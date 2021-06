Dobar i bolji pokazatelj gdje su zagubljeni ključ, kišobran, pas ili partner

Za praćenje nekoga ili nečega u današnje vrijeme ne treba angažirati privatnog detektiva koji će čučati u nekom zelenom grmu ispred nečije kuće kako bi saznao gdje se ta dotična osoba kreće, s kim se nalazi i što radi. Posao detektiva danas mogu preuzeti mali uređaji za praćenje, takozvani trackeri. Iako na tržištu već dulje postoje, kao recimo Tile, koji se prodaje već gotovo osam godina, nakon što je Apple ove godine predstavio svoj tragač, ponovno su se našli u središtu pozornosti, u mainstreamu.

Velik poput 'medeka'

Apple je svoj tracker AirTag predstavio u travnju 2021. i, kako u njemu kažu, on omogućuje jednostavno praćenje ključeva, novčanika, vozila, prtljage, ljubimaca, a mi ćemo dodati i ljudi. Za one neupućene, AirTag je mali uređaj, veličine hrvatske kovanice od pet kuna, koji se može pričvrstiti na bilo koju stvar koju želite pratiti i koji vam omogućuje pronalazak izgubljenog uz pomoć pripadajuće Appleove aplikacija Find My. Uređaj se, što je neuobičajeno za Apple, napaja standardnom takozvanom gumbastom baterijom CR2032, koja je naravno zamjenjiva i kojoj je vijek trajanja u uređaju oko godinu dana. Također, uređaj nosi oznaku IP67, što znači da je vodootporan do dubine od jednog metra.

GPS i Bluetooth

Iako mnogi, tj. većina trackera rade služeći se GPS-om, Appleov AirTag se za lociranje koristi svim ostalim iOS uređajima, njih oko milijardu, što mu daje prednost nad ostatkom konkurencije. To znači da Appleov Find My upotrebljava sve aktivne iOS uređaje kao svoju mrežu pomoću koje određuje gdje se izgubljeni predmet nalazi. Svaki Appleov uređaj djeluje poput antene i može prijaviti da je 'osjetio' neki AirTag u svojoj blizini, ali samo vlasnik AirTaga može vidjeti gdje se taj predmet i nalazi, odnosno gdje ga je zadnji put 'uhvatio' neki od Appleovih uređaja.

Svi uređaji koji sudjeluju u traženju anonimni su, tvrdi Apple, a AirTag svako malo sam mijenja svoje identifikacijske ključeve da povijest i lokacije ne bi bile zapamćeni, pa ni sam Apple ne zna gdje je viđen AirTag niti koji ga je iPhone otkrio. AirTag upotrebljava Bluetooth za slanje svog signala na iPhone, a ako se upotrebljava iPhone 11 ili noviji tada se koristi i širokopojasnom tehnologijom pa je moguće precizno pronalaženje umjesto prikazivanja opće blizine.

Samo željeno praćanje

Iz Applea kažu da je AirTag dizajniran tako da spriječi neželjeno praćenje. Radi sprječavanja neželjenog praćenja aplikacija Find My obavijestit će vas ako primijeti da se nepoznati AirTag kreće zajedno s vama tijekom nekog razdoblja. AirTag koji se dulje ne nalazi kod osobe koja ga je registrirala oglasit će zvučni signal prilikom kretanja kako biste ga mogli pronaći čak i ako se ne koristite iOS uređajem.

No, tu dolazimo do jednog od problema. Taj zvučni signal koji Apple spominje oglasit će se tek nakon tri dana. Ako vas netko prati, tri dana su jako mnogo vremena da stalker sazna pregršt informacija o tome gdje se i kada krećete.

Znači, ako podvalite AirTag nekome s Android uređajem, Find My ne može poslati upozorenje na Android, već se sam tracker oglasi, ali tek nakon tri dana špijuniranja. Ako pak otkrijete da vam je netko podvalio Appleov uređaj za praćenje prije isteka trećeg dana, možete ga lagano onesposobiti vađenjem baterije iz njega.

Apple bi što prije trebao razmotriti primjenu neke vrste sustava upozorenja temeljenog na standardima ili u najmanju ruku napraviti Android aplikaciju koja bi mogla slati upozorenja onima koji ne upotrebljavaju iPhone s novijim operativnim sustavom. U svakom slučaju, korisnici Androida trenutačno su izloženi i ranjivi, što svakako nije dobar potez Applea.

