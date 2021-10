I Lider svoga konja/srce/kamenje za utrku ima

Nezamjenjivi tokeni ili NFT-ovi (engl. non-fungible tokens) najnoviji su kripto- i blockchain-koncept koji je počeo privlačiti širu publiku, onu koja nije obični hardcore ljubitelj kriptovaluta. Digitalna NFT umjetnost uzela je maha pa je sve više kreatora takva sadržaja, ali i onih koji će taj sadržaj masno platiti. Ulagači, digitalni kolekcionari i kriptokitovi rado troše svoje teško ili lako stečene kriptovalute upravo da bi postali vlasnici nekog od popularnih NFT-ova. Među njima ne nedostaje ni znalaca za brendiranje, oglašavanje, marketing općenito. Budući da je ludnica oko NFT-ova i dalje na vrhuncu, razumljivo je da smo u Lideru napravili svoj prvi NFT, pa se sada možemo hvaliti da smo prvi medij u Hrvatskoj koji je vlasnik NFT-a. Srećom, proces izrade NFT-a nije toliko tehnički zahtjevan koliko biste možda pomislili, potrebno je samo malo volje, nekoliko pravih alata i osnovno poznavanje rada na računalu.

Lider i Diler

Kada smo se odlučili izraditi prvi Liderov NFT, odluka je brzo pala na jednu od Liderovih naslovnica, prvu animiranu – onu specijalnog izdanja 'Agencijsko bilo' iz 2019. godine. Ta naslovnica izabrana je jer je multimedijska i u digitalnom obliku, a prikazuje veliko srce koje kuca dok je iza njega naslov 'Lider postaje Diler' i obratno. U ritmu otkucaja i slovkanja 'lider, lerdi – diler'. Gif-naslovnica zapravo jako dobro funkcionira kao NFT, pa će vjerojatno uskoro uslijediti i malo veća Liderova kolekcija NFT naslovnica. Također, kod vijećanja o tome kako bi naš NFT trebao izgledati razmišljalo se i o onima pretvorenima u digitalne karte, samo što je to zahtijevalo malo više vremena koje nismo imali, ali će u bliskoj nam budućnosti i to biti realizirano pa će netko nadobudan možda kupiti Mišu, Edisa, Vanju, Kseniju ili već nekoga drugog člana redakcije pa će se moći hvaliti kolegama da je upecao liderovca.

Tehnički dio

Nakon što smo zajedničkim snagama odabrali što ćemo pretvoriti u NFT, krenuo je onaj tehnički dio. NFT je moguće raditi na nekoliko različitih blockchaina, ali Ethereum je najzastupljeniji kada se priča o nezamjenjivim tokenima. Podržavaju ga najistaknutija NFT tržišta. Kovanje ili mintanje NFT-a može vas stajati i nekog novca, pa je prije svega potrebno otvoriti Ethereum novčanik i po mogućnosti na njega staviti nešto ethera.

Jedan od najjednostavnijih Ethereum novčanika za korištenje koji se može besplatno preuzeti kao aplikacija na iPhoneu ili Androidu te kao ekstenzija na internetskim preglednicima zove se MetaMask, pa smo se i mi u Lideru odlučili upravo za taj digitalni novčanik. Nakon skidanja ekstenzije MetaMask u pregledniku Firefox bili smo korak bliže vlastitom NFT-u.

Izrada NFT-a, tj. cijena za njegovu izradu, varira na temelju dnevnih aktivnosti, pa je potrebno pripremiti i malo ethera u novčaniku kako bi se mintao NFT. Nema džabe ni kod stare babe, ili ipak ima? Kao platformu na kojoj ćemo objaviti NFT izabrali smo OpenSea jer na njoj svoje NFT-ove mogu raditi apsolutno svi i trenutačno je jedna je od najvećih NFT platformi, a budući da je Lider najveći poslovni tjednik u Hrvatskoj, najveća platforma bila je must have. Nakon otvaranja novčanika, potrebno se registrirati i na platformu OpenSea te povezati MetaMask novčanik s platformom. To je lagani proces kroz koji vas vodi sama stranica i sve je vrlo intuitivno i jasno.

Može i za nula kuna

Nakon povezivanja novčanika i računa na platformi dali smo se u izradu NFT-a. Digli smo našu 'Lider-Diler' naslovnicu, popunili sva polja poput opisa NFT-a, cijene i sličnih potrebnih podataka, izabrali mrežu Ethereum i ostali iznenađeni. Naime, cijena mintanja na Ethereumu bila je u tom trenutku nešto veća od 100 dolara, što nam se učinilo malo skupo za 'uploadanje' gifa. Ipak, Hrvati kakvi jesmo, s malo proučavanja i klikanja po platformi OpenSea shvatili smo da prebacivanjem našeg NFT-a na poligon blockchaina izrada NFT-a postaje potpuno besplatna pa smo to tako i odradili. Ima džabe i kod stare babe, ako si premazani stanovnik Hrvatske.

Možda nešto kapne

Nakon što nam se mintao ili iskovao NFT bilo je potrebno samo otići u našu kolekciju koja trenutačno broji jedan NFT te odabrati kojim se kriptovalutama i tokenima Lider-Diler može kupiti, zatim hoće li cijena biti fiksna ili će se kao na aukcijama natjecati s cijenama za ovaj vrijedan NFT. Također, potrebno je popuniti i stavku autorske naknade ako želite od iduće prodaje svog dijela strpati nešto u ethereum novčanik.

Autorsku naknadu nismo očekivali pa moram reći da nas je jako razveselila i iznenadila te smo se na trenutak osjećali kao Zdravko Mamić kojemu kapaju euri od provizije i nakon što igrač pod njegovim ugovorom promijeni nekoliko klubova. No, nije Zdravko lud, pa tako nismo ni mi, te smo stavili autorsku naknadu od idućih prodaja, istina, ne tako veliku kako bi mnogi menadžeri napravili, već simboličnu, da kapa.

Što sad?

Nakon što smo odradili sve korake, stvorili svoj prvi NFT, pitali smo se što sad? Naš je NFT na platformi OpenSea među brojnim drugim digitalnim memorabilijama i postavilo se pitanje tko će nas i kako naći u moru digitalnih umjetnina. Samo čekati da netko primijeti naše revolucionarno digitalno umjetničko djelo činilo nam se pretencioznim. Iako je, naravno, riječ o vrhunskom djelu, velika je konkurencija, a nama je cilj biti poput Beepla i zaraditi nekoliko milijuna. Pa ne radimo ovo samo da se možemo hvaliti da smo prvi medij u Hrvatskoj s vlastitim NFT-om (iako ćemo se hvaliti i stalno to svima spominjati jer smo ipak prvi, lideri i na blockchainu).

Kao što smo spomenuli, Lider-Diler je prvi NFT iz radinosti poslovnog tjednika Lider, a možete ih očekivati još. Kolekcije se kreiraju i animiraju i uskoro će naći svoj put prema NFT univerzumu pa budite na oprezu, pratite što se događa na tržištu, pratite Lider i možda budete sretnici koji će posjedovati vrijedne Liderove NFT-ove. Tko zna, možda i vas oplahne koji milijunčić kad preprodate naš NFT, a mi ćemo biti sretni jer smo se 'utalili' na autorsku naknadu.

POST SCRIPTUM

Iako nam se učinilo pretencioznim očekivati da će se naš NFT prodati u moru NFT-ova na platformi OpenSea, to se dogodilo veoma brzo. Nakon samo 5 dana, Liderov NFT je prodan korisniku koji se krije pod imenom PicPanker77, i iako ne znamo njegov pravi identitet možemo reći da se radi o pravom kolekcionaru koji u svojoj kolekciji posjeduje već tridesetak NFT-ova a do neki dan i Liderov diler krasi kolekciju ovog ljubitelja digitalne umjetnosti.