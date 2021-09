Low-code/no-code - Što će vama program bez programiranja?!

Softver budućnosti oblikuje low-code odnosno no-code, kojima se koriste obični, takozvani građani programeri, oni bez naprednog znanja o kodiranju i izradi softvera za mobilne i poslovne aplikacije i procese. To je najkraće objašnjenje onoga što nas čeka, razvoja programa bez programiranja. Naime, low-code i no-code, odnosno 'niski kôd' ili 'bez koda', brza su i jednostavna zamjena za uobičajeno izrađen softver koja je planula zbog novih okolnosti poslovanja i življenja.

Low-code platforme postale su neizbježne. Takav, lakši način razvoja poslovnih aplikacija i rješenja, s malo ili nimalo kodiranja, utječe na rast tržišta i olakšava digitalne transformacije jer zahtijeva malu informatičku potporu. Ova je godina, prema tvrtki za istraživanje tržišta​ Forrester, godina niskoga koda jer će se čak 75 posto poslovnog softvera koristiti tom tehnologijom.

Na to se nadovezuje ​Gartner, savjetodavna tvrtka koja također istražuje tržište i očekuje da će se upotreba platformi niskoga koda u ovoj godini u odnosu na prethodnu povećati za 30 posto i dosegnuti 5,8 milijardi dolara na tržištu razvoja tehnologija niskoga koda. Ukupan razvoj tih tehnologija u svijetu će pak vrijediti 13,8 milijardi dolara ili 22,6 posto više nego lani. Do 2024. godine 65 posto aplikacija bit će tako razvijeno te se predviđa da će do 2030. svjetsko tržište razvojnih platformi s niskim kodom uprihodovati 187 milijardi dolara.

Poput Legovih kockica

Digitalizacija i automatizacija procesa omogućuje tvrtkama bolje snalaženje u neprekidnoj gospodarskoj neizvjesnosti, pri čemu su alati s niskim kodom ili bez koda postali nužni. Oni omogućuju razvoj aplikacija doista bilo komu, što smanjuje troškove jer se lako izradi više aplikacija u kratkom vremenu. Naravno, troškove reže i manje potrebnih programera, a brzina izvršenja zadataka skraćuje se s mjeseci na dane, sate ili minute. Poduzetnicima je to melem na ranu i zato što više neće za svaku, pa i najmanju, promjenu trebati svoj informatički odjel. Glavni je zadatak niskoga koda pri tome ne kodirati od nule, povećati količinu ponovno upotrijebljenoga koda i razvijenih aplikacija. Naziv 'niski kôd' potječe od razvoja takva koda u omjeru od 80 prema 20 između vizualnog kodiranja, koje se sastoji od blokova koji se slažu poput Legovih kockica, i uobičajenoga, ručnoga kodiranja. To znači da se 80 posto aplikacije razvija niskim kodom, a ostatak ručno. Programiranje bez koda potpuno zaobilazi ručno kodiranje. Te su platforme još jeftinije i jednostavnije za upotrebu, ali raspon njihove upotrebe nije širok i namijenjene su samo poslovnim korisnicima.

Neki smatraju da će taj smjer razvoja biti kraj za developere softvera, no mnogi ipak tvrde da će se razvoj softvera zapravo preoblikovati. Tvrtke neće trebati programere za svaki softverski izazov, nego će se oni umjesto razvojem alata potrebnih tvrtki baviti, recimo, značajkama važnima za kupce te složenijim razvojem softvera i infrastrukture. Upravo je ta značajka iznimno važna za razvojne tvrtke, koje za opetovane zadatke mogu upotrijebiti početnike, a pozadinski programeri moći će razvijati bolje i zahtjevnije aplikacije i alate.

Razvojnim tvrtkama niski kod omogućuje također brzu izradu i nadogradnju proizvoda i prototipova kako bi se što bolje prilagodili tržišnim zahtjevima dok se ne odluče za pravi proizvod. Za razliku od razvojnih tvrtki, velikima i onima koje su našle svoje mjesto na tržištu alati niskoga koda osuvremenjuju tehnologiju i povezuju je s onom koja postoji u tvrtki, čime se osiguravaju prilagodljivost i digitalno preoblikovanje.

Niski kod tražen je posebice u koronakrizi, koja je tvrtke stavila pred nove izazove mijenjajući radno i poslovno okružje. Novim uvjetima poslovanja brže su se i uspješnije prilagodile one koje su prešle na platforme s niskim kodom i automatizaciju digitalnih procesa. Učinkovitost, mogućnost ponovne upotrebe nekih sastavnica i brža isporuka novih korisničkih iskustava bile su dobitni spoj koji je tvrtke potaknuo na veću upotrebu niskoga koda. Osigurana je ušteda i zato što rješenja s niskim kodom mogu zamijeniti skupe pakete upravljanja poslovnim procesima, a programeri mogu vidjeti podatke o korisnicima u stvarnom vremenu, što poboljšava korisničko iskustvu. Rješenje niskoga koda za višekanalna iskustva korisnika osiguravaju prednost pred konkurencijom bez velikih ulaganja u razvojne timove, a u svemu pomažu chatbotovi i automatizacija.

