Investicije u vodu: Najbolji načini ulaganja u novu naftu

Voda je izvor života, a slatka voda je rijetkost jer iako je 70 posto Zemljine površine prekriveno vodom, od toga je 97 posto vode slano. Od preostalih tri posto pitke vode tek je jedan posto lako dostupno za upotrebu. Razvoj industrije i poljoprivrede koji prate onečišćenja dovodi do nestašice vode, što su već iskusili primjerice u Kini, Izraelu, Indiji, Egiptu, većini Afrike, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama na području Novog Meksika, zapadnog Teksasa, Arizone i Kalifornije. Pri tome nedostatak pitke vode može prouzročiti teške prijepore u društvu, gospodarske teškoće i političke sukobe.

Rizici i prilike

Tržište vode u boci raste u svijetu, npr. u SAD-u se prema Investopediji od 2010. do 2020. potrošnja vode u boci po stanovniku povećala za 61 posto jer prosječni Amerikanac popije otprilike 170 litara vode u boci na godinu. Novi, pak, američki Zakon o infrastrukturnim ulaganjima i poslovima iz studenoga vrijedan 1,2 bilijuna dolara uključuje 55 milijardi dolara za stvaranje pitke vode, a prema UN-ovu istraživanju od prije tri godine 177 zemalja oslanja se na desalinizaciju za barem dio svojih potreba slatkom vodom. S obzirom na to da je voda i sve povezano s njom očito iznimno važno, isplativo je i ulaganje u nju. Zarada je naravno moguća preko pojedinačnih dionica, dioničkih fondova te burzovno utrživih fondova (ETF – eng. exchange traded funds) kod kojih se ulaže u sve tvrtke u određenom burzovnom indeksu. Osim u tvrtke koje razvijaju sustave i opskrbljuju pitkom vodom, poput proizvođača slatke vode te komunalnih tvrtki, može se ulagati u tvrtke koje pročišćavaju vodu, proizvode pumpe, ventile i jedinice za desalinizaciju ili se bave istraživanjem i inovacijama.

Važno je napomenuti da svako ulaganje nosi sa sobom rizik te da ništa što se dogodilo u prošlosti ne može odrediti kakva bi mogla biti buduća zarada. Razlozi za ulaganje leže u činjenici da se putem ulaganja u vrhunsku tehnologiju vode ulazi u djelatnost upravljanja okolišem te dionički portfelj postaje raznovrsniji. Loša strana je da je riječ o rizičnom ulaganju podložnom kretanjima na tržištu, odnosno političkim i gospodarskim promjenama. Nekad je doista teško doći do pravih podataka potrebnih za ulaganje, ali moguće je da bi se ulaganje u vodu isplatilo onima debelih živaca spremnih na dugoročno čekanje izdašne zarade.

Vodeni indeksi

Četiri najtraženija indeksa koja prate mogućnost ulaganja povezanih s vodom su Dow Jones U.S. Water Index (DJUSWU), ISE Clean Edge Water Index (HHO), S&P 1500 Water Utilities Index ($XYBH) i Invesco S&P Global Water Index (CGW). DJUSWU uključuje 29 američkih i međunarodnih dionica, a riječ je o tvrtkama čija je najniža tržišna kapitalizacija 150 milijuna dolara. Distribuciju i filtraciju vode, tehnologiju protoka, infrastrukturu te ostala rješenja od 2006. godine prati ISE Clean Edge Water Index s 32 dionice u djelatnosti vode. Kao dio Standard & Poor's 1500 Utilities Indexa, S&P 1500 Water Utilities Index obuhvaća samo dvije tvrtke, American States Water i Aqua America, koje distribuiraju vodu i upravljaju otpadnim vodama. Invesco S&P Global Water Index sastoji se od 50 međunarodnih tvrtki, od kojih je otprilike polovica američkih uz one iz Ujedinjenoga Kraljevstva, Francuske i Švicarske. Riječ je o djelatnostima vezanim uz komunalne usluge i infrastrukturu te opremu i materijale. Na tvrtke koje se bave opskrbom vode otpada 40 posto fonda, a među njima su komunalna tvrtka American Water Works, američka Xylem Inc s pametnim tehnološkim rješenjima za vodu, britanska grupa za sigurnosnu opremu Halma Plc i švicarska tvrtka za sanitarije Geberit AG.

Za strpljive ulagače

Uz ogradu da ne nagovaraju na investiranje, svjetski analitičari trenutačnom dobrom prilikom za kupnju među onima koji se vodom na ovaj ili onaj način bave smatraju General Electric (GE), poznat po poslovnoj prošlosti punoj izuma iz područja električne energije, zrakoplovstva, obnovljivih izvora i zdravstva. Sada posjeduje tehnologiju Non-Thermal Brine Concentrator (NTBC), koja pomaže ukloniti industrijsku otpadnu vodu te se hvali da od otpadne vode iz punionica može u potpunosti dobiti pitku. Ulaganje se preporučuje strpljivima, isto kao i u tvrtku Waters Corporation, za čija su istraživanja potrebne godine. No, tvrtka je pouzdana i nudi rješenja za otkrivanje zagađenosti izvora vode uz pomoć tekućinske kromatografije visoke i ultravisoke djelotvornosti i masene spektrometrije koja određuje relativnu masu i količinu iona. Onima kojima je draža raznolikost namijenjen je Pax Global Environmental Markets Fund (PGINX), koji uključuje dionice inovativnih velikih i srednjih tvrtki iz područja alternativnih izvora energije, održive hrane, gospodarenja otpadom, vodne infrastrukture i nadzora onečišćenja. Među dionicama su i one javnoga komunalnog poduzeća American Water Works, a kojima se, valja reći, trguje i na Njujorškoj burzi. To je najveća javna vodovodna tvrtka u SAD-u, sa skoro 7000 zaposlenih koja osigurava vodu za više od 15 milijuna ljudi u 46 američkih država i u studenome joj je tržišna kapitalizacija iznosila 31,4 milijarde dolara te se dividenda povećava svake godine otkako je na burzi.

