Ethereum 2.0. - Prelazak na novi sustav zbog smanjenja energetske potrošnje

Korisnici i programeri najčešće korištenih blockchain sustava, Bitcoina i Ethereuma, često se prepiru oko problema ugljičnih emisija i utjecaja na okoliš. Ethereum i Bitcoin djeluju koristeći Proof of Work (POW) sustav koji zahtijeva globalnu mrežu računala koja koriste električnu energiju te rade danonoćno.

Programeri Ethereuma godinama rade na prelasku blockchaina na Proof of Stake (POS) sustav koji koristi potpuno drugačiji pristup kako bi osigurao mrežu, a također eliminira pitanje emisije ugljika. Rok novog sustava, nazvanog Ethereum 2.0, konstantno je pomican zbog kompliciranih tehničkih stavki, a već je u planu dugi niz godina.

Bitcoinova mreža trenutno koristi više energije godišnje od Pakistana ili Ujedinjenih Arapskih Emirata, prema Cambridge Bitcoin Indeksu potrošnje električne energije, dok sastavljači indeksa ne mjere potrošnju energije Ethereuma.

- Prelazak na Proof of Stake postao nam je hitniji zbog rasta kripto tržišta i Ethereuma tijekom prošle godine - izjavio je Vitalik Buterin, osnivač Ethereuma koji se nada se da će promjena biti primijenjena do kraja godine, dok mnogi misle da će stupiti na snagu do prve polovice 2022. godine, što je oko godinu dana ranije nego što se očekivalo u prosincu.

- Definitivno sam jako sretan što će jedan od najvećih problema blockchaina nestati kada se dovrši POS - rekao je Buterin, koji se zalaže za promjenu od pokretanja Ethereuma 2015. godine.

Promjena bi mogla utjecati na povećanje cijene ethera, koji je nužan za korištenje Ethereum blockchaina, jer investitori koji su ekološki osviješteni zamjećuju znatno manju emisiju ugljika koji bi sustav imao kada bi implementirao POS. Velik dio kritike Proof of Worka došao je od milenijalaca i investitora koji cijene pozitivne ekološke, društvene i ESG standarde.

- Ethereum ima masivan ekosustav decentraliziranih slučajeva korištenja financija s brzorastućim usvajanjem. Mislimo da će Ethereum nastaviti dobivati tržišni udio u odnosu na Bitcoin - napisao je Dan Morehead, osnivač Pantere Capital, u dopisu investitorima 10. svibnja ove godine.

Prijelaz na kojem Ethereum programeri rade vrlo je zahtjevan pothvat. Moraju kreirati, testirati i implementirati potpuno nov način osiguranja mreže uz zadržavanje postojećeg blockchaina. Kada dođe vrijeme, spojit će postojeći blockchain u novu arhitekturu koja koristi POS za provjeru transakcija. Promjena će također radikalno povećati brzinu transakcija koje ethereum može obraditi, čineći ga konkurentnijim s uspostavljenim platnim mrežama kao što su Visa ili Mastercard.

POW koristi kapitalne troškove kupnje i održavanja računalnog hardvera, kao i električnu energiju za njihovo pokretanje koje moraju platiti pojedinci koji osiguravaju mrežu, poznati kao rudari. Zauzvrat, prvi rudar koji uspješno riješi složen kriptografski zadataka nagrađen je kriptovalutama. Taj se sustav godinama nalazio na udaru žestokih kritika, od kojih je nedavno Elon Musk kritizirao veliku energetsku potrošnju.

Pri Proof of Stakeu Ethereum zamjenjuje hardver i struju kao kapitalni trošak. Najmanje 32 ethera potrebno je da bi korisnik uložio u novu mrežu. Što više ethera korisnik uloži veće su šanse da bude odabran kako bi potvrdio sljedeću seriju transakcija u bloku, te će za to također biti nagrađen, baš kao i u Proof of Work sustavu.

Do sada je više od 4,6 milijuna ethera uloženo u takozvani beacon chain, vrijedan oko 11,9 milijardi dolara po cijeni ethera od 2.600 dolara. Kada se uspostavi Proof of Stake, jedini trošak električne energije doći će od servera na kojima se nalaze ethereum nodeovi (čvorovi), slično bilo kojoj tvrtki koja koristi računalstvo u oblaku.

- Nitko ne govori o Netflixovom ekološkom utjecaju jer imaju samo servere - rekao je Tim Beiko koji koordinira razvojni rad na novoj mreži zaklade Ethereuma, osnovane za financiranje i nadgledanje razvoja Ethereum protokola.

Danny Ryan, istraživač u zakladi, izjavio je da Ethereumov Proof of Work sustav koristi 45.000 gigavat sati godišnje. Kada se implementira Proof of Stake, pri provjeri i pokretanju blockchaina moći će se participirati s prijenosnim računalom. Energetska potrošnja ekstremno će se smanjiti i bit će višestruko manja nego do sada.

Jedno od značajnijih otkrića nastalo je kada su programeri stvorili sustav u kojem se pametni ugovori na Ethereumu mogu izvršavati izvan glavnog lanca, tzv. rollupsi, koji uklanjanju ogroman pritisak i potražnju s glavne temeljne mreže, što će u konačnici smanjiti visoke naknade na Ethereumu.

Prelazak na novi Ethereum, poznat kao ETH 2.0, također predviđa da se mreža podijeli na 64 dijela u takozvane 'shardove'. Transakcije na jednom shardu tada bi se uskladile s glavnom mrežom koja je povezana sa svim ostalim shardovima, čineći cjelokupnu mrežu mnogo bržom. Napredak na novom sustavu nedavno je pokazala testna mreža u kojoj su transakcije na postojećem POW Ethereum blockchainu uspješno spojene s POS sustavom.

Nadogradnja EIP1559, princip spaljivanja dijela transakcijskih naknada i ETH 2.0, jedni su od ključnih i visoko anticipiranih događaja na Ethereumu koji bi mogli biti implementirani ove godine. Rokovi su u prošlosti vrlo često bili pomicani, no očekivanja korisnika i investitora i dalje su vrlo visoka. 2021. mogla bi biti prekretnica za Ethereum.