maratona. Njihovo lansiranje za kompaniju je još jedan velik iskorak prema održivoj proizvodnji.

Inače, Reebok je još potkraj 2017. predstavio svoje prve održive tenisice, izrađene od kukuruza i pamuka, a ovim novim, unaprijeđenim izdanjem želi ostvariti misiju pomaganja planetu. I nije jedini. Posljednjih godina sve se više sportskih brendova, ali i igrača u industriji visoke mode, uključuje u trend održive, ekološke ili, kako je nazivaju, kompletno veganske obuće. Stručnjaci najavljuju da će taj trend, koji će poduprijeti mlađi potrošači i, dakako, 'influenceri', bez kojih se više ne može, pomesti konkurenciju u idućih nekoliko godina. Točnije, svaki mainstream brend koji drži do sebe u svoju će ponudu uvrstiti održive, ekološke alternative. Također se očekuje da će se povećati broj novih 'kul' igrača koji će se uz malenu pomoć društvenih mreža i poznatih ambasadora (blogera, influencera, slavnih) nametnuti na sve konkurentnije tržištu održive obuće.

Samo američki potrošači svake godine bace tristo milijuna pari tenisica, objavio je nedavno CNN. Pridruži li se ta količina odbačenoj dotrajaloj odjeći, ispada da se, prema podacima organizacije EPA-a, samo u Americi 2017. na smeću našlo 8,9 milijuna tona odjeće i obuće.

Briga o okolišu

To je otprilike 17,6 posto od 50,7 milijuna tona smeća koje se te godine našlo na odlagalištima. Većina obuće proizvedena je od plastike, kože i gume, kojoj da se razgradi treba između 25 i 80 godina. Budući da se posljednjih godina intenzivnije govori o klimatskim promjenama i traži veći angažman korporacija u razvoju održivih biznisa, stvorila se nova niša posebno mlađih potrošača koji su sve zainteresiraniji za biorazgradivu obuću. Istraživanje iz 2017. pokazuje da je tržište sportskih tenisica naraslo na 64,3 milijarde dolara, a do 2025. očekuje se da će narasti za najmanje pet posto.

Kako prenosi CNN, studija o budućnosti obuće iz 2019. koju je provela istraživačka agencija NPD pokazuje da su milenijci i generacija Z, primarni kupci tenisica, veoma zabrinuti zbog očuvanja okoliša. Naime, jako ih zanima je li obuća koju nose etično proizvedena i 35 posto njih spremno je platiti više za održivu obuću, posebno za tenisice.

Iako tim istraživanjem, napominje NPD, nije obuhvaćeno cijelo tržište, odnosno sve generacije, riječ je o segmentu potrošača koji potiče najveći rast prodaje, zbog čega se nikako ne smije zanemariti. Vjerojatno potaknut tim stajalištem, i brend Nike odlučio je okrenuti se održivoj proizvodnji. Potkraj prošle godine predstavio je sto posto organski model Nike Air Max 90. Također je uspostavio partnerstvo s jednim od vodećih britanskih brendova ulične mode Maharishijem da bi kreirao vegansku obuću koju je zatim prodavao za 150 dolara. O tome kako su potrošači prihvatili tenisice, dovoljno govori podatak da su se na stranicama preprodavača, u second-hand varijanti, prodavale i za više od 1400 dolara.

Modni pakt G7

Iz Nikea se, prenosi CNN, često znalo čuti da se desetljećima brine o održivosti, ali posljednjih godina klimatske brige potaknule su ga na to da ozbiljnije promijeni način na koji proizvodi i prodaje obuću. Još prije pet godina Greenpeace je javno kritizirao tu kompaniju, ali i nekoliko drugih, jer ne uspijeva smanjiti korištenje kemikalija koje sprječavaju koroziju tenisica i pritom štete okolišu. To je uporno prozivanje, očito, (donekle) urodilo plodom zato što se Nike pridružio Pumi, Adidasu i još trideset modnih brendova koji su potpisali Modni pakt G7 koji je francuski premijer Emmanuel Macron predstavio na svjetski poznatom sastanku na vrhu skupine G7. Ti su se brendovi obvezali da će do 2030. smanjiti ugljikov utisak za 30 posto, a Nike je, konkretno CNN-ovim novinarima, poručio da je brend u službi sportaša i da bez planeta, dakako, nema ni sporta.

– Kako bismo napredovali prema održivoj budućnosti, kompanije bez obzira na veličinu moraju proizvodnji pristupiti holistički, inovirati je i prihvatiti načelo cirkularnosti – poručili su iz Nikea.

'Održive' štikle

U utrku se ne uključuju samo najveći sportski brendovi i proizvođači tenisica već i igrači iz svijeta luksuzne mode. Potkraj travnja Vogue je objavio članak u kojem pompozno najavljuje kako se 'luksuzna veganska odjeća napokon zaista događa'. Osim što je objasnio zašto bi se kupci trebali okretati kupnji održive odjeće i obuće i odustati od kožnatih komada, koji primarno jesu izrađeni od prirodnih (životinjskih) materijala, ali tretirani su štetnim kemikalijama, naveo je nekoliko sjajnih primjera luksuzne veganske obuće.

Tako je poznati brend Jimmy Choo u sklopu proljetne kolekcije predstavio veganske štikle koje se na prvu ni po čemu ne razlikuju od uobičajenih, 'neodrživih' modela. Za taj potez, zapisao je Vogue, bio je zaslužan tadašnji glavni dizajner u Jimmyju Choou Alfredo Piferi koji je i sâm prešao na vegansku prehranu te poželio da ta ideja održivosti zaživi i u poslovnoj sferi njegova života. Vogue je istaknuo i Aeru, luksuzni brend lansiran prošle godine koji se reklamira kao 110 posto veganski. Njegovi su vlasnici odluku o ulasku na tržište luksuzne veganske obuće donijeli na osnovi istraživanja koje je pokazalo da ima potražnje, ali ne i ponude, posebno u luksuznoj industriji. Osim kvalitetom izrade (cipele su izrađene od prirodnih materijala, ali i razgradivih sintetičkih) i estetikom, Aera se izdvaja komunikacijom u kojoj potiče kupce da se okrenu proizvodima koji ne štete okolišu. Na stranicama brenda mogu se naći podaci o tome koliko je, primjerice, ušteđeno vode ili posađeno drveća tijekom proizvodnje.

Medijski stručnjaci slažu se da trend veganske obuće neće biti kratka vijeka, zbog čega bi zaista mogao potpuno transformirati cijelu industriju. Više nije pitanje hoće li se veliki igrači uključiti u utrku, nego – zašto već nisu.