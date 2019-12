Znate li tko je glavni partner svjetskih telekoma i zašto ga se mnogi boje? 

Na marginama obilježavanja 70. obljetnice Sjevernoatlantskog saveza u Londonu američki predsjednik Donald Trump servirao je vruću američku temu svim svojim saveznicima - ne surađujte s kineskim Huaweijem. Trump je saveznicima poručio kako NATO savez treba sigurnu 5G tehnologiju, a po njegovu mišljenju Huaweijeva je sve samo ne sigurna. K tome je i kineska, a Kina je u službenom zaključku sastanaka NATO-a okarakterizirana kao glavna, svjetska prijetnja saveznicima, uz Rusiju. A što je ustvari posrijedi? Zašto Trump i Amerikanci toliko strepe od Huaweija?

Huawei, osnovan u Kini 1987. godine, danas je vodeći svjetski proizvođač opreme za telekome, s prihodima koji premašuju 100 milijardi dolara godišnje. Prva pomisao na Huawei običnom čovjeku vjerojatno je mobitel i to itekako ima smisla, s obzirom da je samo u prošloj godini prodano oko 200 milijuna njihovih mobitela diljem svijeta, no čak polovica njihovih prihoda dolazi od opreme koja se ugrađuje u telekom infrastrukturu. A upravo ta infrastruktura brine čelnike svjetskih Vlada, puno više od komercijalnih mobitela.

Jedini pravi konkurenti Huaweiju na svjetskoj razini u proizvodnji opreme za telekom infrastrukturu su još Ericsson i Nokia, no i oni od 2014. gube svoj značaj na globalnom tržištu. Infrastruktura koju je na tržište stavio Huawei danas povezuje nevjerojatne tri milijarde ljudi, a uskoro će još i više i to putem implementacije 5G, superbrze i supersposobne mreže, za koju se tvrdi da će donijeti neviđenu revoluciju i tehnološki napredak cijelom svijetu. Da, 5G doista dolazi, implementira se diljem svijeta, pa i kod nas, a u tom biznisu glavna okosnica inovacija, glavni tehnološki predvidnik, glavni partner svih svjetskih telekoma je - Huawei.

Premda ta povezana umrežena budućnost 5G donosi brojne nove mogućnosti, američkog predsjednika, pa i njihovu javnost, pogotovo onu koja je zalijepljena za Fox News, najviše brine kolika će biti 'neprijateljska' kontrola Kine i Huaweija nad tom nadmoćnom mrežom i nad državama koje su je koristile.

- 5G mreža mora biti sigurna, ne smije je kontrolirati neprijatelj - jedna je u nizu Trumpovih izjava na koju je Ren Zhengfei, osnivač i predsjednik Uprave Huaweija, u jednom intervjuu odgovorio da ne razumije američke političke motive za takve verbalne konstrukcije te da je 5G mreža tek alat koju njegova kompanija proizvodi.

- Pogrešno je politizirati 5G mrežom - misli Zhengfei.

No, mediji diljem svijeta, oni kritički i oni nekritički, postavljaju isto pitanje - radi li se ovdje samo o strahu od konkurencije iz Kine ili o strahu od Kine? Naime, mediji, a i glavni huškač Trump, sugeriraju kako Huawei u biti zastupa interese kineske države, a neki analitičari idu toliko daleko da implementaciju 5G mreže putem Huaweijeve infrastrukture nazivaju novim Hladnim ratom u kojem se ne puca mecima i bombama, već bitovima i bajtovima.

A taj strah pravdaju ovako: američka poljoprivredna industrija, posebice ona u ruralnim krajevima, u pravim zabitima, jako je živnula i to zahvaljujući povezanosti internetom, čije je uvođenje lokalnim, malim telekomima, jeftinim, gotovo dampinškim cijenama opreme omogućio Huawei sa svojom infrastrukturom. Nije to slučaj samo u Americi, slično je i u drugim zemaljama, posebice onima u razvoju, kojima je taj kineski gigant ponudio vrlo povoljne sporazume za kupnju njihove infrastrukture za uvođenje mobilnih i interet mreža. Tu je caka, slažu se neki, ta jeftina cijena ima svoju cijenu - poticaje od države, od Kine. A ako Kina daje poticaje, onda ima i skrivene motive. Onda je posrijedi nešto drugo. A te optužbe Huawei već mjesecima neuspješno odbacuje.

- Huawei je Huawei, Kina je Kina. Huawei nema tu snagu da zastupa i predstavlja Kinu - komentirao je Zhengfei.

No, treba naglasiti i to da nitko još nije dokazao ni prokazao kinesku vladu i njihove poticaje za Huawei. Niti jedan strani političar, niti jedan medij. Dokazi ne postoje, no postoje indicije, tvrde neki mediji, da u Kini nitko ne može niti poskočiti ako to ne odobri kineska komunistička partija, jedino što se može pitati je koliko visoko.

Tako se Amerikanci i njihovi saveznici, a u tu skupinu valjda spada i Hrvatska, boje da će nas i njih i sve putem Huaweijeve jeftine 5G infrastrukture Kinezi špijunirati, kontrolirati i nama dominirati. A da bi stao na kraj tim nagađanjima Huawei je čak javno objavio i svoj kod te dopustio stranim organizacijama za kibernetičku sigurnost da ga dobro pročešljaju. Nitko nikada nije našao ništa!

Unatoč tome, Trumpova administracija ne odustaje od lova na vještice kad je Huawei u pitanju, Amerikanci su i dalje sumnjičavi. Nisu usamljeni oni koji smatraju kako SAD ne želi nikome drugome u svijetu, a kamoli svojim proklamiranim neprijateljima u komunističkoj Kini, dati primat u sigurnosnim, obavještajnim i naprosto špijunskim igrama koje je ta zemlja usavršila na svojim mobitelima i društvenim mrežama. Uz to, strateški je cilj zaustaviti rast Kine i zadržati dominaciju Amerike koliko je dugo moguće.

Tako da strah od Huaweija ne počiva samo na probijanju američke sigurnosti, nego na američkoj nesigurnosti.