LinkedIn profil ne smije pričati priču o vama nego o vašem idealnom klijentu

LinkedIn je najozbiljnija platforma za B2B kompanije koje žele naći bogate klijente i trenutno jedna on najbrže rastućih društvenih mreža uopće. Za razliku od ostalih platformi kao što su Facebook, Instagram i Youtube, LinkedIn je pravi rudnik zlata ako se s njime zna koristiti na pravi način.

Mirna Bračun, vlasnica tvrtke CEO Creative Office i stručnjakinja za LinkedIn marketing koja velike inozemne klijente savjetuje kako da privuku nove korisnike, na nedavno održanoj Liderovoj konferenciji Marketing & Sales by numbers, održala je vrlo korisno predavanje o tome kako doći do B2B klijenata na LinkedInu, bez plaćanja oglasa. Naime, oglasi na toj društvenoj mreži značajno su skuplji nego na ostalima. Bračun je govorila o specifičnostima LinkedIna kao društvene mreže koja je vrlo neiskorišteno područje za marketinške aktivnosti, ali na kojoj treba pametno osmisliti i prezentirati organski marketing.

– LinkedIn je, ako želite raditi s ozbiljnim kompanijama i klijentima, najbolja postojeća platforma na tržištu, ali ima neka svoja pravila. Postoje krive percepcije da su organski marketing i lead generation (privlačenje ljudi na vašu stranicu) isti na svim mrežama. LinkedIn je sasvim drukčija platforma koja podrazumijeva objavljivanje puno sadržaja na Home Feedu, za razliku od FB-a na kojem imate samo fotografiju. Jedna od najbitnijih 'stanica' u organskom marketingu na LinkedInu je vaš LinkedIn profil. To je vaše najbolje oružje u pridobivanju idealnih leadova i kreiranja 'like and trust' efekta – istaknula je Bračun, ističući nekoliko korisnih savjeta: