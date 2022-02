Vrijednost dionica Mete pala za više od 20 posto i za to krive Apple i TikTok

Još prošle godine, Facebooku se kosa na glavi dizala zbog novih i iz rakursa te društvene platforme, radikalnih promjena privatnosti korisnika kompanije Apple. Apple je, naime, uveo značajku App Tracking Transparency (ATT) koja zahtijeva od aplikacija da od korisnika traže dopuštenje za praćenje i prikupljanje podataka. Za pretpostaviti je da su rijetki korisnici Appleovih uređaja dopustili aplikacijama prate njihov digitalni život što će Facebooku, a i drugim platformama poput Snapchata, Twittera i YouTubea, iz džepa izbiti milijarde dolara. Facebook se žalio i da će Apple tom intervencijom u privatnost korisnika promijeniti način na koji se konzumira digitalni sadržaj – bez potpore oglašivača (a njima su korisnički podaci zlata vrijedni) besplatni će se sadržaj morati plaćati. Potonje se još nije dogodilo, ali jest pad poslovnih rezultata.

Kako je jučer objavljeno, vrijednost dionica vlasnika Facebooka, tehnološkog diva Mete, pala je za preko 20 posto za što je jednim dijelom odgovoran Apple, a drugim jačanje konkurencije, prije svega TikToka.

Pad prihoda

Pad dionica dogodio se nakon što je Meta izvijestila javnost o rezultatima koji su slabiji nego se očekivalo. Točnije, broj dnevno aktivnih korisnika se u prošlom kvartalu prvi put smanjio i to s 1,929 na 1,930 milijardi. Kako prenosi Reuters, iz Meta su naveli da im je, bez sumnje, na lošiju izvedbu utjecala promjena privatnosti Applea jer je to brendovima otežalo ciljanje, ali i mjerenje rezultata njihovih oglasa na Facebooku i Instagramu. Također, naveli su da im glavobolju zadaje i konkurencija (TikTok i Youtube) te da zbog činjenice da korisnici vrijeme troše na tim platformama, do kraja ovog kvartala očekuju usporeniji rast prihoda.

U zadnjem kvartalu prošle godine, Facebook je prijavio 2,91 milijardi mjesečno aktivnih korisnika, a vrijednost Mete popela se na 200 milijardi dolara. Ukupni prihodi u tom periodu popeli su se s 28,07 milijardi (zadnji kvartal 2020.) na 33,67 milijardi, dok u prvom kvartalu ove godine očekuju prihode između 27 i 29 milijardi dolara. Ova će godina biti obilježena jačim ulaganjem u razvoj virtualne tehnologije i meta-svemira, ali i, očito, lobiranjem protiv Apple zbog kojeg bi tehnološki igrači, tvrde u Meti, mogli izgubiti i do deset milijardi dolara prihoda.