Čarolije ERP-a - Alat za agilnost i otpornost vuče biznis i iz oblaka

Na putu od papira pa preko aplikacija Word i Excel poslovanje poduzeća s pomoću sustava enterprise resource planning (ERP) vinulo se u oblak povezujući sve procese koji su se povezati mogli. Dramatičan početak pandemije koronavirusa u posljednjih godinu i pol dana promijenio je poslovni model i u tvrtkama koje dotad nisu ni razmišljale o kompletnoj digitalnoj preobrazbi poslovanja. Učinio je to i ERP, poslovni informacijski sustav koji sada poslovanjem u oblaku (engl. cloud) omogućuje potpunu kontrolu nad poslovnim procesima.

Prema globalnom istraživanju američke konzultantske tvrtke McKinsey, tržišni lideri, ali i manje tvrtke, tijekom pandemije prepoznali su blagodati primjene poslovnih aplikacija u oblaku i početkom 2020. žurno krenuli u digitalnu preobrazbu i uvođenje ERP-a. Uvođenje nove tehnologije bilo im je važnije od troškova ulaganja u nju pa su inoviranjem poslovnih procesa napravili kvantni skok i na organizacijskoj i na industrijskoj razini.

Hrabrije do oblaka

Zbog toga američka konzultantska tvrtka Gartner, koja je 2018. prognozirala da će se osamdeset posto poslovnih procesa ostvarivati u oblaku, danas predviđa veliko povećanje izdataka za korporacijski softver; 2021. rast će za 10,8 posto, a 2022. za 10,6 posto. Gartnerov potpredsjednik Sid Nag tvrdi kako istraživanja pokazuju da potrošnja u oblaku dobiva sve veći poticaj jer nove tehnologije poput kontejnerizacije, virtualizacije i rubnog računalstva postaju uobičajene. Tvrdi i da je pandemija korone pomogla direktorima IT odjela da prevladaju nesklonost prema premještanju kritičnih poslovnih zadataka u oblak. Ciljevi su bili poticanje učinka i agilnosti, niži ukupni trošak vlasništva (engl. total cost of ownership – TCO), veći povrat ulaganja (engl. return on investment – ROI) te veća sigurnost i standardizacija integriranjem, pojednostavnjenjem i osuvremenjenjem temeljne digitalne infrastrukture i aplikacija. Da bi se to postiglo, iznimno je važna optimizacija izvedbe i rada, zbog čega suvremeni ERP-ovi moraju uključivati naprednu analitiku transakcija uživo i operativno izvještavanje u stvarnom vremenu.

Prema riječima Ronalda Hogenbooma, višeg menadžera za IT, financije i logistiku u nizozemskom TomTom Internationalu, tvrtki koja se bavi lokacijskom tehnologijom, pokretanje SAP ERP-a skratilo im je vrijeme potrebno za pokretanje novih sustava s nekoliko tjedana na sate i povećalo agilnost zaposlenih, a trošenje manje vremena na nadzor, održavanje, nadogradnju, rješavanje problema i izradu sigurnosnih kopija poduzeću je uštedjelo i novac.

Stare boljke

Rješenjima ERP-a danas se naveliko koriste i hrvatske tvrtke, a neke ga i razvijaju. Kako funkcionira ERP i kakva je njegova budućnost, objasnio je Mario Dalponte, voditelj odjela​ NAV/MS BC u​ Omega Softwareu, hrvatskoj tvrtki koja uvodi Microsoftov ERP, ali je izradila i vlastito rješenje. ERP se uglavnom sastoji od integriranih aplikacija sa središnjom bazom podataka koje prikuplja iz svih odjela u tvrtki: računovodstva i financija, proizvodnje, nabave, prodaje, skladišnog poslovanja, kadrovske evidencije…

– Prije nastanka suvremenih rješenja enterprise resource planninga tvrtke su podatke o poslovanju vodile uglavnom u papirnatom obliku i to u različitim evidencijama, i s pomoću aplikacija Excel i Word. Korisnici su mogli doći do podataka samo fizički ili slanjem elektroničke pošte, dakle pristup je bio ograničen i mnogo su se teže i sporije pratili poslovni procesi. Tada je mogućnost unosa pogrešnih podataka bila mnogo veća, a podaci koji su bili samo na papirima ili u direktorijima na mrežnim serverima bili su također znatno manje sigurni – kaže Dalponte.

Manje pogrešaka

Suvremena rješenja ERP-a automatiziraju, olakšavaju i povezuju mnoge procese te omogućavaju dijeljenje podataka među korisnicima, ali i drugim aplikacijama i partnerskim tvrtkama ako je to potrebno. Korisnici i voditelji tvrtki mogu s pomoću integriranog rješenja ERP-a dobiti cjelokupan i detaljan pregled stanja u tvrtki i poslovnih procesa u svim njezinim odjelima te na temelju informacija koje tako dobiju pravodobno odlučivati o poslovanju.

