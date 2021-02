Istraživanje STL Partnersa i Vertiva otkrilo zašto bi telekompanije trebale prioritizirati učinkovitost i održivost pri implementaciji 5G-a

5G će biti najtransformativnija komunikacijska tehnologija generacije i omogućit će beskonačan broj novih usluga, uključujući napredne mogućnosti upravljanja energijom što će biti ključno za rješavanje rastućih izazova vezanih za potrošnju energije i održivost. No, nova istraživanja ističu praktične izazove upravljanja energijom u implementaciji 5G-a s kojima se suočavaju telekomunikacijski operateri.

Prema procjenama, 5G mreže mogu biti i do 90 posto učinkovitije po jedinici od 4G prethodnika, ali i dalje zahtijevaju daleko više energije zbog povećane gustoće mreže, velikog oslanjanja na IT sustave i infrastrukturu te povećanog korištenja mreže i ubrzanog rasta prometa. Izvješće tvrtke za telekomunikacijsko savjetovanje STL Partners i Vertiva (NYSE: VRT), globalnog pružatelja kritične digitalne infrastrukture i rješenja za kontinuitet poslovanja, zaključuje kako bi telekomunikacijski operateri trebali riješiti ove izazove na dva načina: usvajanjem najboljih praksi energetske učinkovitosti u svojim mrežama i poticanjem svojih kupaca da usvajaju usluge s omogućenim 5G-om kako bi smanjili potrošnju i emisije u svim područjima života.

STL Partners procjenjuje da će globalni 5G promet preteći 3G i 4G već do 2025., čineći održivost hitnim prioritetom za operatere. Zapravo, 40% poduzeća anketiranih u izvješću navodi kako bi energetska učinkovitost trebala biti jedan od prioriteta telekom operatera pri implementaciji 5G mreža. Izvještaj Why Energy Management Is Critical To 5G Success bazira se na istraživanju koje uključuje 500 poduzeća na globalnoj razini, a ističe izazove s kojima se telekomunikacijske tvrtke suočavaju uoči povećane potrošnje energije i troškova povezanih s 5G-om. Ovaj izvještaj identificira nekoliko najboljih praksi usmjerenih na ublažavanje tih povećanja i troškova, svrstanih u sljedećih pet kategorija:

1. Mrežna tehnologija: postavljanje hardvera i softvera dizajniranih i upravljanih za efikasnost.

2. Infrastruktura objekata: uključuje nove edge podatkovne centre za podršku originalnom IT-u u cloudu.

3. Upravljanje infrastrukturom: implementacija odgovarajućeg hardvera i softvera za mjerenje, nadzor, upravljanje, poboljšanje i automatizaciju mreže.

4. Organizacija i evaluacija: prikazivanje cjelovitog životnog ciklusa troškova i ulaganja u cijeloj mreži.

5. Suradnja s drugima: Prihvaćanje inovativnih i netradicionalnih komercijalnih modela, standarda i suradnje.

„Telekom operateri koji značajno smanjuju energiju i troškove čine to procjenjujući cjelokupne ekosustave oko svojih mrežnih operacija - ljude, ciljeve, infrastrukturu i partnere. Uslijed oslanjanja na IT u svrhu omogućavanja 5G aplikacija, potreban je visok stupanj suradnje između operatera, OEM-a, pružatelja infrastrukture i kupaca kako bi se osiguralo da su implementacije optimizirane i da se postigne svaka moguća učinkovitost.", rekao je Scott Armul, potpredsjednik za globalno DC Power poslovanje u Vertivu.

5G kao alat za održivost

Izvještaj jasno pokazuje da su poboljšanja mrežne učinkovitosti i najbolje prakse, iako važni, samo jedan dio energetske zagonetke koji dolazi s 5G-om. Ti napori moraju biti ukomponirani u cjeloviti, društveni pristup suzbijanja potrošnje energije i emisija koje koriste mogućnosti 5G-a na načine koji su daleko izvan kontrole samih telekom operatera.

“Operateri implementiraju 5G mreže kako bi povećali nove prihode. Ovaj će rast potječi iz nove povezanosti i aplikacija koje omogućavaju operaterima “kupcima” vlastita putovanja do transformacije. Kako bi bili vjerodostojni i informirani partneri svojim kupcima, operateri moraju biti djelovati kao primjer. Energetska strategija izvrsno je mjesto za početak u tom pogledu.", rekao je Phil Laidler, direktor tvrtke STL Partners.

Prilike za napredak

U smislu utjecaja na ponašanje kupaca radi smanjenja potrošnje energije i emisije ugljika, izvješće je identificiralo tri industrije koje imaju potencijal za značajna poboljšanja korištenjem 5G usluga. Proizvodni sektor mogao bi postići koristi do 730 milijardi dolara do 2030. godine korištenjem 5G-a, kako bi omogućio napredno predvidivo održavanje i automatizaciju. Prijevoz i logistika mogli bi do 2030. godine ostvariti koristi do 280 milijardi dolara zahvaljujući naprednoj pomoći vozačima, povezanoj prometnoj infrastrukturi i automatiziranim kućnim isporukama. I na kraju, izvještaj sugerira da bi 5G mogao zdravstvenom sektoru omogućiti poboljšani pristup zdravstvenim uslugama za milijardu pacijenata do 2030., istodobno smanjujući emisije optimizacijom korištenja sredstava, smanjenim putovanjima pacijenata i liječnika i većom liječničkom produktivnošću.

Utjecaj na ponašanje kupaca u ovom vidu presudan je za napore operatera da ublaže utjecaj 5G-a na okoliš, ali potrebno je uložiti rad i trud kako bi se izgradila potrebna partnerstva. Samo 37% ispitanih danas operatere vide kao vjerodostojne partnere u smanjenju emisije ugljikovog dioksida, ali 56% smatra kako bi telekomunikacijske tvrtke mogle biti vjerodostojni partneri u budućnosti.

Više informacija, uključujući i načine na koje telekomunikacijske tvrtke mogu predvoditi kupce da koriste 5G na održive načine i implementiraju strategije za poboljšanje učinkovitosti u 5G mreži, dostupni su u izvješću koje se može preuzeti na Vertiv.com. STL Partners 2. ožujka organiziraju webinar naziva Clean Energy: Critical For 5G’s Success? na tu temu, a na kojem će sudjelovati i stručnjaci iz Vertiva. Ukoliko se želite registrirati, posjetite STLPartners.com/webinars. Za više informacija o portfelju Vertiv energetski učinkovitih rješenja za podršku 5G posjetite Vertiv.com/5G.