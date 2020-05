Direktor Hrvatske pošte otkriva: Uspjeli smo u krizi zato što smo uložili u nove digitalne alate! Evo što smo napravili…

Naš novi svijet jest svijet potpune povezanosti. U Lideru i Hrvatskom Telekomu oduvijek smo znali da nas tehnologija i digitalni alati povezuju i omogućavaju nam da učvrstimo veze, podijelimo informacije, ideje, rješenja, resurse, da funkcioniramo, pokažemo solidarnost, empatiju, pomognemo onima kojima je potrebno. Mnogima među nama život se radikalno promijenio: radimo od kuće, mnoge aktivnosti na otvorenom zamijenili smo digitalnim sadržajima, školarci pohađaju nastavu izvan školskih klupa, a s bližnjima komuniciramo isključivo telefonski i s pomoću mnogih digitalnih aplikacija. Upravo zahvaljujući stabilnoj i brzoj mreži, mnogim digitalnim uslugama, većoj količini besplatnoga podatkovnog prometa i potpori koju i dalje pružamo 24 sata na dan sedam dana u tjednu omogućavamo svim svojim korisnicima da i bez napuštanja svojih domova rade, komuniciraju, vole se i zabavljaju uz sadržaj online. Povezanost nam omogućava da i privatno i poslovno danas živimo potpuno online. Kad smo povezani, sve je moguće.

Više od pedeset dana 700.000 ljudi radi od kuće, gotovo 500.000 školaraca uči u 49.000 virtualnih učionica, a hrvatski su gradovi u tišini. Poslovanje tvrtki našlo se pred dosad neviđenim izazovima za koje su neke zahvaljujući ulaganjima u digitalizaciju i digitalnu transformaciju ipak bile spremnije od drugih. Jedna od takvih tvrtki jest i Hrvatska pošta.

‒ Imali smo sreću što smo posljednjih godina proveli nekoliko projekata bez kojih bi prilagodba poslovanju u novim uvjetima bila znatno teža, od opremanja svih naših poštara mobilnim uređajima kojima se koriste umjesto dostavne knjige pa sve do e-uredskog poslovanja koje danas omogućuje da velik dio administrativnih ovjera možemo provoditi digitalno, od interne manipulacije fakturama do pripreme spisa za Upravu ‒ kaže predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo, ističući da nas je pandemija prisilila da uporabu tehnologija proširimo do razina koje do ovog trenutka nitko nije očekivao.

Prije nekoliko godina Pošta je nabavila 2500 pametnih telefona i uvela aplikaciju Digitalni poštar, utemeljenu na mobilnoj mreži Hrvatskog Telekoma, bez koje bi teško ispunila zahtjev građana za beskontaktno uručivanje pošiljaka. Uložila je i u internetsku trgovinu Žuti klik u kojoj je među ostalim, standardnim asortimanom nudila proizvode OPG-ovaca. Iako je internetsko trgovanje paprikom i lukom možda djelovalo neobično u normalnim vremenima, krizne prilike pokazale su da je uključivanje OPG-ovaca na tu platformu bio poslovni zgoditak. Promet Žutog klika u doba korone porastao je za 600 posto. To ne znači da kompanija nije financijski osjetila potpunu obustavu rada u zemlji. Njezini su prihodi u ožujku pali za 11 posto u odnosu na plan. Aktivirala je stoga svoj krizni plan i srezala troškove za 13 posto. Zdravstveni izazov i zaštita 10.000 zaposlenika također su bili zapreka za koju su se žurno morala potražiti rješenja: trebalo je uvesti nova pravila ponašanja, nabaviti zaštitnu opremu, osigurati socijalnu distancu i prilagoditi radno vrijeme poslovnica.

‒ Naš posao nije stao. Jedna smo od onih djelatnosti koje su krizu od početka provodile na terenu, uz posebne uvjete zaštite te rada u smjenama i manjim timovima. Komunikacija na razini Uprava –menadžment – administracija doslovno je u nekoliko dana preseljena online. Bez tehnologije i alata kojima se u ovom trenutku koristimo teško da bismo u ovih mjesec dana uopće mogli poslovati, pogotovo kad uzmemo u obzir nesretni potres koji je pogodio Zagreb i veliko oštećenje zgrade u Jurišićevoj, gdje je radio kompletan menadžment. Bez tehnologije ne bismo mogli nastaviti raditi – uvjeren je Čulo.

Teško oštećena zgrada u Jurišićevoj primorala je tristo zaposlenika iz administracije, menadžmenta i Uprave na rad od kuće. Nakon tog potresa 22. ožujka odmah su svi stupili u kontakt, telefonirali i komunicirali ne bi li se primjereno pripremili na dodatne promjene koje će taj događaj izazvati u poslovanju. Digitalni alati pritom su omogućili da ništa ne stane, dnevni sastanci, provedba novih projekata i komunikacija nastavili su normalno teći, ali pomogli su i da se povrati narušen osjećaj sigurnosti. Predsjednik Uprave HP-a otkriva i čime su se točno koristili kako bi normalno funkcionirali.

