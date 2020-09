[VIDEO] Najpopularnije web stranice od 1993. godine do danas

Iako je danas teško zamisliti suvremeni život bez Googlea ili YouTubea, zanimljivo je vidjeti koliko i kako se web promijenio tijekom posljednjih nekoliko desetljeća.



Ova animacija pruža povijesni pregled najpopularnijih web stranica od 1993. godine, pokazujući koliko je internet evoluirao od ranih 90-ih.



Iako se web tijekom godina drastično promijenio, web mjesta najvišeg ranga ostala su relativno dosljedna. Evo pregleda web stranica s najviše prometa od 1993. godine i kada je svaka web lokacija zauzimala prvo mjesto.



WebCrawler je bila prva tražilica koja je omogućila pretraživanje cjelovitog teksta. U jednom je trenutku web stranica bila toliko popularna, da bi se poslužitelj neprestano rušio, čineći je praktički neupotrebljivom tijekom najvećeg prometa.

AOL je bio jedan od prvih velikih web portala i to još u doba CD-ROM-a i dail up modema. U doba procvata, tvrtka je dominirala tržištem, uglavnom zahvaljujući agresivnoj free trail kampanji koja je koštala milijune (možda čak i milijarde) dolara.Unatoč velikom ulaganju, kampanja je uspjela - na vrhuncu je AOL imao preko 30 milijuna korisnika i tržišnu granicu od preko 200 milijardi dolara. Bila je najpopularnija internetska stranica do početka 2000-ih, kada je širokopojasna mreža počela zamijeniti dial-up. Kako je vrijeme prolazilo, AOL se snažno borio da ostane relevantan, ali je ipak na kraju prodan Verizonu za samo 4,4 milijarde dolara.Nakon propasti AOL-a, Yahoo je postao sljedeći internetski div. Počevši od web imenika, Yahoo je prvo web mjesto koje je nudilo lokalizirane indekse za veće gradove. U najbolje vrijeme Yahoo je vrijedio 125 milijardi dolara ali uz niz propuštenih prilika i neuspjelih akvizicija, neke prilike su promašene zauvijek. I baš poput AOL.a Yahoo je sada u vlasništvu Verizona, ali i dalje se nalazi među top 10 web stranica na globalnoj razini.

Nije iznenađenje da je Google trenutno na prvom mjesto. Projekt je započeo je početkom 90-ih kao sveučilišni istraživački projekt, a danas je postao sinonim za internet, što ima smisla, s obzirom na to da se 90% svih internetskih pretraživanja vrši na Googleu.Prije Googleovog uspjeha, bilo je nekoliko drugih pretraživača koji su otvorili put Googleu na mnogo načina:

Za razliku od Infoseeka, Lycos i WebCrawlera i danas postoje ali nisu ni približno usporedivi s Googleom po prihodu ili dnevnom opsegu pretraživanja.