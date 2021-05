Uz pomoć uređaja u našim domovima Apple i Amazon grade vlastite WiFi mreže

Kada si tehnološki div i želiš povezati milijarde svojih uređaja, ali ne putem telekomunikacijskih kompanija, satelita ili kablova, najbolje je uređaje koje su vaši kupci već kupili i imaju ih u svojim domovima ili uza sebe, upotrijebiti kako bi zaobišli tradicionalnu bežičnu mrežu i napravili vlastitu. Upravo tako razmišljaju u Amazonu i Appleu koji transformiraju uređaje koje već posjedujemo u male odašiljače ili prijenosna WiFI žarišta koja mogu povezati sve ostale uređaje s internetom.

Umjesto da služe kao bežična čvorišta samo za vlastite pametne satove, svjetla i senzore, vaši iPhone i Echo zvučnici mogu pomoći i drugim uređajima da ostanu povezani - bez obzira znate li to ili ne.

Dvije najveće big tech tvrtke Amazon i Apple već neko vrijeme rade na izgradnji vlastitih bežičnih mreža koje rade neovisno o WiFI-ju i telekomunikacijskim odašiljačima. Umjesto klasične infrastrukture, ove dvije mreže koriste potrošačke proizvode tvrtki poput Echo zvučnika ili IPhonea koji djeluju tj. glume klasičnu infrastrukturu.

Appleova mreža Find My i Amazonov Sidewalk rade na način da njihovi uređaji djeluju kao čvorovi koji si međusobno šalju informacije. Find My radi tako da uključeni Apple uređaji šalju šifrirane niskoenergetske Bluetooth signale koje uređaji u blizini prihvaćaju te ih prenose do umreženog uređaja.

Amazonov Sidewalk koristi istu Bluetooth tehnologiju kao i Find My mreža, ali ne koristi pametne telefone kao odašiljače već Amazonove uređaje poput Echo zvučnika ili Ring kamera.

Ključna razlika između Sidewalka i Find My mreže je ta da se Sidewalk može nositi s dvosmjernom komunikacijom, dok Appleova mreža djeluje u jednom smjeru.

Dvije mreže ne komuniciraju jedna s drugom, ali obje su potezi tvrtki da iskoriste svoju snagu za izgradnju masivnih mesh mreža. Mesh mreža predstavlja mrežnu tehnologiju koja je vrlo pogodna za proširivanje postojeće mrežne infrastrukture, a svako čvorište unutar mesh mreže ima dvije svrhe. Prva je primanje i slanje podataka za korisnika koji koristi taj čvor, a druga je za prosljeđivanje podataka s drugih čvorova, što znači da neki čvorovi mreže podatke samo prime i šalju dalje. Mesh mrežu odlikuje jednostavnost razvijanja i nadograđivanja te mogućnost implementacije u postojeće mreže te prijenos podatka uz jako malu mogućnost prekida veze.