– Naravno da smo na mobilnim uređajima upotrebljavali razne tarife, naravno da smo se koristili paketom Office, danas osnovnim sredstvom rada ne samo u Pošti nego i u drugim kompanijama. Od tog paketa za internu komunikaciju, za provedbu sastanaka, ponajprije smo upotrebljavali Microsoft Teams. Time se koristimo i danas i vjerojatno ćemo nastaviti još dugo. Jako nam je pomogao projekt e-uredskog poslovanja koji smo počeli uvoditi prije godinu i pol. Upravo smo u završnoj fazi tog projekta koji nam je omogućio da menadžment kod kuće može pripremati sve što je potrebno za donošenje odluka u Upravi. Mogu naglasiti da je e-uredsko poslovanje jedna od ključnih aplikacija i alata koji su nam bili nužni da možemo nastaviti raditi, a da se ne moramo fizički nalaziti – objašnjava generalni menadžer Pošte koji je također posebno zadovoljan što su zaposlenici i građani bez obzira na godine vrlo otvoreni prema novim tehnologijama i brzo prihvaćaju sve tehnološke inovacije. Neki od zaposlenika, naime, imaju i trideset, četrdeset godina staža.

U nezavidnoj situaciji rad na daljinu, brzo uvođenje novih usluga, jednostavnije procese i održavanje Pošti je omogućio i projekt virtualizacije u kojem su suradnjom Hrvatskog Telekoma i Combisa uspostavljene virtualne radne površine (VDI), a aplikacije u poštanskim uredima su virtualizirane.

– To rješenje pomoglo nam je u pandemiji jer omogućuje brzo uvođenje novih usluga i aplikacija te pojednostavnjuje procese i održavanje – kaže Čulo.

Pandemija i posebni uvjeti života i poslovanja pogurali su tehnološka unapređenja svih vrsta. Čulo smatra kako je korona donijela priliku da se cijelo gospodarstvo dodatno digitalizira i da se osvijesti da je digitalna revolucija omogućila svima viši standard života.

– Svi smo odmah shvatili da fizička izolacija ne znači i socijalnu izolaciju. Ljudi su povezani, rade i stvaraju. Nakon što prođu svi ovi izazovi zbog širenja koronavirusa svakako ćemo nastaviti koristiti se alatima koje sada upotrebljavamo da budemo brži i efikasniji te, što je najvažnije, produktivniji. Svi ćemo nešto naučiti iz ovoga. Naravno da ćemo se u nekom dijelu vratiti fizičkim sastancima i fizičkom komuniciranju, ali sigurno će određeni rast digitalne pismenosti ostati zabilježen i u Hrvatskoj pošti.

1. Kako ste iskoristili digitalne alate? – Bez digitalnih alata ne bismo mogli raditi od kuće i provoditi poslovne aktivnosti. S pomoću paketa Office, e-uredskog poslovanja i Microsoft Teamsa nastavili smo svakodnevno komunicirati, održavati kolegije, sastanke, provoditi projekte. Digitalni poštar omogućio je beskontaktno dostavljanje pošiljaka, a virtualizacija neometan rad od kuće. 2. Što ste naučili? – Svi smo odmah shvatili da fizička izolacija ne znači i socijalnu izolaciju. Ljudi su povezani, rade i stvaraju. Pozitivno je također što smo osvijestili da je digitalna revolucija omogućila svima nama viši standard života. Svakako ćemo zadržati fokus na razini produktivnosti i razvoju. Radit ćemo pametnije i bolje. 3. Što će integrirati u budući rad? – Nakon što prođu izazovi zbog širenja zaraze, sigurno ćemo se nastaviti koristiti digitalnim alatima koje upotrebljavamo i sada da budemo brži i efikasniji te, što je najvažnije, produktivniji.

Tijekom pandemije Pošta je najavila i projekt uspostave tristo paketomata diljem Hrvatske koji će omogućiti preuzimanje pošiljaka u bilo koje doba dana i noći. HP Express početkom godine rebrendiran je u Paket24, a razvija se i nova platforma Pošta.hr te projekt 'Identity' kako bi građani mogli upravljati svojim pošiljkama.

– Mijenjamo paradigmu Pošte. Više nećemo dostavljati na adresu, nego primatelju na ime i prezime bez obzira na to gdje se u Hrvatskoj nalazi. Digitalizacija je glavna sastavnica strategije 'Pošta2022' i filozofija ove kompanije i zaista je živimo protekle tri-četiri godine. Tako ćemo nastaviti samo ubrzavati dok Hrvatska pošta ne dostigne razinu najrazvijenijih poštanskih operatora u Europi – zaključuje Čulo, kojem je tehnologija glavni saveznik u svladavanju izazova sadašnjosti i budućnosti.

