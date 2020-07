CircuitMess prkosi negativi: Uspješnom kampanjom na Kickstarteru dokazali smo da ne smijemo prestati živjeti, raditi, kreativno se izražavati...

Manje od jedan posto Zemljana zna kako napraviti novu tehnologiju. To ne znači da ne bi željeli znati. Zorno to pokazuje uspjeh crowdfunding kampanje hrvatskog startupa CircuitMess koji je u dva tjedna skupio gotovo milijun kuna za svoj novi projekt – STEM Box. Pretplata na tu kutijicu tehnoloških čuda, kojoj je cilj potaknuti zanimanje djece i odraslih za najnovije tehnologije, omogućuje razumijevanje kako radi sve ono što svakodnevno koristimo.

Velika prekretnica

STEM box velika je prekretnica za startup koji je dosad isporučivao pojedinačne proizvode poput MAKERbuina i MAKERphonea. 'Netflix za robotičare', kako ga naziva osnivač CircuitMessa Albert Gajšak, uključuje pretplatu na nove STEM proizvode poput glasovnog asistenta, igraće konzole, DJ miksete, pametnog robot-automobila, emoji komunikacijskog uređaja i pametnog sata. Te će proizvode zajedno s uputstvima za uporabu, primjerima koda i online video tutorijalima svaka tri mjeseca na svojim kućnim adresama iščekivati pretplatnici.

Veliki je to izazov za tim od 15 ljudi koliko ih zasad broji startup, ali entuzijazam i neustrašivost ključne su komponente mlade ekipe, čija djela osvajaju fanove diljem svijeta. Spremni su prkositi ekonomskim neprilikama i sveopćoj negativi kojom je koronavirus zavio svijet. Tome u prilog govori što nisu morali otpuštati djelatnike, već su zaposlili troje ljudi u 'mračnoj i neizvjesnoj' 2020. i usto lansirali kampanju na tržište izorano strepnjom.

- Atmosfera u firmi je super i osjećamo jedno veliko olakšanje, osobito uzme li se u obzir sve što se događalo 2020. Mi smo mali i nismo pretjerano emocionalno labilni na katastrofe. Postojimo tek tri godine. Prošli smo kroz puno loših stvari, pogotovo kad smo kretali. Svako malo susretali smo se s nekom mikrokatastrofom. Izvana izgleda sve odlično i svi misle da ide super, a istina je da je jako teško napraviti nešto iznova, a da to ima smisla. Pa ipak, pao nam je moral ove godine. Bombardiraju nas lošim vijestima, ukinuli su čak i dobru priču nedjeljom na TV-u, sve što se čuje je korona, izbori, slučajevi korupcije, ekonomske prognoze prema kojima sve ide u minus. Bez obzira koliko bili psihički jaki, to se sve odrazi na podsvijest i utječe na internu motivaciju. Sve što se dogodilo posljednjih dana na Kickstarteru bilo je olakšanje. Naime, dugo sam razmišljao ima li smisla pokretati nešto ove godine i ljudi su me odgovarali od svega, praktički mi govorili da se zatvorim i ništa ne radim jer tko zna što će biti. Zato mi je baš drago da je kampanja rasturila. Dokazali smo da ne smijemo prestati živjeti, raditi, kreativno se izražavati – ispričao je izvršni direktor CircuitMessa Gajšak koji je ove godine uz sve to poslovanje iz Karlovca preselio u Lučko. Sami su izrezali logo i stavili ga na ulaz svog novog prostora od 270 kvadrata u kojem će nastajati zabavne i poučne ideje, koje će, kao i dosad provoditi u djelo, a u glavnome gradu lakše će im biti u novim zapošljavanjima doći do ljudi s inženjerskim, elektrotehničkim i elektroničkim zanimanjima. Izvjesno je da će otvarati nova radna mjesta kad-tad.

'Netflix za robotičare'

Kampanja na Kickstarteru traje još 30-ak dana, tako da dosad prikupljenih 150 tisuća dolara nije krajnji rezultat. - Očekujemo barem 325 tisuća dolara da premašimo iznos koji smo prikupili za MAKERphone – kaže nam Karlovčanin kojem tisuće i tisuće prikupljenih dolara na Kickstarteru nisu nepoznanica. STEM Box već je treći projekt koji su predstavili na toj platformi za crowdfunding.

Led su probili 2017. s 'uradi sam' igraćom konzolom MAKERbuino za koju je skupljeno sto tisuća dolara, a idući projekt bio je još i veći hit. 'Uradi sam' pametni telefon MAKERphone dobio je financijsku injekciju od 324.453 dolara. Nakon tih uspjeha, uzeli su nešto vremena kako bi osmislili što će im biti 'next big thing'.

- Trebalo nam je dosta vremena da izmislimo što dalje. 'Netflix za robotičare' znači da svaka tri mjeseca moramo imati novi proizvod, a mi ne preprodajemo nešto što netko drugi napravi. Nudimo vrlo originalan proizvod za koji smo 90 posto tehnologije razvili sami, ostalo je open source. Baš zato što ga koristimo, sve što napravimo i sami dajemo na korištenje. Trenutno nekoliko firmi radi proizvode koristeći naš operativni sustav CircuitOS koji je još u razvojnoj fazi – rekao je Gajšak.

Lojalna baza fanova

Hrvatski startup prilično je utjecajan, cilj im je postati jedna od vodećih tvrtki za STEM edukaciju koje poučavaju mlade tehnologijama. Prema Trustpilotu, danskoj stranici za recenzije koje bez cenzure ostavljaju potrošači, CircuitMess ima visoku ocjenu 4,7. - Na Trustpilotu imamo 114 recenzija. Jako se ponosimo što te recenzije nisu fejk i što imamo lojalnu bazu fanova i to ne naših vjernih prijatelja, nego potpunih stranaca koji su prepoznali vrijednost naših proizvoda. Tako da ne planiramo stati. Neovisni smo o političkim i gospodarskim prevrtanjima u Hrvatskoj i regiji. Klijenti su nam većinom izvan Hrvatske, čak 95 posto njih, i ti ljudi vole naše stvari – navodi mladi poduzetnik.

Samoodrživost i planovi

Svi koji bi htjeli ući u vlasničku strukturu, mogu na to zaboraviti. Dokapitalizacija im nije u planu. - Ne trebaju nam investicije. Osim inicijalne investicije Tomislava Cara, nismo uzimali venture capital. Mi smo samoodrživi. U tri godine uspjeli smo uprihoditi više novaca nego potrošiti, što je veliki uspjeh s obzirom na rast i sve što smo sami napravili. Mali smo tim i jako se trudimo – ističe.

Iako je pred startupom velika i važna faza razvoja novih proizvoda za pretplatnike STEM Boxa, to nije sve što se događa trenutno u kreativnoj radionici CircuitMessa. - Radimo na još nekoliko interesantnih proizvoda. Imamo jako puno ideja i onoga što bismo htjeli probati. Svaki novi proizvod je eksperiment. Zapravo još uvijek pokušavamo shvatiti u čemu sve možemo napraviti utjecaj i biti dobri. Sljedeće godine imat ćemo nešto novo, ali ne bih to htio sada otkrivati. Uglavnom, imamo planova, imamo ih puno – zaključuje Gajšak.