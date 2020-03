Želite li se malo odmoriti i pobjeći na Mjesec? Evo prilike!

Ako želite izbjeći svaku mogućnost zaraze koronavirusom, najbolje je pobjeći na Mjesec, a to će uskoro biti itekako moguće jer je NASA raspisala natječaj za astronaute koji će putovati na Zemljin satelit i to ne tako daleke 2024. godine. Natječaj pod nazivom Artemis generation raspisan je početkom veljače, a prijave se primaju do kraja ožujka.

Osnovni preduvjet za buduće astronaute je američko državljanstvo, no to ne znači da taj isti natječaj prije ili kasnije neće biti dostupan i za druge državljane. Osim američke putovnice, NASA od budućnih astronauta traži i magisterij iz matematike, strojarstva, fizike ili informacijskih znanosti, a primaju i liječnike. Svi oni isto tako moraju imati i odrađene dvije godine na doktorskom studiju, te priložiti dokaze o sposobnosti upravljanja zrakoplovom na mlazni pogon od minimalno 1000 sati.

Svi koji zadovolje te kriterije mogu očekivati dvogodišnju i vrlo opsežnu pripremu za svemirski let. Po dovršetku NASA-inih priprema svi će budući astronauti biti osposobljeni upravljati svemirskim letjelicama, što u eri početaka svemirskog turizma neće biti kvalifikacija koja će jamčiti dugotrajni boravak na zavodu za zapošljavanje. Uz to bit će stručnjaci iz određenih dijelova robotike, a morat će naučiti služiti se i - ruskim jezikom. Zašto, NASA nije konkretno precizirala.

Uvjeti su ove godine, zaključuju u NASA-i, postroženi jer se na zadnji njihov natječaj prijavilo 18.300 ljudi.