G(r)adosti dark weba: Izlet u internetsko podzemlje prošao bez šopinga

Kad sam dobio zadatak napraviti reportažu s 'dark weba', bio sam oduševljen. Pomislio sam, evo mi napokon prilike da prosurfam tom mračnom stranom interneta. Naravno, svi smo čuli za 'dark web' i za sve neprimjerene stvari koje se ondje mogu obaviti, gledati, kupiti, naručiti, ali, jednostavno, s obzirom na to da vam takve stvari ne trebaju u životu, ne krećete na taj put istraživanja mračnog interneta. Stoga je ova prilika došla kao naručena kako bi se moja znatiželja napokon nahranila gadostima s interneta na koji je teže pristupiti nego što mislimo.

Za početak, javila se nedoumica s kojega se laptopa uopće spajati na 'dark web'. Hoće li mi se nešto dogoditi ako se spojim sa svojim privatnim laptopom? Hoće li mi netko ukrasti privatne podatke ili nešto gore? Mnogo se pitanja javilo odmah na početku, ali bio sam odlučan ući bez obzira na posljedice. Za početak javio sam se hrvatskoj policiji kako bih je obavijestio što radim da me ne bi možda kojim slučajem tražila po Liderovoj redakciji. Najavio sam svoj izlet čuvarima zakona i objasnio im svoje namjere, a one su bile da nešto i kupim s jedne od mnogih 'dark web' burzi i tržnica. Rekoh, bolje da znaju nego da poslije imam problema. Nakon što je zakon obaviješten o mojim budućim ilegalnim radnjama, krenuo sam u otkrivanje meni nepoznatog dijela interneta.

Upute za ulazak

Prvo što se mora napraviti kada pomislite surfati 'dark webom' jest dobro se zaštititi. Kada ste na toj tamnoj strani interneta, neće vas zaštititi obični antivirusni programi koje većina ima na svojim računalima. To je za hakere samo mali problem, pa ako se ondje nađete s malo ili nimalo zaštite, postoji mogućnost da vas netko hakira, ukrade podatke i slično. Stoga, kada krećete u ovu avanturu, prvo morate sakriti svoju lokaciju. To se radi s pomoću programa Virtual Private Network (VPN) koji morate imati kako bi se zamaskirala vaša IP adresa. VPN se često upotrebljava i nije ga problem naći i skinuti. Ima mnogo takvih programa, neki se plaćaju, neki ne.

Za ovaj slučaj uzeo sam plaćeni VPN s besplatnom jednotjednom probom jer sam procijenio da će mi tjedan dana biti dosta za istraživanje. Nakon što sam skinuo Proton VPN, instalirao sam Tor. Tor je internetski preglednik kao i Firefox ili Chrome, ali jedini omogućuje pristup 'dark webu'. Nemojte se iznenaditi što će se stranice na Toru otvarati jako sporo, to je tako i treba se s tim pomiriti. Nakon što instalirate Tor i uključite VPN, kreće potraga za burzama i tržnicama. S obzirom na to da stranice na 'dark webu' nisu indeksirane te ne završavaju oznakama .com ili .hr i slično, već sa .onion, potrebno je pomučiti se kako biste došli do nekog pouzdanog 'linka' i tržnice koja zaista i radi. Srećom, na 'normalnom' internetu mogu se naći stranice koje pišu o 'dark webu', a često stave i poveznice koje vas vode do neke od crnih burzi i tržnica.

Izazov za policiju

Nakon što sam otkrio veliki broj poveznica za Dream Market, Silk Road, Empire Market, The Wall Street Market i slične, krenulo je bjesomučno klikanje i traženje prave, one koja radi i koja će me dovesti do tržnice koja je još online. Naime, mnogi se 'linkovi' brzo gase ili ih ruši zakon pa se otvaraju novi kako bi tržnice bile sigurne za ilegalne radnje. To je vječna igra mačke i miša u kojoj se još ne nazire pobjednik, ali izgleda da predstavnici zakona i dalje kaskaju za ilegalcima na 'dark webu', dok su samo istraživanja kaznenih djela koja se čine putem njega poseban izazov zbog anonimizacije pristupa internetu koju 'dark web' pruža.

– Zbog toga hrvatska policija sudjeluje u radu tima DarkWeb osnovanog u Europolu (Agencija Europske unije za provođenje zakona), a u Hrvatskoj služba kibernetičke sigurnosti sustavno i organizirano prati sigurnosne pojave i stanje kriminaliteta u području suzbijanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece za pornografiju, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kaznenih djela protiv zdravlja ljudi poput krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda. Također, neposredno provodi složena kriminalistička istraživanja, skrbi se za provedbu međunarodnih, regionalnih i nacionalnih projekata, aktivno sudjeluje u izradi normativnih rješenja, edukaciji i provedbi nacionalnih strategija i strateških dokumenata – kažu opširno iz MUP-a.

