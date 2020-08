Za ovisnike o putovanjima: Let bez odredišta!

Dok su neki bili u depresiji tijekom totalnog 'lockdowna' uzrokovanog pandemijom, drugi su pak osjetili ili još osjećaju znakove depresije zbog manjka putovanja, posebno onih zrakoplovnih. Da je tome tako svjedoče događaji s Tajvana gdje se već neko vrijeme nude putovanja zrakoplovom koja ne vode nigdje za one kojima nedostaje sve ono što podrazumijeva jedan let avionom.

Tako je nedavno Uprava civilnog zrakoplovstva na Tajvanu iz zračne luke Songshan organizirala putovanje avionom koji nije poletio niti je upalio motore. Putnici su se za ovaj 'let' morali prijaviti na svojevrsno internet izvlačenje gdje je najsretnijih 66 dobilo priliku da odradi ovo jedinstveno iskustvo, od prijavljenih oko 10 tisuća.

Kao i kod normalnih letova svi koraci, poput check upa, prolaska kroz osiguranje i slično, su naravno bili uključeni u cijeli događaj.

Nakon što su se svi smjestili posluženi su im hrana i piće, a na izlasku iz aviona angažiran je i pas koji je pronjuškao putnike ne bi li ulovio nekog sumnjivca. Ovakav vid razonode ili zabave ili ne znam kako bi se to moglo nazvati opravdan je time da se ljudi žele osjetiti ponovno normalno, ali i da je ovo iskustvo privikavanje na 'novo normalno' jer su se morale poštovati sve epidemiološke mjere.

To se sve događalo unazad nekoliko dana, a sada je zrakoplovna kompanija EVA Air, koja je jedan od najvećih avioprijevoznika na Tajvanu, otišla i korak dalje. I oni nude putovanje koje nigdje ne vodi, ali za razliku od prvog primjera, zrakoplov EVA Aira će poletjeti, malo letjeti i spustiti se na isto mjesto .

Na Dan očeva na Tajvanu, 8. kolovoza, ova će zrakoplovna kompanija poletjeti zrakoplovom u Hello Kitty bojama iz zračne luke Taipei Taoyuan te će se nakon tri sata vratiti na isto mjesto.

- Nakon što već šest mjeseci nema međunarodnih letova 'krikovi' građana za odlaskom i putovanjima u inozemstvo postaju sve jači. Kako bi udovoljili našim putnicima EVA Air je odlučila uvesti 'alternativno iskustvo putovanja 8. kolovoza na Dan očeva' – stoji na stranicama kompanije.

Ako bude vedrog dana, putnici će moći razgledati nekoliko atrakcija Tajvana, uključujući otok Guishan i slikovitu obalu Huadong, kao i druge obližnje otoke.

Također, nije samo avion u bojama popularne japanske mačke, sam interijer je uređen u Sanrio tematici. Inače Sanrio je tvrtka koja je stvorila Hello Kitty, kao i neke druge popularne japanske likove. No, ni to nije sve. U avionu će se posluživati i obrok za koji će biti zadužen chef Motokazu Nakamura, dobitnik tri Michelinove zvjezdice.

Karta za ovo ludo iskustvo za ekonomski razred će iznositi oko 150 eura, a putnici će moći s nadoplatom od 30-ak eura prijeći u viši razred.