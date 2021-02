Masovna proizvodnja baterija za električna vozila izazvat će nestašicu mnogih minerala

Na svjetskom tržištu proizvođača baterija za električne automobile dominiraju oni iz azijskih zamalja, među kojima se iz godine u godinu vodi bitka za prevlast. U prvih deset najvećih kompanija koje proizvode baterije za automobile, četiri su kineske - od kojih je najpoznatiji CATL, tri japanske - Panasonic, AESC, PEVE i tri južnokorejske kompanije - LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation. Prema prodajnim rezultatima ovih deset najvećih proizvođača drže 87,7 posto svjetskog tržišta, a samo kineske kompanije od toga udjela 41,2 posto.

Baterije kineskog CATL-a, ujedno i najvećeg svjetskog proizvođača, ugrađuju se u električna vozila marki BMW, Volkswagen, Mercedes, Volvo, Toyota, Honda. No, sve je više proizvođača električnih automobila koji se odlučuju na vlastitu proizvodnju, kako ne bi bili ovisni o azijskom tržištu, a među njima su Toyota, Porsche, BMW i Tesla, stoga azijski proizvođači već bilježe pad potražnje.

U prilog tome govori informacija koju je ovih dana objavila njemačka novinska agencija DPA da je američki proizvođač električnih automobila Tesla najavio da će u okolici Berlina izgraditi tvornicu baterijskih ćelija za automobile u koju planira uvesti novu, inovativnu proizvodnu tehnologiju.

Kako smo već pisali, tvornica baterija bit će sastavni dio planirane Tesline gigatvornice na periferiji Berlina. Kompanija će nove baterijske ćelije u Gruenheidu prvo početi ugrađivati u Model 3, a u sljedećoj fazi nova će se tehnologija koristiti i u ostalim modelima, uključujući teretna vozila. Datum početka izgradnje Tesline tvornice baterija još nije određen dok radovi na tvornici automobila na istoj lokaciji već su u punom zamahu, prenosi DPA. Tesla je najavio da će tvornica početi s radom u srpnju i proizvoditi do 500 tisuća automobila godišnje te zaposliti 12 tisuća radnika. Kompanija traži i više od tisuću radnika za proizvodnju baterija u Njemačkoj, iako još nije poznato kad će dobiti dozvolu za početak proizvodnje.

No, sve su glasnija upozorenja znanstvenika da će masovna proizvodnja baterija za električne automobile izazvati nestašicu brojnih minerala, što prijeti ekološkom katastrofom. Grupa britanskih znanstvenika pisala je Povjerenstvu za klimatske promjene, upozoravajući na goleme implikacije za svjetske prirodne resurse jer vlada Velike Britanije želi do 2050. godine zamijeniti 31,5 milijuna automobila na fosilna goriva, koliko ih vozi cestama Britanije, električnim modelima. Smanjenje emisije CO2 i njegovo potpuno dokidanje dio je i strategije Europske unije, a samo će potrebe Velike Britanije zahtijevati gotovo dvostruko veću potražnju za kobaltom od trenutne godišnju globalne opskrbe.

Osim kobalta, za proizvodnju baterija za električne automobila trebaju stotine tisuća tona litijevog karbonata, desetci tona neodimija i disprosija te milijuni tona bakra. Znanstveni krugovi upozoravaju da će takve proizvodne potrebe, potaknuti utrku za vađenjem minerala potrebnih za baterije, naročito kada se u to uključi Kina što bi moglo izazvati pravu ekološku katastrofu. No to nije jedini problem, jer znanstvenici izražavaju zabrinutost po pitanju potrošnje energije potrebne za vađenje neophodnih minerala za proizvodnju baterija za električna vozila, a veliki ekološki problem predstavljat će i njihovo deponiranje.