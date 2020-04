ID2020 - Uz novo cjepivo kad-tad stiže i nova digitalna osobna iskaznica

Na popularnoj stranici Reddit 18. ožujka organiziran je digitalni susret u formi Q&A (pitanja i odgovori) s ni manje ni više nego Billom Gatesom, čovjekom zaslužnim za Windowse, velikim filantropom i likom kojega u posljednje vrijeme mnogi mrze, a kad kažem mnogi, mislim na teoretičare zavjere. Oni tako misle da je Gates mastermind koji stoji iza agende depopulacije stanovništva, masovnog cijepljenja kojim se želi postići prva točka agende, pa čak i koronavirusa. Naime, Gates je prije koju godinu na konferenciji TED govorio o savršenom broju ljudi na Zemlji i o tome da je sljedeći veliki neprijatelj čovječanstva virus te kako zemlje nisu spremne za pandemiju koja ima potencijal pokositi dobar dio stanovništva. To je njegovo predavanje bilo povod za sve napade koji jadni Gates doživljava. Rulja na internetu vrlo je brzo saznala da je njegova fondacija 90-ih osnovala organizaciju GAVI (The Vaccine Alliance), Globalni savez za cjepiva i imunizaciju, što je nekima dalo potvrdu onoga što već znaju: Gates = zlo.

Potvrda o imunosti

Vratimo se sad na Q&A održan na Redditu u kojemu su mogli sudjelovati svi koji su se u tom trenutku našli na toj stranici. Gatesu su postavljena mnoga pitanja u vezi s trenutačnim stanjem, a jedno je glasilo: koje ćemo promjene morati napraviti kako bi gospodarstvo profunkcioniralo i opstalo dok je na snazi socijalno distanciranje? Na to pitanje odgovorio je da države trebaju shvatiti što ostaviti otvorenim, da se kritični dobavni lanci moraju održavati kako bi ljudi mogli živjeti. I onda je dodao 'da ćemo naposljetku imati neki oblik digitalnog certifikata koji će pokazivati tko je prebolio virus, tko je testiran ili nije, tko je primio cjepivo ili nije'. Nazvao je to certifikatom digitalne imunosti ( digital immunity) pa objasnio da će ljudi morati znati tko nije cijepljen i da takvi neće imati neke pogodnosti i slobode poput putovanja ili obavljanja bilo kakvog posla. No nije rekao da takvo što već postoji i da on to zna jer projekt i sâm financijski podržava. Riječ je o projektu ID2020.

Koncept digitalnog certifikata za pohranjivanje medicinskih podataka koji također može onemogućiti pristup uslugama i pravima razvija se već godinama i u njega su uključeni, među ostalima, Ujedinjeni narodi, Rockefellerova zaklada, Microsoft i GAVI. Jednostavno rečeno, ID2020 nastoji stvoriti digitalni identifikacijski sustav koji bi pohranio mnoštvo osobnih podataka i koji bi otišao preko granica nacionalnih vlada. Službena web-stranica ID2020 kaže da je globalni digitalni identitet potreban za praćenje izbjeglica i osoba bez ID-a u zemljama u razvoju.

Od kolijevke pa do…

Na svojim stranicama ID2020 kaže kako trenutačni modeli identifikacije ne zadovoljavaju sve potrebe. Oni su arhaični, nesigurni i bez odgovarajuće zaštite. Zatim dodaje da bi svatko trebao imati pristup digitalnom ID-u, koji im omogućava da dokažu tko su, dok im istodobno daje kontrolu nad načinom na koji se prikupljaju, koriste i dijele njihovi osobni podaci. U članku koji je objavio na stranici Medium.com 2018. pod naslovom 'Imunizacija: ulazna točka za digitalni identitet'mpriznaje kako su cjepiva savršen način za uvođenje digitalnog identiteta u svijetu.

'Budući da se imunizacija provodi u ranoj dobi, pružanje digitalne zdravstvene kartice za djecu omogućilo bi im jedinstven, prijenosni digitalni identitet u ranoj životnoj dobi. Kako djeca rastu, njihova se digitalna zdravstvena iskaznica može upotrijebiti za pristup uslugama kao što su vrtić ili osnovna škola. Dječja digitalna zdravstvena iskaznica postaje prvi korak u uspostavljanju pravnog, široko priznatog identiteta', stoji u tom tekstu.

Ukratko, prema ID2020, cijepljenja su savršena prilika za uvođenje digitalnog ID-a koji bi pohranio medicinsku povijest svakog pojedinca.

Nevidljiva tetovaža

U prosincu prošle godine skupina istraživača na MIT-u objavila je studiju u medicinskom časopisu Science Translational Medicine o korištenju kvantnih točkastih tetovaža kako bi se utvrdilo tko je primio cjepivo, a tko nije. Članak je objavljen pod nazivom 'Nevidljiva kvantna točka – Tetovaža koji se može upotrijebiti za identifikaciju cijepljene djece'. U članku se izričito navodi da je ta studija rezultat izravnog zahtjeva Fondacije Billa i Melinde Gates. Riječ je o tinti koja se može sigurno ugraditi pod kožu uz cjepivo i koja može pojednostavniti vođenje točnih evidencija o cjepivima. Nevidljiva tetovaža sastavljena je od kvantnih točkica – sitnih poluvodičkih kristala koji reflektiraju svjetlost i koja se doprema u kožu s pomoću visokotehnoloških topljivih mikroigala napravljenih od mješavine polimera i šećera.

– Moguće je da bi jednog dana taj 'nevidljivi' pristup mogao stvoriti nove mogućnosti za pohranu podataka i primjenu cjepiva koji bi mogli poboljšati način pružanja medicinske skrbi, posebno u zemljama u razvoju – izjavio je u profesor s MIT-a Robert Langer.

