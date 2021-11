Vodič za digitalne umjetnike: Gdje prodati svoj NFT

Ove je godine eksplodiralo još jedno digitalno tržište a riječ je o tržištu nezamjenjivih tokena ili NFT-a koji su nekim digitalnim umjetnicama donijele veoma dobre pa i milijunske profite. Nezamjenjivi tokeni digitalna su imovina koja predstavlja širok raspon jedinstvenih materijalnih i nematerijalnih predmeta, od kolekcionarskih sportskih karata do virtualnih nekretnina, digitalnih tenisica, digitalnih memorabilija, animacija i slika. Dolaskom NFT-a došlo je do nove ere za umjetnike, razne artiste i digitalce kojima se omogućilo da putem NFT tokena direktno prodaju svoje kreacije bez prisustva posrednika. Sve što je potrebno je napraviti svoj NFT, ili kolekciju NFT-ova te odabrati jedan od mnogih marketa na kojima se ova digitalna umjetnost prodaje.

U ovom kratkom vodiču predstavit ćemo nekoliko najboljih NFT marketa koja omogućuju kupnju, prodaju i prikupljanje NFT-ova.

OpenSea je market nezamjenjivih tokena (NFT) sa sjedištem u New Yorku a tvrtka je osnovana 2017. i jedna je od najpoznatijih a svakako jedan s najviše redovitih korisnika. Na ovoj platformi korisnici mogu kupovati i prodavati kolekcionarske predmete, razne karte, glazbu i ostalo vrlo jednostavno jer sama stranica nudi jednostavan izgled koji krasi lakoća snalaženja. Korisnici na OpenSea marketu mogu pretraživati tržište, saznati statistike najboljih NFT-ova na platformi kao i stvoriti sami svoj NFT i to besplatno ako se izabere NFT na polygon mreži kao što je to Lider napravio sa svojim prvim NFT-om.

Rarible market NFT-ove na svojoj platformi kategorizira u umjetnost, fotografiju, glazbu, domene, DeFi, igre i 'metaverzove'. Ovdje možete kupovati, prodavati i stvarati nezamjenjive tokene, kao i na OpenSea marketu. Kada prvi put posjetite Rarible, primijetit ćete da je prilično prometan. Stoga bi vam mogla trebati minuta da shvatite kako započeti. Također ćete vidjeti najprodavanije NFT-ove i vruće kolekcije na početnoj stranici što posjetiteljima daje uvid u aktivnosti na tržištu.

SuperRare je osnovan 2018. godine i razlikuje se od ostalih po tome što na ovoj platformi radove mogu izlagati samo oni s pozivnicom jer SuperRare na svojoj platformi želi imati samo visokokvalitetne radove i teži tome da na platformi ima proporcionalan broj aktivnih kolekcionara i umjetnika. SuperRare koristi jednostavan dizajn koji korisnicima omogućuje da lako pronađu ono što žele. Platforma također promovira nova umjetnička izdanja kao način podrške svojim umjetnicima. SuperRare ima ugrađene naknade za svoje umjetnike na sekundarnoj prodaji. Provizije za primarnu i sekundarnu prodaju za kreatore iznose 85 odnosno deset posto dok kupci plaćaju naknadu od tri posto na sve kupnje.

Mintable je NFT tržište sa sjedištem u Singapuru na kojem možete stvarati, kupovati i prodavati nezamjenjive tokene. Platforma je osnovana 2018. i podržava NFT-ove temeljene na Ethereumu i Zilliqi a kreatori mogu odrediti tantijeme od deset posto. Mintable nudi nekoliko kategorija NFT-a, uključujući umjetnost, predmete za igre, kolekcionarske predmete i glazbu. Kada se NFT proda, platforma naplaćuje 2,5, pet i deset posto naknade ovisno o tipu NFT-a.

Nifty Gateway je jedno je od najboljih NFT tržišta, osnovano 2018. sa sjedištem u New Yorku. Nifty je centralizirano tržište za digitalnu umjetnost u vlasništvu kripto mjenjačnice Gemini. Nifty ima svoje tokene pomoću kojih je moguće kupovati NFT-ove, a platforma izdaje kolekcije putem Airdropa što znači da su zbirke dostupne samo u određenom ograničenom razdoblju. Nifty uzima naknadu od pet posto plus 30 centi od svake sekundarne prodaje.

Foundation je platforma za digitalnu umjetnost u kojoj zajednica poziva umjetnike koje želi na platformi. Nakon što se pridruže tržištu, pozvani umjetnici mogu stvarati i prodavati svoje NFT-ove. Kreatori dobivaju proviziju od 85 posto na primarnu prodaju i deset posto na sekundarnu prodaju. Kreatori također mogu pozvati druge kreatore. Od kada je pokrenut Foundation (veljača 2021.) kreatori su na njemu zaradili više od 40 milijuna. Poznati Nyan Cat NFT prodavao se na ovom tržištu za 300 ETH (oko 842.325 USD).