Raznovrsna ponuda

Profesionalne, medicinske, industrijske i komercijalne proizvode izrađuje Danaher Corporation (DHR). Jedan od njegovih sustava, Trojan Technologies, pomaže u gospodarenju komunalnim otpadnim vodama, distribuciji pitke vode i zaštiti okoliša. Izlistan je na Nasdaqu te se očekuje njegov povoljan rast. Fond Invesco Water Resources ETF ponajprije ulaže u tvrtke koje se bave očuvanjem i pročišćavanjem vode u kućama i tvrtkama tako što ulaže u strojeve, komunalna poduzeća i biološke znanosti. Cilj su uglavnom srednje i male tvrtke, iako 23 posto ulaganja odlazi na one velike poput Ecolaba, Roper Technologiesa, Danaher Corpa, American Water Worksa i Waters Corpa. Svjetska tvrtka Ecolab nudi rješenja i usluge povezane s vodom, higijenom i suzbijanjem infekcija, a njezina podružnica Nalco Water vodeća je u rješenjima za obradu vode i upravljanje otpadom. I Ecolab se nalazi na Njujorškoj burzi, a riječ je o dugoročnom sigurnom ulaganju u dionice koje će svakako donositi prihod.

Roper Technologies Inc (ROP) je pak raznovrsnija tvrtka koja se bavi, među ostalim, naftom i plinom, odvajanjem zraka, proizvodi električnu energiju i pročišćava vodu. Dio tvrtke proizvodi pumpe za vodu, opremu za otkrivanje ispuštanja te sustave vodomjera. Njezina podružnica Neptune Technology Group surađuje s više od 4000 vodovodnih poduzeća u Sjevernoj Americi omogućujući softverska i mjerna rješenja.

Plutače za odslanjivanje

Na Njujorškoj burzi su isto Zurn Water Solutions te Advanced Drainage Systems Inc, a prva tvrtka je primamljiva onima koji su spremni riskirati. Bavi se sustavima protoka i komercijalnim vodovodnim proizvodima, uključujući slavine i uređaje za isušivanje te se hvali da će njezini proizvodi ove godine uštedjeti skoro 132 milijarde litara vode. Advanced Drainage Systems Inc nudi napredne sustave za odvodnju, proizvodi polipropilenske i polietilenske cijev iuglavnom od recikliranih materijala, komore za ispiranje i septičke jame. Njegove dionice su iznimno rasle u koronakrizi zbog neprekinuta poslovanja te rasta građevinarstva i poljoprivrede. Nadalje, ulagačima bi mogao biti zanimljiv uređaj WaterOn indijske tvrtke Smarter Homes kao pametan i automatizirani sustav za sprječavanje gubljenja vode. Njime se koristilo 40.000 indijskih kućanstava, koja su tako smanjila potrošnju vode za prosječno 35 posto. Obećavajuće djeluje i kanadska tvrtka Oneka iz Quebeca, koja osigurava pitku vodu iz slane vode uz pomoć plutača. Plutačama trebaju samo valovi – nije potrebno nikakvo gorivo ili sunčane ploče kako bi radile, a budući da su mehaničke, održavanje je olakšano. Jedna plutača na dan proizvede 10 prostornih metara pitke vode i u usporedbi s uobičajenim skupljim sustavima za desalinizaciju jeftinije su oko 70 posto. Očekuje se ujedno da će se do 2030. troškovi desalinizacije znatno smanjiti, a tada bi se i korištenje desalinizacije u obalnim gradovima s postojećih 10 posto trebalo popeti na 25 posto.

Sijanje oblaka

Ulagati se može i u nove sustave dobivanja vode iz magle, oblaka, ledenjaka i isparavanjem. Dobivanje vode iz magle pogodno je za suha područja, planinska i obalna, s čestom i jakom maglom te su već takvi projekti provedeni u Izraelu, Čileu, Eritreji i Omanu. Magla se prikuplja uz pomoć uspravne posebne mreže te se prikuplja, skladišti i prosljeđuje. A češće kiše i snijeg iz oblaka izaziva tehnologija koja uspijeva pojačati stvaranje kapljica kiše ili kristala leda tako da u oblake raspršuje čestice srebrnog jodida ili suhi led, upotrebljava električni naboj i infracrveni laserski puls. Navodno se tom 'sjetvom oblaka' mogu povećati oborine za 20 posto, ali postoje i studije koje govore da se ne postiže mnogo. Ipak, ovoga su ljeta pozornost, pa i strah od prevelikog utjecaja na prirodni kružni tok privukli Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), koji su dronovima stvarali kišne oblake. UAE i JAR razmišljaju i o tegljenju ledenjaka sa Sjevernog ili Južnog pola preko oceana koje im se čini isplativim iako se pri prijevozu ledenjak otapa. No, ako je to previše, možemo se uvijek okrenuti ulaganju u dobro staro prikupljanje kišnice. Kišnica se može prikupljati uz pomoć krovnih sustava za korištenje u kućanstvu ili za napajanje stoke, a za navodnjavanje prikuplja se uz pomoć prirodnih materijala ili umjetnih koji sprječavaju da tlo upija vodu. Moguće ju je skladištiti i potom se njome koristiti za vrijeme suše.