Vladimir Vranješević iz Srbije kupuje tvrtke da bi ih odveo u stečaj

Tvrtku Mak, registriranu za maloprodaju, početkom prošle godine Vladimir Vranješević iz Futoga (Srbija) vlasnički i upravljački preuzeo je od Ivice Komaka, poznatijeg kao zamjenika predsjednika NO-a Osječke pivovare. Financijski izvještaji zaključno s 2018. nisu ukazivali na budući zaplet – tvrtka je svake godine ostvarivala više od 11 milijuna kuna prihoda, poslovala je pozitivno i 2018. godinu završila s petero zaposlenih.



Novi vlasnik sjedište je preselio u Trpinju, zamrla je sva poslovna aktivnost i račun je blokiran samo dva i pol mjeseca nakon preuzimanja, početkom travnja 2019. U kolovozu je pokrenut skraćeni stečajni postupak uz evidentiranu 461 tisuću kuna neplaćenih potraživanja. Porezna uprava to je zaustavila zbog poreznog duga od 147 tisuća kuna te je nakon uvida u bilancu predložila redovni stečaj s obzirom na iskazanu imovinu, koja može pokriti trošak stečajnog postupka.

Zalihe netragom nestale

Za privremenoga stečajnog upravitelja imenovan je Vladimir Besek, koji je ustanovio da tvrtka nema u posjedu nikakve nekretnine, ni strojeve, opremu ili vozila. Potvrdio je znatnu imovinu iz bilance na kraju svake godine, poglavito od iskazanih zaliha i dobiti. No zaliha u trgovačkoj robi – evidentiranih u bilanci s vrijednošću većom od četiri milijuna kuna – nije više nigdje bilo.



Besek je postavio logičko pitanje: 'S obzirom na evidentirane kratkoročne obveze prema dobavljačima u iznosu od 5,955.684 kune, jesu li stavke dugotrajne imovine i uredno poslovanje prethodnih godina služili za izvođenje nezakonitih radnji oštećivanja dobavljača (vjerovnika) na način da se preuzelo uredno društvo i isto iskoristilo za naručivanje što veće količine trgovačke robe od dobavljača koji uslijed boniteta nisu bili skeptični prilikom isporučivanja trgovačke robe?'

Poreznici zavedeni bilancom

Besek je u više navrata pokušavao kontaktirati vlasnika i direktora tvrtke Vranješevića, ali bez uspjeha. Otišao je i u novo sjedište tvrtke i na adresi Novi Šor 31 zatekao neuseljenu derutnu kuću, a fotografiju je priložio svom izvještaju.Iz javno dostupnih izvora vidi se da je na istoj adresi Vranješević 2017. registrirao tvrtku V&V Company j.d.o.o., kojoj je račun blokiran od 11. prosinca 2019. Malo dalje, u Novom Šoru 40, sjedište je još jednog Vranješevićeva j.d.o.o.-a u stečaju, Euphorije. Tu tvrtku 2016. osnovala je, a Vranješević ju je preuzeo nakon što su pokrenute stečajne radnje, otprilike u isto vrijeme kad i Komakov Mak, i također preselio sjedište, iz Osijeka u Trpinju. Stečajni upravitelj koji je vodio taj postupaku međuvremenu nije našao nikakvu imovinu i predložio je skraćeni stečajni postupak, koji je 7. ožujka i proveden.Sudeći prema svim aktivnostima, Vranješević nije baš uspješan, ali je zato serijski poduzetnik. Na njegovo ime na trpinjskoj adresi Novi Šor 50 registriran je od 2017. i poljoprivredno-trgovačko uslužni obrt Vranješević.I to nije sve. Vranješević je bio posljednji vlasnik i direktor tvrtke Okomat iz Donje Stubice, Sjeverne Aurore iz Zagreba te Prijevoza i dostave iz Zagreba (koja je nekad bila tvrtka kći Osječke pivovare). Bio je od 2012. do 2016., do stečaja i brisanja, i posljednji direktor tvrtke Trnje Zagreb auto, koja je u to vrijeme došla u vlasništvo. Iza tih tvrtki ostalo je nenaplaćeno barem 450 tisuća kuna.

Što se tiče Komakove bivše tvrtke Mak, za nju je 2. ožujka stečajni postupak otvoren i odmah zaključen jer stečajna masa nije dovoljna ni za namirenje troškova postupka.



Stečajni upravitelj Besek u svom dopisu Trgovačkom sudu 28. studenoga prošle godine napisao je da 'smatra potrebnim eventualno angažiranje Županijskoga državnog odvjetništva'. Na naš upit, iz ŽDO-a Vukovar odgovoreno je da je Građansko-upravni odjel toga državnog odvjetništva imao u radu predmet u povodu stečajnog postupka nad Makom, kao i da će Kazneni odjel toga državnog odvjetništva provjeriti navode.



Poznavatelji problematike upozoravaju da ovakvi slučajevi nisu usamljeni te da se niz tvrtki otvara samo zato da bi se povuklo neku robu i napravilo dug, a kako su bez imovine sve obično završi skraćenim stečajem, bez naplate dugova, pogotovu ako odgovorna osoba (ili maneken koji je glumi) živi izvan EU. Slučaj Maka i Vladimira Vranješevića iznimka je utoliko što se Porezna uprava, zavedena bilancom, poželjela naplatiti, pa je stečajni upravitelj Besek otkrio dodatne pojedinosti.