No sve te radnje i dalje nisu dostatne da bi se spriječilo sve ono što se događa na 'dark webu'.

Pravi 'link' za ilegalu

Nakon sati i sati klikanja našao sam pravi 'link' i otvorila mi se početna stranica Dream Marketa. Naravno, da biste ušli, potrebno se registrirati, što stvara pomalo mučan osjećaj u želucu jer ste svjesni da ulazite u nelegalno područje i ne znate što očekivati na drugoj strani.

Inače se ne registriram gotovo pa ni na jednu stranicu na klasičnom webu, pa mogu reći da je ovo bilo vatreno krštenje. Nakon registracije, napokon sam se našao na početnoj stranci Dream Marketa. Na prvu mi je izgledao kao klasična internetska trgovina s neklasičnim proizvodima. Proizvodi su podijeljeni u kategorije, pa se u desnom kutu stranice može birati među nekoliko kategorija od kojih svaka ima svoje potkategorije. Digital goods, Drugs, Drugs paraphernalia, Services i Other su prve kategorije koje možete kliknuti kako biste došli do proizvoda i usluga. Kada otvorite, recimo, kategoriju Digital goods, otvara se mnogo potkategorija poput Data, Fraud, Hacking, Information i još ponešto toga.

Obilje usluga i proizvoda

U toj kategoriji možete, recimo, kupiti uslugu pratitelja na Instagramu, pa se za 0,0102 bitcoina (oko 30 dolara) nudi 10 tisuća pratitelja na Instagramu. Vrlo lako i za malo novca možete postati 'influencer', s par klikova mišem. Također, ovdje je moguće kupiti američku vozačku dozvolu ili, što je zastrašujuće, podatke bankovnih kartica.

Preletio sam ovu kategoriju i kliknuo Fraud da vidim što se ondje nudi. Prvo što sam uočio bila je ponuda kako ukrasti automobil bez problema, svojevrsni manual koji doslovno otvara vrata svakog automobila. To je jedna od blažih prijevara sudeći prema ostalim ponudama u kategoriji. U potkategoriji Hacking nude se, naravno, usluge hakiranja, ali i znanja poput 'kako hakirati bankomat', kako špijunirati WhatsApp ili kako preuzeti kontrolu nečijeg pametnog telefona.

Kada se govori o 'dark webu', najčešće se spominje trgovina drogom, pa sam stoga odlučio vidjeti što se kuha u toj kategoriji. I mogu reći da se kuha, baš sve. Prva stranica ove kategorije sadržava više od 2000 proizvoda. Gram kokaina tako dođe oko sto dolara, a tu su, naravno, i kanabis, amfetamini, lude gljive i sve što vam srce poželi, ako volite izmijenjeno stanje svijesti i živite na rubu zakona.

Kategorija Services nudi kupnju računa PayPal od drugih osoba s novcem na računu ili pak uslugu slanja milijarde mejlova na jednu adresu, što je svojevrsno internetsko zlostavljanje, pa ako vam se netko zamjeri ili vam ne napiše na kraju mejla 'lijep pozdrav' ili 'srdačno', ovako mu se možete osvetiti. Ne preporučujem, ali možete.

Može se

'Dark web' nisu samo internetske trgovine na kojima se kupuju proizvodi i usluge. Mnoge stranice ne koriste se uslugama trgovina, već same prodaju svoje proizvode. Tako sam naletio na jednu koja prodaje oružje, i to toliki broj pušaka, automatskih pušaka i pištolja da tome jednostavno nema kraja. Odakle dolazi i gdje je kupljeno nema podataka, ali ako naručite i platite nekom kriptovalutom, postoji mogućnost da vam dođe na kućni prag, ako carinska služba ne obavi svoj posao. Također, neke stranice prodaju dijamante, a na jednoj sam našao i nosorogov rog, ali i mogućnost kupnje krivotvorenih dolara ili eura. Kupio, a ni prodao nisam ništa. Ali komu treba, može se.

Bilo kako bilo, premalo je ovdje mjesta da bi se napisalo što se sve može naći na mračnoj, duboko skrivenoj strani interneta. Velikog se dijela nismo ni dotaknuli, ali možda je i bolje tako, da bismo zadržali svoje dobro psihičko stanje. Naime, neke stvari koje ondje susretnete zaista vas mogu, najblaže rečeno, dotući.