Pokusni projekti

Savez ID2020 potkraj 2019. pokrenuo je program za osiguravanje digitalnog ID-a s cjepivom u Bangladešu u suradnji s Vladom Bangladeša i GAVI-jem. Kako su rekli, program je to kojim će se imunizacija iskoristiti kao prilika za uspostavu digitalnog identiteta, kojim će se u ovom bangladeškom slučaju koristiti za praćenje onoga tko je primio cjepivo.

– Vlada Bangladeša prepoznaje da dizajn digitalnih identifikacijskih sustava ima dalekosežne posljedice na pristup pojedincima, uslugama i sredstvima za život i mi smo spremni uvesti takav pristup – rekao je Anir Chowdhury, savjetnik za politiku u Bangladešu.

Izvršni direktor GAVI-ja Seth Berkley kaže da 89 posto djece i adolescenata koji nemaju identifikaciju živi u zemljama u kojima je organizacija ID2020 aktivna.

– Oduševljeni smo potencijalnim utjecajem ovog programa ne samo u Bangladešu, već i šire – ističe Berkley.

Osim u Bangladešu, ID 2020 s partnerima radi i na digitalnom ID-u u glavnom gradu Teksasa Austinu. Ondje su kao 'pokusni kunići' izabrani beskućnici. Kako kažu u svojoj izjavi, digitalnim ID-om beskućnicima će se osigurati siguran način pohranjivanja osobnih podataka koji su im potrebni za dobivanje usluga poput smještaja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite. U Austinu je projekt nazvan MYPass i sadržavat će podatke poput broja socijalnog osiguranja, informacije o kažnjavanju i povijest bolesti.

Plodno tlo

Krize su uvijek bile dobar povod za donošenje raznih nepopularnih odluka, koje ljudi lakše prihvate u doba neizvjesnosti iako im možda narušavaju slobode. Poznati povjesničar Yuval Noah Harari nedavno je u tekstu za Financial Times ukazao na moguće probleme i odluke koje se danas donose, a koje bi mogle u budućnost biti izrazito nepovoljne za globalno stanovništvo.

'Odluke koje vlade donesu u idućih nekoliko tjedana vjerojatno će oblikovati svijet u godinama koje dolaze. Oblikovat će ne samo naše zdravstvene sustave, već i našu ekonomiju, politiku i kulturu. Moramo djelovati brzo i odlučno. Također bismo trebali uzeti u obzir dugoročne posljedice naših postupaka. Kad biramo između mogućnosti, trebali bismo se zapitati ne samo kako prevladati neposrednu prijetnju, već i kakav ćemo svijet naseljavati nakon što oluja prođe. Da, oluja će proći, čovječanstvo će preživjeti, većina će nas i dalje biti živa – ali mi ćemo naseljavati drugačiji svijet', piše Harari u uvodu.

Dodaje kako se nezrele pa čak i opasne tehnologije danas guraju, na što treba obratiti posebnu pozornost. Danas prvi put u povijesti tehnologija omogućuje praćenje svih cijelo vrijeme.

'U borbi protiv epidemije koronavirusa nekoliko je vlada već implementiralo nove nadzorne alate. Najistaknutiji slučaj je Kina. Pomnim nadzorom pametnih telefona ljudi, koristeći stotine milijuna kamera za prepoznavanje lica i obvezujući ljude da provjeravaju i izvještavaju o svojoj tjelesnoj temperaturi i zdravstvenom stanju, kineske vlasti mogu ne samo brzo identificirati sumnjive nosioce koronavirusa, već pratiti njihova kretanja i identificirati sve s kim su došli u kontakt. Niz mobilnih aplikacija upozorava građane na blizinu zaraženih pacijenata', dodaje Harari.

Sve je moguće

Ta vrsta tehnologije nije ograničena na istočnu Aziju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno je odobrio Izraelskoj sigurnosnoj agenciji uporabu tehnologije nadzora obično rezerviranu za borbu protiv terorista za praćenje bolesnika s koronavirusom. Kad je nadležni parlamentarni pododbor odbio odobriti mjeru, Netanyahu je to proglasio 'hitnom uredbom'. Možda ćete tvrditi da u svemu tome nema ništa novo. Posljednjih godina i vlade i korporacije upotrebljavaju sve sofisticirane tehnologije za praćenje, nadzor i manipuliranje ljudima. Ipak, ako nismo oprezni, epidemija bi ipak mogla označiti prijelom u povijesti nadzora. Ne samo zato što bi mogla normalizirati uporabu alata za masovni nadzor u zemljama koje su ih do sada odbacile nego još više zato što znači dramatičan prelazak s nadzora 'preko kože' na 'ispod kože'.

'Dosad, kad je vaš prst dodirnuo zaslon vašega pametnog telefona i kliknuo na neku poveznicu, vlada je htjela znati na što točno vaš prst klika. Ali s koronavirusom fokus zanimanja se pomiče. Sada vlada želi znati temperaturu vašeg prsta i krvni tlak pod njegovom kožom', zaključio je Harari.

Kako sam kaže, potrebno je pozorno pratiti događaje koji nam slijede, jer će oni oblikovati našu budućnost. ID 2020 savršeno se uklapa u ovu priču i možda je bliže implementaciji na globalnoj razini nego što mislimo. Cjepivo za COVID-19 će se pronaći u dogledno vrijeme, a što će se onda dogoditi ostaje da vidimo. Za kraj ću samo napisati da Bill Gates nije završio ni medicinski ni kemijski fakultet, štoviše, nije završio nijedan, ali je postao jedan od glavnih ljudi koje se sluša kada se priča o cjepivima na globalnoj razini. Ako su IT-jevci postali medicinari, sve je moguće.