Nije sve tako bajno

Ali upotreba niskoga koda nema samo dobre strane. Osim poteškoća u integraciji, mogući su sigurnosni izazovi iako je sigurnost sastavni dio većine aplikacija s niskim kodom. Naime, stoga što se više različitih korisnika iz više odjela tvrtke koristi niskim kodom za rješavanje manjih problema, povećava se vjerojatnost budućih sigurnosnih poteškoća. Velika upotreba niskog koda može povećati i količinu pohranjenih podataka jer korisnici razvijaju zasebne manje promjene potrebne njihovu odjelu. Iako se smatra učinkovitim jer štedi vrijeme, niski kod nije uvijek osmišljen tako da postiže najbolju izvedbu jer istodobno smanjuje broj funkcija koje se mogu ugraditi u razvojni alat, zbog čega je teško dodati prilagođeni kôd ili druge potrebne značajke u gotovu aplikaciju s niskim kodom.

Niski kod ujedno je suprotan hiperautomatizaciji: automatizaciji robotskih procesa, upravljanju poslovnim procesima, strojnom učenju i umjetnoj inteligenciji. Oni su poželjni zbog pojednostavnjivanja i organizacije što više zadataka, a kod niskih kodova stalno se razvijaju manje promjene i nagomilavaju podaci, što je suprotno hiperautomatizaciji.

Brzo umjesto dugoročnoga

U upotrebi niskoga koda javlja se i tehnički dug, koji nastaje dodatnim popravcima softverskoga koda zbog primjene brzog rješenja umjesto dugoročnoga. Taj dug usporava razvoj, s čim su se mnoge tvrtke susrele jer nisu razmišljale sustavno, a sada će njegovu povećanju kumovati i niski kôd.

Kod rješenja s niskim kodom iza kojih stoje 'građani programeri' provjera inačica bit će izazov, kao i ispravljanje pogrešaka jer ih je teško pronaći u predlošcima. Može biti i izazova u upravljanju ako 'građanin programer' napusti tvrtku, a nitko drugi ne zna kakva je potpora potrebna za aplikaciju koju je izradio. Svemu je otegotna okolnost i suparništvo među odjelima u tvrtkama, što pokazuje lanjsko istraživanje​ Accenturea, irske tvrtke za IT usluge i savjetovanje, koje pokazuje da se 75 posto od 1500 rukovoditelja u svijetu na višoj i visokoj razini natječe umjesto da surađuje na digitalizaciji. Zbog toga 64 posto tvrtki prihodi nije vidjelo prihoda od svojih digitalnih ulaganja.

U međuvremenu su se zbog potražnje za niskim kodom namnožile platforme koje ga osiguravaju. Stoga ih je Forrester razvrstao u pet skupina prema svrsi: opća namjena, obrada zahtjeva, postupak, pokretljivost i pohrana podataka, od kojih su one opće namijenjene većini korisnika. Previše takvih platformi izaziva rascjepkanost pa će se, vrlo vjerojatno, u idućim godinama pokušati stati nakraj njihovoj brojnosti. Te platforme sadržavaju značajke vizualnog oblikovanja, pokretljivost, sigurnost i fino namještanje te su namijenjene uglavnom poslovnim korisnicima i moraju imati sigurnosne potvrde.

Najbolje platforme

Najboljim platformama ove godine proglašeno je njih deset: Quixy, Visual LANSA, Creatio, GeneXus, Zoho Creator, Appian, KiSSFLOW, Mendix, OutSystems i Salesforce Lightning. Cijene su mjesečne i godišnje, računaju se po korisniku te tome jesu li namijenjene razvojnim tvrtkama, softverskim kućama ili poduzećima, odnosno profesionalcima ili običnima korisnicima. Ovisno o paketu, od osam su dolara do 15.000 dolara na mjesec. Quixy je tako jednostavan za upotrebu, omogućuje automatizaciju procesa u odjelima tvrtki te brzo i uz manje troškova izgrađuje jednostavne i složene poslovne aplikacije.

Programeri profesionalci uz Visual LANSA-u izrađuju aplikacije mnogo brže i s boljim nadzorom nego tradicionalnim kodiranjem, a Creatio ubrzava rutinske operacije, pojednostavnjuje ih i regulira vremenske rokove. Ako se primjenjuje platforma GeneXus, koja ima više od trideset godina iskustva, nema potrebe za učenjem baš svakoga novog tehnološkog trenda niskog koda. Stvorena je, naime, za pragmatične programere koji brzo odgovaraju na potrebe tržišta i tehnološke promjene, a Appian je spoj inteligentne automatizacije i razvoja niskoga koda.

Kissflow je pak platforma temeljena na oblaku te namijenjena svim djelatnostima i tvrtkama bez obzira na veličinu. S pomoću Mendixa aplikacija se može razvijati i izvanmrežno, OutSystems omogućuje programerima jednostavno preuzimanje i uređivanje aplikacija, a Salesforce Lightning paket je alata za razvoj poslovnih aplikacija.

Zoho Creatorom mogu se koristiti obični korisnici, neprofesionalci, jer je prilagođen za izradu jednostavnih aplikacija. Valja također spomenuti Microsoft PowerApps, koji ima nešto složenije korisničko sučelje, ali zato daje usluge u oblaku, automatizira rad te dijeli aplikacije.

AppSheet ​najbolji je izbor za izradu mobilnih aplikacija, Google App Maker omogućuje razvoj niskoga koda s G Suite Businessom i G Suite Enterpriseom, a File Maker prilagodljiv je svim vrstama poslovanja. Potkraj prošle godine i prva hrvatska no-code development agencija Codemap predstavila je svoju platformu Codemap.io. Na njoj startupovi, poduzetnici i tvrtke mogu angažirati stručnjake i razvojne timove za svoje projekte u no-codeu i/ili low-codeu.