Unatoč velikoj mreži uređaja koji pingaju i otkrivaju uređaje u vašoj blizini, postoji jednostavna opcija da se izbjegne da i vaš uređaj radi kao jedan od zupčanika u velikoj Appleovoj mreži, a to je da se isključi Bluetooth i usluge lokacije. Ako je Bluetooth onemogućen, vaš uređaj neće 'vidjeti' svjetionike koji dolaze iz AirTagova, a bez usluga lokacije ne možete prijaviti gdje se uređaj nalazi. Naravno, isključivanje te funkcije znači gubitak korisnih mogućnosti poput hands-free kompleta, Bluetooth zvučnika i satelitske navigacije, a naravno otežava i pronalaženje telefona ako ga izgubite.

Dodatni trošak

U konačnici, ako želimo iskoristiti mogućnost pronalaženja ključeva, novčanika i prtljage koji nedostaju putem AirTagova, moramo prihvatiti da je to moguće samo putem globalne mreže senzora – čak i ako su ti senzori naši vlastiti telefoni. Dodajmo i to da Apple nije jedini tehnološki gigant koji uvlači korisnike u svoju globalnu mrežu. To radi i Amazonov Sidewalk, protokol bežične komunikacije koji također upotrebljava Bluetooth i stvara vlastitu mrežu koja upotrebljava Amazonove proizvode poput Echo zvučnika kao odašiljače.

Još jedan problem AirTaga koji mnogi spominju otkad je taj uređaj za praćenje izašao na tržište njegov je oblik. Okrugao s izbočinom na sredini neće stati u svaki novčanik ili neki drugi tanji predmet, a za razliku od ostalih trackera AirTag nema ni mogućnost da ga se objesi ili pričvrsti. Tile recimo na svom uređaju ima rupu pa ga je lagano objesiti na ključeve, a Apple pričvršćivač ili držač za svoj AirTag prodaje odvojeno od uređaja, što je dodatni trošak za potencijalne korisnike.

Cijena AirTaga iznosi 29 dolara za jednog i 99 dolara za četiri, što je nešto skuplje od konkurentskog Tilea, kojemu je cijena 20 dolara, a cijena držača za Appleov AirTag kreće se od 29 dolara pa sve do nevjerojatnih 449 za držač koji je dizajnirao Hermes, tvrtka koja se bavi dizajnom, proizvodnjom i prodajom luksuznih proizvoda.

Kompatibilni i iskusni

Tragač Chipolo već neko vrijeme ima liniju ONE, a nedavno je predstavio i novu verziju u obliku ONE Spota, koja je iznimno važna jer je kompatibilna s Appleovom mrežom FindMy i na tržištu će se naći ovog lipnja. Kao i AirTags, Chipolov tragač ima gumbastu bateriju za napajanje, otporan je na tuširanje vodom, ali ne i na dulje potapanje. Dostupan je u širokom rasponu raznovrsnih boja i nije dosadan kao Appleov bijelosrebrni AirTag.

Trenutačno vodeći Bluetooth tragač je jedan od najdugovječnijih – Tile. Također ima zamjenjivu bateriju i može pratiti predmete na udaljenosti od 60 metara, nakon čega ih prati pomoću ostalih korisnika Tilea. Za razliku od Chipolo One Spota, Tile nije, a vjerojatno nikad ni neće biti kompatibilan s Appleovom mrežom FindMy. Tile nudi više modela trackera, poput Tile Matea, Tile Pro-a, Slima i Stickera. Mate je najjeftinija opcija, s Tile Pro-om dobivate veći domet povezanosti, a Slim izgleda poput kartice, što je praktično ako pratite svoj novčanik i nešto na što Apple uopće nije ni pomislio, dok je Sticker mali ovalni tracker koji se može prilijepiti za bilo koju površinu.

Još jedan tracker vrijedi spomenuti – Vodaphone Curve, koji se jedini ne koristi Bluetooth tehnologijom. Umjesto toga ima SIM karticu, koja zatim putem Vodaphoneove mreže locira izgubljene predmete. Curve se može pohvaliti IP67 vodootpornom ocjenom, baš kao i AirTags, ima punjivu bateriju koja traje oko sedam dana s jednim punjenjem, a tu je i tipka Quick Alert, koja može odmah poslati detalje lokacije na vaš telefon.

Čini se da će takvih uređaja biti sve više, a ako od njih želimo imati koristi morat ćemo se pomiriti s tim da postajemo dio globalne mreže senzora i da su ti senzori upravo naši pametni telefoni.