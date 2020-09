Edge – prijetnja ili prilika za telekome?

Autor: Jurica Franetović, Sales Director Telecom, Central Southern Europe – Vertiv Croatia

Činjenica je da je prelazak na edge računarstvo realnost koja se događa u svim ključnim sektorima poslovanja. Ono što je slabije definirano je koje će se specifične prilike prezentirati za postojeći ekosustav nabave digitalne infrastrukture, operatere i nove sudionike na tržištu. Također, postavlja se i pitanje hoće li, i u kojoj mjeri, trenutna kriza usporiti ili ubrzati potrebu za edge infrastrukturom. S obzirom na neizvjesnost situacije, teško je predvidjeti utjecaj kratkoročnih problema i dugoročnih prilika za edge tehnologiju. No, dok odgovor na pitanje utjecaja kratkoročnih problema ostaje neizvjestan i podložan promjenama, dugoročne prilike za edge postaju sve jasnije i definirane.

Kompanija Vertiv nedavno je, u suradnji s tvrtkom Omdia koja se bavi analizom industrije, provela istraživanje kako bi otkrili koje su to edge prilike za izuzetno važan dio digitalnog ekosustava – telekom operatere. Pri tome, razumijevanje kako prelazak na edge računarstvo koristi operaterima ključno je za njih same, ali i za sustav dobavljača koji ih podupire.

Prema provedenom istraživanju tvrtke Omdia, edge podatkovni centri već sada čine 1.2% globalne IT otpreme jedinica u 2018. godini, a njihov prodor na tržište će se udvostručiti do 2023. Prema određenim procjenama tržište edge računarstva doseći će 600 milijardi dolara do 2024., a ključni telekom opskrbljivači već imaju pomno razrađene strategije.

Koje bi trebale biti strategije operatera za edge?

Postojeća infrastruktura, kao što su centralni uredi, bazne stanice i tokovi podataka, potencijalno mogu biti početna stanica u razvitku edge računarstva. Ipak, treba imati na umu mnoštvo činjenica prilikom izrade strategija za edge mrežu, budući da će kapacitet pohrane podataka i računarstvo biti više ograničeni što su bliže postavljeni resursima edge mreže.

Važno je razmišljati kako te lokalitete dugotrajno koristiti, s obzirom na uvođenje 5G mreže. Mrežni hardver, bilo da se koristi za poslovne ili za mrežne aplikacije, mora biti sposoban za skaliranje u pogledu obrade, memorije i pohrane, te izdržavanja promjenjivih uvjeta. Komponente jezgre virtualne mreže i pridruženih usluga kasnije će možda trebati biti smještene na istoj platformi.

Aplikacije koje zahtijevaju pred memoriju ili obradu velike količine podataka na edgeu bolje je smjestiti u središnji ured ili na metro agregacijske točke, a ne na baznoj stanici ili u prostorima korisnika. Kako se edge mreže šire prema van u svrhu obuhvaćanja što većeg broja uređaja i krajnjih točaka, tradicionalna infrastruktura za računarstvo i pohranu prepustit će mjesto većoj raznolikosti uređaja, a krajnje će točke biti podložne većoj autonomiji, ili čak biti samoupravni entiteti.

Ako uspješno riješe ove praktične izazove, identificiraju prave poslovne modele, te budu spremni na rad sa strateškim partnerima, CSP-ovi se mogu uzdići u vlasnike vrijednosnih lanaca edge usluga te u primarne pokretače razvoja edge mreže. Na ovaj će način edge računarstvo postati prilika, a ne smetnja ili čak prijetnja.

Međutim, istraživanje koje je provela Omdia je također otkrilo da je "edge složen te još nije u potpunosti definiran". To stvara određenu nesigurnost za telekom operatere u smislu kako se najbolje pozicionirati te na koji način ulagati u edge infrastrukturu. Na primjer, prema istraživanju, samo 36 posto operatera smatra da će njihov sektor biti najvažniji u stvaranju novih prihoda od strane usluga edgea, dok će programeri aplikacija (30%) i pružatelji usluga javnih cloudova (25%) također imati veliki udio u prihodima.

Uz bavljenje pitanjem o specifičnim tržišnim prilikama, Omdia je također pružila neke spoznaje o tome kako edge može zapravo biti smetnja ili čak i prijetnja određenim operaterima koji nisu dovoljno informirani ili pripremljeni. "Na edge se široko gleda kao na mogućnost za CSP-ove, ali bez pravilnog pristupa,, nekim igračima mogao bi biti smetnja, a nekima čak i prijetnja", navodi se u izvješću.

U konačnici, rast edga - u svojih bezbroj oblika - već stvara nove poslovne modele za operatere. Taj rast očito je poremećen nedavnim događajima, ali istraživanja poput ovog koji je provela Omdia pokazuju da su dugoročne mogućnosti otvorene.

Tržište rubnih računarstava bilježi brzi rast. Izrada snažnih telekomunikacijskih mreža je izazov, ali je također od vitalnog značaja jer će sutrašnje mreže biti okosnica povezanog društva kojem težimo. Mi nudimo rješenja za budućnost koja podržavaju 5G i razna mjesta, uključujući: Small Cell, Macro Site, Central Office i Data Center. Naša misija je pomoći našim korisnicima da izgrade pouzdane, energetski učinkovite mreže koje će povezati društvo. Sretni smo što smo imali prilike biti dio digitalne transformacije telekom industrije i stremimo tome da nemoguće učinimo mogućim.

Pogledajte potpuno istraživanje koje je provela Omdia i saznajte više o stvarnim edge prilikama za telekome, razvitku i implementaciji odgovarajuće infrastrukture te iskorištavanju prednosti koje nudi edge.