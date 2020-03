I mobilni trendovi zapeli u zamci virusa

Kad u njihovu gradu potkraj ove godine proradi 5G mobilna tehnologija, Osječani će, prvi u Hrvatskoj, moći preuzimati mobilne aplikacije gotovo brzinom svjetlosti. Ono za što sad treba i do deset minuta trajat će sekundu. Peta generacija mobilne tehnologije samo je jedan od mobilnih trendova koji će obilježiti ovu godinu, ali najvažniji jer će promijeniti ne samo brzinu komunikacije nego i percepciju vremena, koje će biti sve teže uhvatljivo i najbržim ljudima na svijetu. Riječ je o svjetskim trendovima mobilnog napretka koji neće zaobići ni Hrvatsku, u kojoj je sve spremno za uvođenje 5G tehnologije.

Taj posao obavit će telekomunikacijski operatori, a posljedice će osjetiti cijelo društvo: poslovni, javni i privatni sektor. O tome kako će mobilni trendovi obilježiti ovu godinu te kakva nas korisnička iskustva očekuju u Hrvatskoj i kako se slijede svjetski trendovi govore predsjednici uprava hrvatskih telekoma te direktori i glavni urednici u medijima. Svi oni ističu 5G tehnologiju, ali ne zaboravljaju ni umjetnu inteligenciju, strojno učenje, digitalizaciju i korisničko iskustvo. No primjeni tih trendova račune bi mogla pomrsiti viša sila – koronovirus.

Očekivanje integracije

Koronavirusna bolest tj. COVID-19 u slučaju smanjenja proizvodnje mobilnih uređaja i elektroničkih komponenti u Kini otežat će poslovanje i hrvatskoj i svjetskoj mobilnoj industriji. Predsjednik Uprave A1 Hrvatska Jiří Dvorjančanský ističe da cijeli globalni tehnološki sektor iščekuje potpunu integraciju 5G mrežnog standarda, koji će omogućiti implementaciju mnogih novih tehnologija u naše svakodnevne živote.

– Osim toga, 5G mreža omogućit će najbrži bežični prijenos podataka bez gotovo ikakve latencije, a uskoro će biti dostupna i u Hrvatskoj, počevši s Osijekom, koji je izabran za prvi 5G grad. Zahvaljujući demonstraciji A1 5G mreže s brzinama od 20 Gbps u Jastrebarskom, što je dodatno potvrđeno demonstracijom 5G mogućnosti u živoj mreži te dostizanjem brzine od 1 Gbps na mobilnim uređajima, jasno smo pokazali našu spremnost na prihvaćanje te promjene. U oba spomenuta slučaja bili smo prvi telekom u Hrvatskoj koji je pokazao mogućnosti toga novog mrežnog standarda. Nakon njegove potpune integracije korisnici će u mobilnim mrežama moći uživati u podatkovnim brzinama koje su usporedive s brzinama na optičkoj infrastrukturi ili ih čak i premašuju – objašnjava Dvorjančanský.

Mogući poremećaji

Predsjednik Uprave Tele2 Viktor Pavlinić, osim 5G-a, ističe digitalizaciju kao jednu od najboljih rezultata tehnoloških inovacija, koja će do 2025. omogućiti automatizaciju više od 50 posto poslovnih procesa.

– U kontekstu telekoma, tema razvoja i implementacije 5G mreže aktualna je već neko vrijeme i obilježit će razdoblje pred nama. Najveću korist od razvoja 5G mreže imat će upravo poslovni sektor, a spremnost različitih industrija za korištenje prednosti koje 5G donosi bit će ključna. U Tele2 kontinuirano ulažemo u digitalizaciju svoga poslovanja i nadogradnju tehnoloških rješenja. Tako smo u 2019. godini uložili 166 milijuna kuna, što je 80 posto više nego u 2018., a veći dio tih investicija odnosio se na nadogradnju mreže na 4G+ standard, čime smo korak bliže 5G mreži – napominje Pavlinić ističući da je Tele2 prvi na tržištu omogućio neograničene razgovore i neograničeni internet na mobitelima te da neprestano ulaže u unapređenje digitalnih kanala interakcije s korisnicima.

Prošle godine je Tele2 uveo uslugu Kupi i pokupi, koja uz aplikaciju Moj Tele2 omogućava potpuno digitalno iskustvo i mobilnost. Za poslovne korisnike ove je godine lansirana Fiskalka, sveobuhvatna fiskalna blagajna koja omogućava sve vrste plaćanja. No optimizam donekle umanjuje širenje koronavirusa te Pavlić ističe da u kontekstu telekomunikacijske industrije, nastavi li se obustava proizvodnje, odnosno dostava robe iz Kine, kao i većina operatora na telekomunikacijskom tržištu, i Tele2 može eventualno očekivati poremećaje u dobavi uređaja budući da se većina proizvoda proizvodi u Kini.

Dobra infrastruktura

Nataša Rapaić, članice Uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za privatne korisnike, ističe da su glavni ovogodišnji globalni trendovi vezani uz nove primjene umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML) kao i RPA u cilju automatizacije poslovnih procesa. S druge strane, sve više digitalnih usluga postaje pristupačno većem broju ljudi kao što su, primjerice, digitalni pomoćnici poput Google Home asistenta, Alexe ili Siri, VR i AR ili različita IoT rješenja.

