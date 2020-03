Velika petorka: Najveće akvizicije svjetskih tech kompanija

Velikih pet tehnoloških divova —Facebook, Amazon, Apple, Microsoft i Google (Alphabet) - imaju kombiniranu tržišnu kapitalizaciju veću od četiri bilijuna dolara.

Ovi moćni tehnološki velikani često proždiru talente, tehnologiju ili čitave tvrtke koje im postaju konkurenti ili prijete da bi to mogli postati. S obzirom na njihovu financijsku težinu, spajanja, preuzimanja i akvizicije postale su ključna taktika u održavanju tehnološke nadmoći.

Microsoft

Microsoft je napravio svoj veliki potez u 2016. godini kada je kupio LinkedIn za 26,2 milijarde dolara, i to je najveća akvizicija bilo koje od velikih pet tehnoloških tvrtki.

Posao s LinkedInom sklopljen je zbog sinergije između ponude dviju kompanija i Microsoftove želje da dobije pristup članovima LinkedIna kojih je tada bilo oko 575 milijuna. Međutim, nisu sve Microsoftove akvizicije bile tako uspješne. Recimo, kupovina Nokije iz 2014. za 7,3 milijarde dolara. Tada se taj potez okarakterizirao kao pametan s obzirom na to da je finska tvrtka držala 41 posto globalnog tržišta mobilnih uređaja. No, nakon samo dvije godine, Microsoft se riješio Nokije za 350 milijuna dolara te odlučio kako napušta tržište telefona i usredotočuje se na svoj hardver.

Amazon

Amazon je za akvizicije potrošio više od 20 milijardi dolara od 2017. godine. To uključuje kupovinu Whole Foodsa koju je Amazon kupio za 13,7 milijardi dolara i koja je najveća akvizicija tvrtke do danas.

Alphabet

Alphabet je napravio nekoliko odvažnih pomaka u sektoru hardvera i podataka. Najveća akvizicija tvrtke bila je Motorola koju je 2012. kupila za 12,5 milijardi dolara. Međutim, kupnja Motorole bila je oklada koja se na kraju nije isplatila. Alphabet je velik dio Motoroline imovine prodao za manje od tri milijarde dolara 2014. godine, nešto manje od dvije godine nakon što ga je prvotno kupio.

Apple

Od najvećih pet tehnoloških tvrtki, Apple kupuje najjeftinije. Najveća kupovina mu je bila Beats Electronics koja je prodana za samo tri milijarde dolara. Nakon što je kupio Beats Electronics, Apple je nastavio s glazbenim tržištem pa je nakon tri godine pod svoje uzeo i Shazam.

Facebook

Najveća Facebookova akvizicija je WhatsApp Messenger, koji je kupio za 22 milijarde dolara 2014. godine. Akvizicija WhatsApp je druga najveća, odmah nakon Microsoftove akvizicije LinkedIna.