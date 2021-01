Zbog štrajka u Argentini, skočila cijena robe koja u narednih mjesec dana neće doći do kupaca i potrošača u Europi

Prošli je tjedan na većini tržišta bio kraći zbog Nove godine, no ni to nije spriječilo porast cijena žitarica i uljarica u Americi. Cijena kukuruza porasla je 12 usd/mt, sojinog zrna za čak 17 usd/mt dok najveći porast bilježi cijena sojine sačme i to 18 usd/mt.

Iako je štrajk radnika u Argentini završio, čak 6 milijuna mt raznih žitarica i uljarica čeka ukrcaj u brodove što znači da roba narednih mjesec dana neće doći do kupaca i potrošača u Europi. Zbog toga je i danas cijena sojine sačme u Kopru enormno visoka i iznosi 455 €/t na spotu.

Istovremeno i dalje traje zabrinutost zbog pomanjkanja kiše u Južnoj Americi što se očituje na cijeni uljarica, dok Amerika bilježi izvrsne izvozne brojke sojine sačme i zrna. Najčešće premije reagiraju na kretanja na CME-u, no zadnjih par mjeseci su visoke i ne padaju iako futuresi na burzi rastu!

U Peruu i dalje traje ribolov koji dnevno iznosi oko 38.000 mt, do sada je ulovljeno 1,9 milijuna mt ribe, a do ispunjenja kvote preostaje još 900.000 mt. U zemlji su i dalje na snazi restrikcije zbog COVID-a no važno je da dnevni ulov premašuje 30.000 mt kako bi kvota bila ostvarena.

Do kraja studenog prošle godine Kina je uvezla 1,35 milijuna mt ribljeg brašna od čega je 645.000 mt bilo peruanskog porijekla, 118.000 mt je uvezeno iz Vijetnama, a 106.000 mt iz Čilea. Ove tri zemlje zadovoljavaju čak 65% od ukupnih potreba Kine za ribljim brašnom.