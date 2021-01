Zarada holivudskih strmoglavila se najviše u 40 godina!

Prema istraživačkoj tvrtki Comscore prikazivanje filmova na području Sjeverne Amerike u 2020. je donijelo 2,2 milijarde dolara, a godinu ranije 11,4 milijarde dolara. Prihod ostvaren u 2020. tako je nizak da nije zabilježen gotovo 40 godina, prema podacima Box Office Mojo.

Od prihoda u prošlog godini manji su bili oni daleke 1981., kad je zarada iznosila 918 milijuna dolara, a te godine 'Superman II' bio je najveći hit.

Prema časopisu Variety globalna zarada holivudskih filmova u 2020. pala je 71 posto.

Pandemija je zatvorila kinodvorane širom svijeta sredinom ožujka 2020. i dovela neke male, ali i velike lance poput AMC Entertainment na rub stečaja. Ukupno 274 filma među kojima i najiščekivaniji 25. film o Jamesu Bondu 'No Time to Die', 'Top Gun: Maverick' i deveti 'Brzi i žestoki (Fast and Furious)' odgodili su premijere za 2021., prema izvješću Comscore.

Zbog toga je u prošloj godini najviše zaradio film studija Sony Pictures 'Zločesti dečki zauvijek (Bad Boys for Life)'. On se počeo prikazivati u kinodvoranama u siječnju i zaradio je 206 milijuna dolara. Comscore navodi da je većina prihoda u 2020. bila od drive-in kina.