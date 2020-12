Izvanzemaljci postoje, a ljudi ne vjeruju

Čovječanstvo još nije spremno za objavu da ljudi kontaktiraju s izvanzemaljcima, pa je to do sada bilo tajna. Barem dok to nije ovih dana za nacionalne medije izjavio izraelski umirovljeni general i redoviti profesor Haim Eshed, a prenijeli svjetski mediji. Osamdesetsedmogodišnji Eshed, koji je vodio izraelski program svemirske sigurnosti gotovo trideset godina, objasnio je kako Amerikanci i Izraelci godinama surađuju s izvanzemaljcima, a oformljena je i tzv. galaktička federacija.

--- Međugalaktička suradnja, opisao je, uključuje i tajnu podzemnu bazu na Marsu, u kojoj su predstavnici SAD-a i izvanzemaljaca. Njezino nastajanje moglo bi se povezati, rekao je, sa stvaranjem Svemirskih snaga SAD-a ili pete grane američke vojske koju je u svome predsjedničkome mandatu osnovao. Upitan zašto je dosad šutio, Eshed je rekao da bi ga hospitalizirali da je takvo što izjavio prije pet godina. Prikladna je podudarnost što se na taj korak odlučio upravo sada kada mu je izašla najnovija knjiga 'The Universe Beyond the Horizon – razgovori s profesorom Haimom Eshedom'. A u njoj su i detalji poput onoga kako su izvanzemaljci spriječili nuklearnu apokalipsu i kad možemo očekivati susret s 'ljudima u crnom'.