– Za primjenu naprednih tehnoloških postignuća krucijalno je osigurati dobru infrastrukturu tako da će globalno fokus biti na uvođenju 5G-a i njegovoj primjeni u praksi, za što je Hrvatski Telekom već spreman jer smo prvi u Hrvatskoj implementirali testnu 5G mrežu i intenzivno radimo na testiranju njezinih performansi – kaže Rapaić naglašavajući da je HT lider na domaćem tržištu te korisnicima nudi vrhunska rješenja i usluge u skladu sa svjetskim trendovima.

Tako već danas korisnici mogu odabrati brzine i do 500 Mbit/s na optici, što je osobito atraktivno najzahtjevnijim gejmerima i e-sportašima, a zahvaljujući HT-ovoj IPTV platformi, korisnici MAXtv-a kao i korisnici EVOtv-a ne moraju se brinuti o skorašnjoj promjeni TV signala. Uz aplikaciju Moj Telekom HT digitalizira svoje korisnike omogućujući im administraciju usluga, praćenje potrošnje, plaćanje računa, kupnju bonova i još mnogo toga, a sve to kako bismo ispunili našu svrhu – povezali sve u Hrvatskoj s mogućnostima koje budućnost donosi već sada. Rapaić ističe da kineska proizvodnja uređaja i komponenti ima velik utjecaj na sve svjetske proizvođače elektroničkih uređaja, a zbog trenutačnog globalnog problema vezanog uz koronavirus, koji utječe na proizvodne kapacitete, postoji mogućnost otežane nabave i isporuke elektroničkih uređaja.

Upotreba podataka

Direktor poslovnog razvoja i digitalnih medija RTL-a Guillaume Rabhi naglašava da je najupečatljiviji trend 2020. u medijskoj industriji sve veći utjecaj podatkovnog i korisničkog uvida na poslovanje.

– Brzim koracima transformira se naša industrija i postaje potpuno usmjereno na korisnika, što konkretno znači da, iako je i dalje ključan, dobar proizvod/sadržaj nije više dovoljan kako biste bili uspješni. Razlika je u tome da moramo upotrijebiti što više podataka o našim korisnicima/gledateljima kako bismo ponudili pravi sadržaj pravim korisničkim skupinama na pravim platformama u pravom trenutku. Ekosustav zbog toga postaje mnogo kompleksniji i poslovanje je izazovnije – objašnjava Rabhi, koji tvrdi da se na RTL-u događa revolucija u vidu poboljšanja korisničkoga iskustva na svim segmentima.

Prošle godine RTL je završio implementaciju svoje podatkovne infrastrukture, što je bilo temelj za sve aktivnosti u 2020.

– Sad korisnicima možemo priuštiti njima prilagođeno iskustvo što se tiče personalizaranog oglašavanja i preporuke sadržaja na našim digitalnim platformama te smo razvili vlastito skladište podataka s pomoću kojeg jamčimo stalan razvoj korisničkog iskustva na svim svojim platformama, što će na kraju uključiti i linearnu televiziju – naglašava Rabhi.

Primamljiviji okvir

Glavna urednica portala i nelinearnih medijskih usluga HRT-a Andrea Arežina Grgičević ističe da neće moći ignorirati umjetnu inteligenciju, koja uzima sve više maha i udjela u našem životu. Amazonova Alexa ulazi u sve više domova i preuzima sve više naših svakidašnjih malih, sitnih radnji koje smo uobičajeno radili; od paljenja i gašenja svjetla preko punjenja popisa za kupnju ili podsjetnika što taj dan trebamo učiniti do toga da se preko nje preslušavaju vijesti koje nas zanimaju, glazba koju želimo, a spoji li se i na monitor, Alexa može preporučivati filmove, serije ili bilo koji sadržaj koji nas zanima.

– Generacija digitalnih urođenika danas ne konzumira sadržaj koji želi u linearnom emitiranju, ne zanima je ni sekunda odgode do željenog sadržaja, nije spremna čekati početak emisije. Konzumira je gdje i kad hoće i njoj je suradnja s bilo kakvim oblikom umjetne inteligencije posve prirodna, upravo kao i konzumacija sadržaja na svim digitalnim platformama – kaže Arežina Grgičević naglašavajući da postoji velika generacijska razlika u konzumiranju sadržaja.

Gledatelji/slušatelji iz 'native digital' generacije pa sve do nekih 55 godina konzumiraju sadržaj koji odudara od sadržaja koji odgovara starijim naraštajima. Traže se serije s pomaknutim pristupom, prezire se sporija radnja i iskače se iz okvira klasične dramaturgije.

– Suprotno uvriježenom mišljenju da se na mrežama ne prate vijesti, one se prate, ali ne na klasično prezentiran način na koji je to dosad naučila industrija medija – za internet one trebaju biti upakirane u vizualno primamljiv okvir, drukčiji način pristupa montaže/snimanja, drukčiji format plus što moraju biti zanimljive – kaže Arežina Grgičević ističući važnost korisničkog iskustva koje definiraju mobilni trendovi.