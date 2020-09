Infografika: Što se događa svake minute na Internetu

U internetskim prostranstvima u svakom se trenutku odvija nedokučiva količina digitalne aktivnosti za što je zaslužno 4,5 milijardi korisnika koji su svakodnevno spojeni na Internet.

U današnjoj hiperpovezanoj eri ova infografika, koju je napravila tvrtka Domo, pokazuje što se događa svake minute na internetu, koliko se podataka uplouda na mrežu, koliko stvari se dijeli, čita, šalje...

Tijekom svoje relativno kratke povijesti Internet je bio katalizator za uspon i propast novih tvrtki ali i platformi, a poneke društvene mreže su bile i katalizator promjena u društvima.

Kao što vidite gore, platforme poput Tumblra, Flickra ili Foursquare pokazale su obećavajućima no na kraju ipak nisu ostale relevantne, dok tehnološke tvrtke poput Facebooka, Amazona ili Googlea imaju impresivnu moć zadržavanja što ih je i dovelo do toga da postanu tehnološki giganti i uhvate još dugotrajnije gigante poput Microsofta ili Applea.

Nije iznenađujuće što velik dio internetskog krajolika izgleda drugačije u 2020. godini, a ovo je nekoliko današnjih digitalnih žarišta.

Gotovinski prijenosi

Usluge mobilnog plaćanja i digitalni novčanici poput Venma zaslužni su za veliki dio novčanih transakcija na internetu. Gotovo 240 tisuća dolara transakcija se svake minute događa na platformi Venmo.

E-trgovina

Čak i prije nego što je COVID-19 zatvorio fizičke trgovine, pa se još više prometa počelo odvijati putem e-trgovina, ova industrija je bila u usponu. Sada se procjenjuje da se svake minute na internetu potroši oko milijun dolara, što potvrđuje i veliki rast Amazona u proteklih nekoliko mjeseci. Također, Amazon svake minute isporučuje nevjerojatnih 6659 paketa kako bi išao u korak s velikom potražnjom.

Alati za suradnju

U udaljenom radnom okruženju, alati poput Zoom i Microsoft Teams ugošćuju 208.333, odnosno 52.083 korisnika svake minute.

Često se zaboravlja da je čovječanstvo vrlo mlado kada je u pitanju Internet. No u ovom kratkom razdoblju ostavili smo i proizveli toliko podataka da je to jednostavno nesagledivo. Ako posljednje desetljeće služi kao referentna točka, može se očekivati sve veća konkurencija među tehnološkim tvrtkama koje se sve na svoj način bore za naklonost korisnika i na sve načine nas žele što duže ostaviti pred ekranima. Svi znakovi pokazuju da će se internetske aktivnosti samo povećavati, a kako će to utjecati na čovjeka i čovječanstvo, nitko zapravo ne zna.