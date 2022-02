Globalno tržište u nastajanju - Najbolje investicijske prilike u metaverzumu

Prije tri desetljeća, 1992., pisac Neal Stephenson objavio je treći roman, 'Snježni pad'. U njemu njegovi likovi komuniciraju u potpuno digitalnom okružju u kojemu se osobni izgled može mijenjati po volji, a digitalne nekretnine jednako su vrijedne kao i one iz stvarnoga života. Stephenson je svoje digitalno okružje nazvao ni manje ni više nego metaverse. Koliko je bio ispred svog vremena u razmišljanjima o svijetu budućnosti, pokazalo se točno 28 godina poslije kad su velike korporacije poput Mete i decentralizirane autonomne organizacije (DAO) poput Decentraland Foundationa počele raditi na tome da metaverzum postane stvarnost, i to profitabilna virtualna stvarnost, što već sada otvara nove mogućnosti prihoda za obične ulagače, igrače, digitalne kolekcionare ili programere.

Na početku svakako treba napomenuti da je metaverzum (pojam koji bi se mogao prevesti i kao 'metamir' u kriptoigrama poput Decentralanda ili The Sandboxa) još zapravo u povojima i da svako ulaganje u njega treba smatrati itekako špekulativnim, čak i više od ulaganja u kriptovalute. No ako se ipak odlučite na taj korak, postoji način da se ulaže u metaverse na manje rizičan način – ulažući u dionice tvrtki koje su vezane uz njega. Iako nije ni približno uzbudljivo i seksi kao kupovanje nekretnina, zemlje ili predmeta u nekom od metaverzuma, dionice su način ulaganja za one malo manje hrabre, ali ipak dovoljno hrabre da u to ulože višak profita.

Od zemljišta do kockarnice

Iako je metaverzum još u povojima, platforme poput The Sandboxa i Decentralanda već su počele prodavati digitalne nekretnine u obliku nezamjenjivih tokena (non-fungible token iliti NFT), digitalnih tokena na blockchain-mrežama koji mogu značiti širok raspon jedinstvenih stavki ili predmeta. Kad pojedinac kupi dio nekretnine u metaverzumu, blockchain-mreža koja pokreće metaverzumsku platformu provjerava prodaju i prijenos vlasništva. Nakon što se virtualna nekretnina kupi, vlasnik nekretnine u metaverzumu može je iznajmiti, prodati ili graditi na svome digitalnom vlasništvu. Takvu priliku nisu propustile ni neke kompanije poput, recimo, japanskog proizvođača igara Atarija koji je nedavno kupio dvadeset parcela zemljišta u Decentralandu na kojima je stvorio svoj virtualni kriptokasino. Također je izradio vlastiti token s pomoću kojega se posjetitelji kasina, kockari, mogu kladiti i primati dobitke. Atariju se ta investicija itekako isplatila, zbog čega najavljuje i pokretanje vlastitoga virtualnog hotelskog kompleksa ove godine.

Kako kupiti

Nekoliko platformi metaverzuma stvorilo je tržišta na kojima korisnici mogu kupovati i prodavati digitalno zemljište i druge kolekcionarske predmete u obliku NFT-ova. Evo kako to učiniti: korisnik koji želi kupiti nekretninu u metaverzumu treba na početku izabrati na kojoj platformi želi kupiti digitalnu nekretninu. Popularne su opcije Decentraland i The Sandbox iako postoje i druge, poput također izrazito popularne platforme Axie Infinity, Gale ili Enjina. Nakon što padne odabir na platformu na kojoj ćete postati nekretninski mogul, potrebno je stvoriti digitalni novčanik, bez kojega ništa u kriptosvijetu nije moguće. On se povezuje na blockchain-mrežu i pohranjuje kriptovalutu te je kompatibilan s pridruženim blockchainom koji pokreće određenu metaverzumsku platformu. Nakon toga korisnik može pristupiti tržištu odabranog metaverzuma i s njime treba povezati svoj digitalni novčanik – i sve je spremno za big business. U toj fazi kupnja digitalne nekretnine uvelike izgleda kao kupnja nekretnine u fizičkom svijetu. Kupac treba razmotriti cijenu, lokaciju i buduću vrijednost digitalnog zemljišta te odvagnuti isplati li se uložiti baš u to zemljište.

Ništa bez tokena

Nakon što identificira komad zemlje, mora nabaviti tokene za kupnju i pohraniti ih u svoj digitalni novčanik. Vrsta tokena potrebna za provedbu transakcije ovisi o metaverzumskoj platformi. Naprimjer, za kupnju digitalnog zemljišta u Decentralandu korisnik bi trebao kupiti ​tokene MANA. Ako želi kupiti zemljište u The Sandboxu, trebao bi nabaviti tokene SAND. Ako je već spojio svoj digitalni novčanik s metaverzumskim tržištem i napunio ga tokenima, sve što treba učiniti jest dati ponudu za zemljište ili ga odmah kupiti. Trošak zemljišta bit će uklonjen iz digitalnog novčanika, a NFT koji predstavlja zemljište bit će prenesen u korisnikov novčanik. Isti postupak vrijedi za kupnju drugih metaverzumskih NFT predmeta kao što su odjeća i dodaci za avatare.

Kriptovalute u metaverzumu

Metaverzumski projekti na blockchain-mrežama pokreću se zamjenjivim tokenima (engl. fungible token); oni su djeljivi i mogu se međusobno razmjenjivati. Upotrebljavaju se za kupnju digitalne imovine, zemljišta ili dodataka za avatare. S pomoću njih mogu se kupovati i druge kriptovalute ili fiat-valute, što znači da su metaverzumske kriptovalute zapravo jednake kao bitcoin ili ethereum. Osim što te kriptovalute omogućuju svojim vlasnicima trgovanje u metaverzumu, neke platforme omogućuju vlasnicima tokena da glasaju i tako odlučuju o novim značajkama u igri ili nekim budućim planovima i dodatcima (nešto poput tokena vjernosti). No u ovom slučaju ti tokeni mogu rasti u vrijednosti, pa će tako rasti i vrijednost digitalne imovine kupljene u određenom metaverzumu. Nadalje, neke metaverzumske platforme poput Decentralanda 'spaljuju' sve ​tokene MANA koji se upotrebljavaju za kupnju digitalne imovine i tako ih trajno uklanjaju iz optjecaja povećavajući vrijednost preostalih tokena.

Dno prioriteta

Big tech tvrtke počele su ulagati milijarde dolara ne bi li nas uvjerile da je metaverzum nešto što ne smijemo propustiti i nešto u čemu će nam se događati velik dio života u bližoj budućnosti. Naravno, tvrtke poput Mete žele da budemo u njihovu metaverzumu, neke druge pak imaju svoj. Borba za korisnike bit će velika, ali još nije jasno hoće li metaverzum na kraju biti masovno prihvaćen ili će ipak ostati rezerviran za igrače ili buduće tehnološke entuzijaste. Svakako, budućnost bez fizičkog kontakta ne izgleda sjajno, ali mnogi se već na to pripremaju kupujući virtualne nekretnine, zemljišta i slično. Hoće li u doglednoj budućnosti ta zemljišta zaista nešto vrijediti ili će se sve raspuknuti kao balon, nitko ne može predvidjeti. Za sada svakako treba paziti na to u što ulažete svoj teško stečeni novac, zato možda virtualna zemljišta ne bi trebala biti prva na popisu potencijalnih ulaganja.