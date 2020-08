Ana Blažinić, Ingram Micro: Snažno partnerstvo ključ je uspješnog poslovanja i razvitka

Korelacija između broja partnerstva s uspješnim kompanijama te uspjeha same kompanije nerijetko je proporcionalna. Upravo zato je Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rješenja za kontinuitet poslovanja, prije godinu dana lansirao svoj višestruko nagrađivani Vertiv Partner Program. Zahvaljujući izvrsnim rezultatima, od kojih se najviše ističe deseterostruko povećanje baze partnera diljem EMEA regije, Vertiv je najavio nova poboljšanja partnerskom programu, kao što je poboljšani edge-ready paket, jedinica za distribuciju električne energije (rPDU), uređaj za besprekidno napajanje (UPS), jedinica za hlađenje unutar serverskog/komunikacijskog ormara, namjenski softver i servis za partnere i kupce.

Kroz partnerski program Vertiv je stekao brojne ugledne partnere s kojima radi na zajedničkom cilju izgradnje pouzdane, energetski učinkovite mreže koja će osigurati povezani svijet kojem svi težimo. Ovaj ambiciozan projekt moguće je ostvariti isključivo kroz inovacije i konstantan razvoj. Jedan od tih partnera upravo je i globalni distributer IT tehnologije Ingram Micro, koji broji preko 20.000 zaposlenih te ima udio u gotovo 80 posto IT tržišta u svijetu. Ingram Micro svojim jedinstvenim položajem u tehnološkom ekosustavu partnerima nudi pristup najnovijim tehnologijama i poslovnim rješenjima, kao i Cloud uslugama, komunikacijskim i kolaboracijskim alatima te infrastrukturnim i sigurnosnim rješenjima, uz logističku podršku i tehnološku stručnost. O adaptaciji na novi način poslovanja, kao i izazovima koje se sobom nosi novo normalno, pričali smo izvršnom direktoricom tvrtke Ingram Micro za Hrvatsku, Anom Blažinić.

Trenutačna situacija promijenila je način na koji tvrtke posluju, ali je i transformirala svakodnevni život. Po vašem mišljenju, kako će društvo i poslovanje nakon što ovo prođe izgledati?

Neosporno je da je 2020. godina u potpunosti promijenila način na koji radimo i živimo. Izazovi koji su se odjednom našli pred nama brojne su tvrtke prisilili na usporenje ili čak prestanak poslovanja. Iako je ova situacija i nas zatekla, uspješno smo se organizirali i nastavili razvijati poslovanje. Napravili smo ono što radimo najbolje, preselili poslovanje online. Iako se osjeća nedostatak ljudskog kontakta, prilagodba je ključ uspjeha u svakom trenutku, a sad je i pitanje hoćemo li se i nakon završetka trenutačne situacije vratiti „na staro“. U svakom slučaju, pred nama su izazovna i zanimljiva vremena koja nam omogućuju da budemo inovativni i radimo na unaprjeđenju poslovanja i nas samih.

Jeste li primijetili promjene u smislu potražnje za kritičnom IT infrastrukturom?

Prelazak iz uobičajenog na udaljeni način rada zahtijeva snažnu podršku IT infrastrukture, posebice kada do toga dođe nenadano kao što je slučaj sada. Brojne kompanije za to nisu bile spremne jer nisu imale kolaboracijska rješenja ni dovoljno jaku i robusnu infrastrukturu. U skladu s time, prijeko im je bilo potrebno unaprjeđenje kritične IT infrastrukture što je, naravno, dovelo do povećanja potražnje.

Koja su vaša predviđanja za nadolazeći period? Hoće li IT industrija nastaviti s ovim ubrzanim rastom?

S obzirom na neizvjesnost vremena u kojem se trenutno nalazimo, jako je teško bilo što procijeniti ili prognozirati. No, vjerujem da će IT industrija, kao i do sada, nastaviti rapidno rasti, što pokazuje povećan broj tvrtki kojima su potrebne naše usluge, kao i činjenica da smo se brzo i efikasno prilagodili. Svi se nadamo da će ovo razdoblje što prije završiti, ali činjenica je da će ono potaknuti razvoj IT infrastrukture. Brojne kompanije primorane su transformirati poslovanje i provesti digitalizaciju kako bi mogle nastaviti neometano i uspješno poslovati.

Što biste preporučili preprodavačima u IT industriji?

Kao distributer u IT sektoru, primjećujem velike promjene u svijetu softverske i hardverske industrije u posljednjih nekoliko godina. Sve su rjeđe tiskane publikacije i tehnološki izvještaji koji su prvi donosili aktualne vijesti iz IT industrije i na temelju kojih su kupci donosili odluke o kupnji. Sada se gotovo sve odvija online. Ovo je donekle promijenilo i kupovni proces, ponajviše u načinu na koji kupci dolaze do informacija o željenim proizvodima i rješenjima. Dok su prije još samo nekoliko godina bili primorani telefonom kontaktirati dobavljače, danas prvo obave istraživanje online, a tek onda se obraćaju prodajnim predstavnicima. Tradicionalni prodajni model više ne donosi željene rezultate jer su danas sve karte u rukama kupaca koji su već unaprijed dobro informirani. Činjenica da kupci imaju niz drugih kanala za informiranje i opcija za kupnju predstavlja veliki izazov za distributere kojima prioritet mora biti prilagodba prodajnih modela.

Jedan ste od najuspješnijih IT distributera koji blisko surađuje s globalnim liderima kao što je Vertiv. Kako biste opisali svoje partnerstvo s Vertivom? Koje su prednosti partnerstva?

Partnerstvo s Vertivom uklapa se u strategiju Ingram Micra koji za cilj ima kontinuirano osiguravati dodanu vrijednost svim partnerima pružajući im inovativna i cjelovita rješenja u procesu digitalne transformacije. Uz naše postojeće strateške IT partnere kao što su VMware, Dell EMC i Cisco, partnerstvo s tvrtkom veličine i globalnog dometa kao što je Vertiv od velikog je značaja za nas. Vertiv razvija, proizvodi i pruža kritična tehnološka rješenja podatkovnim centrima, telekomunikacijskim operaterima te komercijalnim i industrijskim postrojenjima, a partnerstvo s njima omogućit će nam da dodatno osnažimo odnose s postojećim partnerima te dopremo do novih.