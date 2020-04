Zbog korona-krize u svijetu je nestašica zlata

Osim nezapamćene tragedije u kojoj su umrle desetine tisuća ljudi, pandemija Corona virusa prekinula je mnoge opskrbne kanale, što je uzrokovalo nestašicu mnogih proizvoda diljem svijeta. Jedno od tržišta na kojem trenutno vlada prava nestašica je tržište fizičkog zlata. U Hrvatskoj (ali i cijeloj Europi) trenutno nema dovoljno zlatnih poluga i zlatnika za sve one koji bi ih htjeli kupiti. U nastavku saznajte kako je došlo do trenutne situacije, kako će se ona odraziti na cijenu i do kada bi nestašica zlata mogla trajati.

Što je uzrokovalo pojačanu potražnju za zlatom?

Masovne karantene koje se provode diljem svijeta dovode do pada svih ekonomskih aktivnosti. Građani ne mogu trošiti jer su trgovine, restorani, kina i sl. zatvoreni. Firme ne mogu proizvoditi te uskoro neće moći isplaćivati plaće, zbog čega masovno otpuštaju radnike. Centralne banke ruše kamatne stope, zbog čega će štednja u cijelom svijetu u idućim godinama biti još manje isplativa nego se do nedavno očekivalo. U isto vrijeme sada svi shvaćaju da je globalna recesija neizbježna, a u recesijama raste vjerojatnost bankrota banaka. Dakle pada isplativost štednje u bankama, a raste vjerojatnost nedostupnosti novca koje su ljudi povjerili bankama na čuvanje. U takvoj situaciji mnogi podižu novac sa štednje i kupuju investicijsko zlato. Naime, upravo se zlato pokazalo kao idealna investicija u kriznim vremenima. Prenosivo je, lako ga je utržiti u bilo kojem dijelu svijeta, oslobođeno je svih poreza i nije podložno direktnom rušenju vrijednosti od strane državnih institucija kao što je slučaj s papirnim novcem.

Što je uzrokovalo smanjenu ponudu?

Kada dođe do poremećaja na nekom tržištu, najčešće dolazi ili do nagle promjene u potražnji ili u ponudi, no rijetko kad problem nastane na obje strane. Ovog puta je osim naglog skoka potražnje za fizičkim zlatom u istom trenutku došlo i do naglog pada ponude zlatnih poluga. Naime, značajan dio sirovine za izradu zlatnih poluga dolazi od otkupa lom zlata. No, otkup se trenutno odvija u smanjenom obujmu, jer mnogi potencijalni prodavači lom zlata trenutno ne izlaze iz kuće ili su postaje za otkup zatvorene, pa će svoje zlato prodati tek za nekoliko tjedana ili mjeseci. Dakle, mnoge rafinerije i talionice plemenitih metala trenutno teže dolaze do sirovine. Druge su pak u potpunosti obustavile sve poslovne aktivnosti zbog državnih zabrana rada. To se dogodilo u južnoj Švicarskoj gdje se nalazi nekoliko velikih europskih talionica (Argor Heraeus, PAMP i Valcambi). Navedene tri talionice posljednja dva tjedna nisu radile, a od ovog tjedna počinju raditi sa smanjenim kapacitetom (proizvoditi će barem 50% poluga manje nego inače).

Koje su posljedice nestašice?

Kako to inače biva, nestašica zlata dovodi do porasta cijene. Nakon kratkotrajnog pada burzovna cijena zlata izražena u eurima je nastavila rasti i sada se nalazi približno 12% iznad razine s početka godine. Druga posljedica je povećanje razlike u cijeni između fizičkog i burzovnog zlata. Uvijek su fizičke poluge i zlatnici bili skuplji po gramu/unci od spot cijene zlata, no kod većih poluga ta razlika je u pravilu bila 2-3% u korist fizičkog zlata. Trenutno je cijena fizičkog zlata 5-10% iznad burzovne (spot) cijene zlata. Ova okolnost ide u prilog stajalištu da ulaganje u zlato ima smisla samo ako se radi o fizičkom zlatu , jer sada se vidi da papirno/digitalno zlato na serverima neke burze ipak nije isto kao fizičko zlato u diretnom posjedu ulagača u zlato.

Hoće li nestašica zlata uskoro završiti?

Iako će zbog niskih kamatnih stopa i nadolazeće recesije potražnja za fizičkim zlatom još godinama ostati pojačana, karantne koje su trenutno na snazi će vjerojatno u roku nekoliko tjedana biti ukinute. Rudnici zlata, otkupljivači, rafinerije, kovnice i distibuteri investicijskog zlata poput nas (BankaZlata.com - Saiva d.o.o.) će se prilagoditi i sve će se vratiti u normalu. Tj. fizičko zlato će ponovno biti dostupno, no vjerojatno će biti nešto skuplje nego je trenutno. I dalje će se raditi o isplativoj investiciji jer će zbog tisuća milijardi dolara/eura koje se trenutno ubacuju u financijski sustav vrijednost papirnog novca u idućem desetljeću vjerojatno padati brže nego je to bio slučaj u posljednjih desetak godina.

BankaZlata.com trenutno omogućuje narudžbe zlata, no isporuka neće kao inače biti odmah ili u roku nekoliko dana, nego će biti čim poluge/zlatnike uspijemo dobiti od talionica. Pretpostavljamo da to može potrajati nekoliko tjedana.