Kvantno računalo riješi zadatak za 3,5 minuta, superračunalo za 10.000 godina

Alphabet Inc's Google objavio je da je ostvario kvantnu nadmoć svojim kvantnim računalom koje je u nekoliko minuta riješilo složeni problem za koji bi današnjim najsnažnijim superračunalima trebale tisuće godina, prenose agencije o studiji objavljenoj u srijedu.

Googleovi znanstvenici očekuju da će kvantna računala za nekoliko godina ostvarivati napredak u područjima kao što su umjetna inteligencija i kemija, prenosi agencija Reuters i podsjeća da su znanstvenici desetljećima radili na kvantnim računalima jer ona obećavaju mnogo veće brzine.

- Ta fenomenalna brzina, ubrzanje u usporedbi sa svim poznatim klasičnim algoritmima je eksperiment kvantne nadmoći, citira France presse rečenicu iz studije koju su znanstvenici objavili u časopisu Nature.

U klasičnim računalima mjerna jedinica je bit i može imati vrijednost ili 1 ili 0. No mjerna jedinica kvantnog računala je kubit (kvantni bit) i može istodobno imati obje vrijednosti i 1 i 0.

Ta pojava otvara vrata za obavljanje brojnih kalkulacija istodobno, ali kubiti moraju biti sinhronizirani korištenjem kvantnog učinka poznatog kao kvantno sprezanje. No tu postoji problem: znanstvenici moraju ohladiti kubite do gotovo apsolutne nule da ograniče vibracije ili "buku" koja inače izaziva pogreške u izračunima.

Znanstvenici su se godinama borili da izgrade uređaje s dovoljno kubita koji će biti konkurentni konvencionalnim računalima.

Googlov procesor Sycamore ima 54 kubita, a jedan od njih nije radio pa je uređaj radio s 53 kubita.

John Martinis i njegovi kolege dali su procesoru zadaće koje je Sycamore mogao obaviti u tri minute i 20 sekunda. Tvrde da bi, nasuprot tome, najboljem svjetskom superračunalu trebalo za istu zadaću 10.000 godina.

- To je impresivan uređaj i naravno impresivna prekretnica. Međutim, mi smo još desetljećima daleko od kvantnog računa koje će moći riješiti probleme koje želimo, rekao je prof. Johnathan Oppenheim, iz UCL-a koi nije sudjelovao u studiji.

Sličnu su ocjenu iznijeli i znanstvenici u The New York Timesu napisavši da je postignuti uspjeh nešto poput leta braće Wright 1903. Bio je to dokaz da je nešto moguće, no trebat će godine da se ostvari puni potencijal.

Suparnička kompanija IBM, koja također razvija kvantna računala, dovodi u pitanje neke Googleove brojke.

- Mislimo da idealna simulacija iste zadaće može biti izvedena na klasičnom sustavu u roku od 2,5 dana s mnogo većom pouzdanošću, kazali su znanstvenici iz IBM-a Edwin Pednault, John Gunnel i Jay Gambetta.

Također dovode u pitanje Googleovu definiciju "kvantne nadmoći".

- Prvo zato što po samoj definiciji taj cilj nije postignut. Ali ponajprije zato što kvantna računala nikada neće "nadmoćno" ovladati nad klasičnim računalima, već će prije raditi usklađeno s njima jer svako od njih ima svoje jake strane, upozoravaju.