– S pomoću ERP-a lakše je uočiti nedostatke u poslovnim procesima i lakše ih je ispraviti. Podacima se lako i brzo pristupa, što povećava produktivnost korisnika koji više ne moraju provoditi sate tražeći potrebne informacije. Ukratko, sustavi ERP-a pomažu u povezivanju ljudi, procesa i opreme u tvrtkama – ističe Dalponte.

Migracija koda

Dodaje da se rješenja ERP-a moraju uvijek razvijati ukorak s novim tehnologijama jer primjena takvih tehnologija ERP-ovima osigurava kvalitetu i kompetitivnost. Takva su rješenja i bolji izbor za tvrtke koje će zahvaljujući njima imati prednost na tržištu u odnosu na one koje se ne koriste ERP-om ili pak rabe zastarjela rješenja.

– Nije lako predvidjeti kako će ERP izgledati u budućnosti, no trendovi pokazuju u kojem se smjeru ta tehnologija razvija. Sve će se više prelaziti na rješenja u oblaku. To je posebno postalo jasno prošle godine, kad je zbog pandemije koronavirusa mnogo radnika moralo raditi od kuće. ERP u oblaku olakšao je rad na daljinu, a budući da on pruža i druge pogodnosti, može se očekivati da se od tog modela rada i rješenja u oblaku neće odustati. Rješenja u oblaku također su posebno korisna za male tvrtke, od kojih se sastoji većina tržišta i koje stvaraju najviše radnih mjesta. Takve tvrtke s pomoću oblaka mogu iskoristiti dobrobiti koje donosi ERP, a ne moraju uložiti u velik stručni IT tim koji će ga održavati. Očekuje se i da će legacy ERP-ovi nastaviti započetu migraciju koda u rješenja u oblaku i tako se još više prilagoditi krajnjim korisnicima. U budućnosti će na razvoj tehnologije ERP-a utjecati internet stvari, IoT, i umjetna inteligencija (UI; engl. artificial intelligence – AI). Budući ERP-ovi bit će personalizirani, uključivat će poboljšane funkcije poslovne inteligencije (engl. business intelligence) itd., a predviđa se i razvoj onih za mobilne uređaje. ERP rješenja jedan su od glavnih stupova IT infrastrukture poduzeća i u budućnosti će svakako biti jedan od glavnih pokretača digitalne transformacije u poslovanju – navodi Dalponte.

Omega Software uvodi dvije vrste ERP rješenja: Microsoft Dynamics 365 Business Central, standardno svjetsko ERP rješenje koje se koristi u različitim industrijskim granama, i Imperios – BGA, vlastito suvremeno ERP rješenje s visoko prilagodljivim modulima koje upotrebljavaju i druge hrvatske i regionalne tvrtke.

Kvaliteta i brzina

Poduzeće mStart plus nema svoje ERP rješenje, ali klijentima nudi vodeća globalna ERP rješenja, primjerice poput SAP-ova. Prema riječima Emina Subašića, direktora Službe poslovnih informacijskih rješenja mStart plusa, ta tvrtka najnovijim tehnologijama pokriva cjelokupno poslovanje – od procesa nabave, proizvodnje do prodaje i izvještavanja. Ta su rješenja prilagođena malim, srednjim i velikim tvrtkama.

Subašić ističe da tvrtka koja kvalitetno upravlja poslovanjem želi imati potpuno integriran informacijski sustav zahvaljujući kojem će joj biti dostupne kvalitetne informacije kao podloga za upravljanje i odlučivanje. Komparativna je prednost mStart plusa to što može ponuditi cjelovita rješenja koja pokrivaju sve dijelove poslovanja velikih sustava. Primjerice, usporedno je uveo sustav SAP S/4HANA u tri velike kompanije, u čemu je sudjelovalo pedeset vrhunskih stručnjaka i pokriveno je cjelokupno poslovanje klijenata. Takvi ERP-ovi klijentima štede vrijeme, optimiraju zalihe, pravodobno uočavaju anomalije i prilike te oni s njima dobivaju polugu za kvalitetno poslovno odlučivanje. No isti posao obavljaju i za manje tvrtke.

– Manje tvrtke imaju i manje dostupnih resursa, zbog čega im je važno kvalitetno rješenje kako bi dobile više vremena za fokusiranje na poslovanje. Isto im je tako važno brzo uvođenje rješenja, što je najčešće jedan od zahtjeva – kaže Subašić i dodaje da je za male i tvrtke srednje veličine odlično rješenje SAP Business One, koje nosi titulu Best Core Platform. Njegove su odlike visoka razina fleksibilnosti i jednostavna prilagodba specifičnim poslovnim potrebama te mogućnost integracije s ostalim sustavima.