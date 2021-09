Veganski pokret cvate, a veganska etika postaje poligon za bogaćenje

Police trgovina pune su raznih veganskih proizvoda poput biljnih jogurta, bio mlijeka, tofua, pa čak i veganskih kobasica, kulena i sojinih odrezaka za grill. I u Hrvatskoj su ovakvi proizvodi sve popularniji, a na ZaGeVege festivalu ove godine je predstavljena 'tofu kajgana' hrvatskog proizvođača kao novi proizvod koji se nudi veganima kao zamjena za standardna jaja koja je mnogima teško izbaciti iz prehrane.

Veganski pokret sve više raste u svijetu, a mnogi vegansku etiku pakiraju u model spašavanja zagađenog svijeta kojem se predviđa deficit hrane. No, dok etičari koji se protive jedenju mesa govore da bi bilo hrane za sve kada bi svi jeli veganski, kompanije koje ga proizvode bogate se na novim trendovima i proizvodima s 'vege' oznakama.

Kako veganska etika funkcionira kada se sagleda pozadina veganskih proizvoda i tvrtki koje ih proizvode?

Profitabilno vegansko tržište

Dok vegani uživaju u siru od orašastih plodova i kokosovom jogurtu, njihov novac odlazi u ruke velikih kompanija koje proizvode meso, a njihova etika ih dodatno motivira za daljnja ulaganja. Kako? Velikim kompanijama prehrambene industrije nije trebalo dugo da shvate da 'biljni način života' stvara velike profitne marže te da dodaje vrijednost jeftinim sirovinama kao što su proteinski ekstrakti, škrob i ulja, a mnogi zaborave da su upravo takvi dodaci prehrani sastavni dio veganske prehrane.

Stoga tržište biljnih i veganskih proizvoda raste, baš kao i ta vrsta potražnje, a time postaje zanimljivije investitorima i kompanijama koje ne planiraju propasti zbog promjene trendova.

Raste i interes za ulaganje u startupove koji proizvode laboratorijsko meso, koje je veganima prihvatljivo i iz perspektive zaštite životinja i zaštite okoliša. Upravo zato, procjenjuje se da će globalno tržište veganske hrane svake godine rasti za gotovo 10 posto te da će do 2026. dosegnuti približno 24,3 milijarde dolara, navodi The Conversation.

Iste tvrtke hrane mesojede i vegane

Uz sav trud vegana da se bojkotiraju tvrtke koje proizvode meso i ostale proizvode životinjskog podrijetla, istraživanje pokazuje da brojni vegani kupuju i konzumiraju biljne proizvode koje proizvode velike kompanije mesne i mliječne industrije, prenosi Ethical consumer.

Francuska multinacionalna tvrtka Groupe Danone, primjer je koji potvrđuje ovu proturječnost. Tvrtka drži 24,4 posto udjela na svjetskom tržištu mliječnih proizvoda, a 2016. godine preuzela je tvrtku WhiteWave Foods, koja 'potpisuje' poznate biljne, veganske brendove Alpro, Provamel i Soya Soleil.

No, Danone nije jedina takva tvrtka. Ethical consumer je objavio koje druge mesne i mliječne tvrtke posjeduju veganske robne marke. Namazi bez mliječnih proizvoda brenda Pure, proizvodi tvrtka Kerry, koja u vlasništvu također drži poznate brendove kobasica, Wall’s Sausages, Dairygold i Cheesestrings. Slično je i s Dairy Crest koji proizvodi široku paletu sireva i maslaca, a čiji su vlasnici, Vitaliteovi, kupili Sheese, vegansku tvrtku za proizvodnju sira.

Također, i Unilever ima veliki udio na veganskom tržištu putem svoje marke sladoleda od soje bez mliječnih proizvoda, Swedish Glace. No, grupa istovremeno zarađuje u industriji mesa i mliječnih proizvoda putem svojih drugih marki, poput Hellman's, Ben & Jerry's i Knorr.

Osim toga, The Conversation objašnjava da upravo rast masovne proizvodnje veganskih proizvoda 'ubija' tradicionalnu poljoprivredu. Pa dok kompanije poput Tyson Foods jednostavno preusmjeravaju proizvodnju u laboratorije, malim poljoprivrednicima i stočarima postaje sve teže.

Iz kompanije Danone tvrde da ovakvim 'miješanjem' proizvodnje nastoje napraviti pomak prema održivosti, no potrošači bi se mogli zapitati je li to zaista tako ili je to samo oblik kojim multinacionalna kompanija jednostavno pokušavaju unovčiti globalni veganski procvat?

Tko još profitira

No, zanimljivo je spomenuti još neke 'profitere' veganstva. Prije nekoliko godina Netflix je napravio film The Game Changers u kojem se promovira veganstvo i biljna prehrana. Iako film na prvu ne daje povod za ništa više od dobre rasprave 'mesojeda' i vegana, ono što većina ljudi nije znala je da su producenti filma, James Cameron i njegova supruga, ali i jedan od glavnih protagonista u filmu, Arnold Schwarzenegger, film iskoristili kao vrstu propagande za vegansku hranu u čijoj industriji, kroz razne tvrtke, imaju udjele.

No, isto tako se vrijedi zapitati zašto Bill Gates i drugi milijarderi financiraju i promoviraju proizvodnju laboratorijskog mesa i slične biljne hrane. Potražnja za veganskim proizvodima raste i brojni 'moćnici' to dobro koriste, dok istovremeno kupci ne provjeravaju što i od koga kupuju. Zato je pitanje kome veganska etika čini dobro, životinjama i planetu, ili ljudima koji dobro procjenjuju tržište.