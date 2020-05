Dell EMC PowerStore donosi revoluciju u izvedbu i fleksibilnost infrastrukture pohrane podataka

Dell Technologies, lider na području sustava pohrane podataka, predstavio je modernu infrastrukturnu platformu Dell EMC PowerStore, koja je zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji do sedam puta brža i sa tri puta boljim vremenom odaziva od prethodnih Dell EMC rješenja za pohranu podataka. Riječ je o modernoj platformi za pohranu podataka s jedinstvenim dizajnom, inteligentnom automatizacijom i prilagodljivom arhitekturom. Zahvaljujući PowerStore-u, organizacije mogu ubrzati donošenje odluka, pristup podacima i performanse aplikacija.

PowerStore pojednostavljuje IT infrastrukturu podržavajući širok raspon tradicionalnih i modernih workload-a pomoću svoje scale-up i scale-out arhitekture za block, file i VMware vVols. Sedam je puta brži i sa tri puta boljim vremenom odaziva od prethodnih Dell EMC midrange diskovnih polja i to zbog svog NVMe dizajna i podrške za Storage Class Memory koju pokreću Intel® Optane™ SSD-ovi. Uz to, korisnici mogu uštedjeti na IT budžetu i kapacitetu uz always-on deduplikaciju, kompresiju i zajamčenu redukciju podataka u omjeru 4:1.

„Korisnici ističu da im je glavna prepreka u postizanju digitalne transformacije neprestana napregnutost između podržavanja sve većeg broja radnih opterećenja - od tradicionalnih IT aplikacija do analitike podataka, ograničenja troškova te ograničenja i složenosti njihove postojeće IT infrastrukture. Dell EMC PowerStore kombinira automatizaciju, tehnologiju nove generacije i novu softversku arhitekturu kako bi osigurao infrastrukturu koja pomaže organizacijama odgovarati na suvremene potrebe.“, istaknuo je Dan Inbar, predsjednik i generalni menadžer za pohranu podataka Dell Technologiesa.

Moderna infrastruktura za doba informacija

Autonomna programabilna infrastruktura pojednostavljuje razvoj aplikacija i smanjuje vrijeme implementacije s integracijom VMware-a i podrškom za vodeće alate za orkestraciju, uključujući Kubernetes, Ansible i VMware vRealize Orchestrator. Pri tome, strojno učenje automatizira radno intenzivne procese poput početnog postavljanja volume-a, migracije, load balancing-a i rješavanja problema.

Uvid u infrastrukturu

Dell EMC CloudIQstorage, softver za nadgledanje i analitiku kombinira strojno učenje i inteligenciju za analizu performansi i kapaciteta te povijesnog prikaza Dell EMC infrastrukture. Dell Technologies planira integrirati CloudIQ u cjelokupni portfelj kako bi se omogućio još detaljniji uvid u infrastrukturu.

Nadalje, PowerStore transformira podatkovne centre i omogućuje organizacijama razvijanje infrastrukture koja je prilagođena njihovim poslovnim potrebama u suvremenim uvjetima:

Arhitektura zasnovana na containerima

PowerStoreOS, softverska arhitektura koja se temelji na arhitekturi containera, omogućava portabilnost, standardizaciju i iznimno kratko vrijeme ugradnje najnovijih mogućnosti koje postoje na tržištu.

AppsON

PowerStore je jedini zasebno izgrađen storage sustav koji sadrži ugrađeni VMware ESXi Hypervisor, pruža veću fleksibilnost i idealan je za podatkovno intezivne zadatke.

Jednostavnost migracija

Novi alati unutar PowerStore Manager čarobnjaka omogućuju korisnicima automatizaciju čitavih migracija u manje od deset klikova. Korisnici tako mogu iskoristiti brojne mogućnosti koje ne ometaju migraciju iz postojećih sustava, poput Unity, SC, PS serija, VNX i XtremIO.

Dell tehnologije na zahtjev (DTOD)

Pomoću DTOD-a, PowerStore korisnici mogu odgovoriti na nova radna opterećenja i zahtjeve za uslugom s fleksibilnim kapacitetom i ekonomičnošću cloud-a. Organizacije mogu birati između dva modela fleksibilne potrošnje s mogućnostima kratkoročne i dugoročne obveze, uključujući novi jednogodišnji termin fleksibilne potrošnje. Globalna podrška, implementacija i usluge upravljanja mogu se uključiti kako bi se pojednostavilo upravljanje IT infrastrukturom.

Dell EMC Future-Proof Program nadodaje Anytime Upgrades

PowerStore pokriven je Dell EMC Future-Proof programom koji pruža veći izbor, predvidljivost i zaštitu ulaganja putem Anytime Upgrades-a, najfleksibilnijeg programa kontrole nadogradnje u industriji. Za razliku od drugih programa za kontrolu nadogradnje, kupci mogu proširiti ili poboljšati svoju PowerStore performanse i kapacitet nakon 180 dana. Kombinacija Anytime Upgrades-a i prilagodljive arhitekture Dell EMC PowerStore-a učinkovito se okončava ometanje u migraciji platforme.

Fleksibilnost clouda sa PowerStoreom

Provjereni Dell Technologies Cloud dizajni za PowerStore primjenjuje fleksibilnost zahtjevnih radnih opterećenja u hibridnom cloud okruženju. Tako, Dell EMC Cloud Storage Services mogu izravno povezati PowerStore sa svim glavnim javnim cloud-ovima, uključujući Amazon Web Services (AWS), Azure i Google Cloud kao upravljivu uslugu. Usluge pohrane na cloud-u pružaju povratak podataka kao uslugu (Data Recovery as a Service - DRaaS) za VMware Cloud na AWS-u. Uz to, PowerStore se može implementirati kao opcija za pohranu u okviru Dell EMC PowerOne autonomne infrastrukture, što ubrzava prelazak organizacije na operacije poput cloud-a.

Dell EMC PowerStore sada je dostupan širom svijeta, a kao opcija za PowerOne autonomnu infrastrukturu od ovoga ljeta. Sve informacije i detalje možete saznati na Dell EMC PowerStore.